Nam diễn viên “cắm sừng” thiên kim tiểu thư, cặp kè tiểu tam là chân dài nổi tiếng

Những drama ngoại tình liên quan tới giới nghệ sĩ luôn thu hút được sự quan tâm lớn từ truyền thông và công chúng. Mới đây vào sáng 1/12, tờ Komchadluek đưa tin, 1 nam diễn viên nổi tiếng ở Thái Lan vừa bị tố "cắm sừng" thiên kim tiểu thư, khiến dư luận xứ chùa vàng dậy sóng. Nguồn tin cho biết nam tài tử này sở hữu diện mạo đẹp trai "kinh thiên động địa" tới mức có thể tạo ấn tượng tốt đẹp, ghi dấu ấn sâu đậm cho bất kỳ ai trong lần đầu gặp gỡ.

Nam diễn viên từng khiến công chúng ngưỡng mộ với chuyện tình đẹp như phim với 1 thiên kim tiểu thư thuộc giới thượng lưu ở Thái Lan. Theo truyền thông xứ chùa vàng, nàng tiểu thư tài phiệt này không chỉ xinh đẹp làm rung động lòng người mà còn có học thức cao và sở hữu bản profile đỉnh cao. Các trang báo lớn nhỏ tại xứ chùa vàng từng dành vô số mỹ từ để ca ngợi, tung hô chuyện tình "xứng đôi vừa lứa" tựa như công chúa hoàng tử của cặp "trai tài gái sắc".

Thế nhưng, giờ đây nam diễn viên và bạn gái tài phiệt lại ngày càng trở nên xa cách. Và nguồn cơn của mọi chuyện đến từ việc nam tài tử đã phản bội nàng thiên kim gia thế khủng và rơi vào lưới tình của 1 nữ người mẫu trẻ trung, xinh đẹp.

Nam diễn viên đẹp chấn động showbiz Thái Lan bị tố "thay lòng đổi dạ", ngoại tình với nữ người mẫu trẻ sau lưng bạn gái nhà tài phiệt

Hóa ra tiểu tam cướp được trái tim của chàng diễn viên không hề đơn giản 1 chút nào. Nữ người mẫu này không chỉ xinh đẹp, nóng bỏng mà còn rất giỏi nũng nịu và rất biết cách chiều chuộng đối phương. Ký giả của tờ Komchadluek tiết lộ, nam tài tử nói chuyện vô cùng ăn ý, hợp cạ với mẫu nữ và hiện đang vô cùng mê mẩn đàng gái.

Komchadluek hiện chưa tiết lộ danh tính cụ thể của 3 nhân vật chính trong câu chuyện. Nhưng trang tin nổi tiếng úp mở thêm rằng, thông tin nam diễn viên xác nhận chia tay tiểu thư trâm anh thế phiệt sẽ được công bố trên các phương tiện truyền thông vào 1 ngày không xa.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen hiện đang kịch liệt chỉ trích hành vi ngoại tình của nam diễn viên trong thông tin do tờ Komchadluek đăng tải. Công chúng nhận định, 1 khi danh tính bị phanh phui trên mặt báo, nam nghệ sĩ này sẽ khó lòng ngóc đầu lên được ở trong giới giải trí và sẽ bị các nhãn hàng, nhà sản xuất quay lưng. Bên cạnh đó, nữ người mẫu trong drama ngoại tình cũng sẽ phải đón nhận đòn giáng mạnh lên sự nghiệp.