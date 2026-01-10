Nam diễn viên cãi nhau với bạn gái rồi lái ô tô liều lĩnh suốt 100km, bị cảnh sát vây bắt như phim

Vụ việc nam diễn viên hài nổi tiếng Lee Jin Ho dính ồn ào lái ô tô trong tình trạng say rượu đã gây nhức nhối trong dư luận Hàn Quốc suốt thời gian qua. Tới chiều 9/1, Nate đã công bố loạt tình tiết mới liên quan tới drama của nam diễn viên họ Lee.

Theo đó, Lee Jin Ho đã cãi nhau to với bạn gái ở Incheon trước khi cầm lái. Sau khi lên xe, anh đã điều khiển phương tiện 1 cách liều lĩnh suốt đoạn đường về nhà dài 100km. Ngay khi nhận được tin báo về hành vi say rượu lái xe của Lee Jin Ho, cảnh sát Incheon đã phối hợp cùng cảnh sát quận Yangpyeong, tỉnh Gyeonggi (nơi Lee Jin Ho sinh sống) để tiến hành vây bắt nam diễn viên này. Cảnh sát Yangpyeong nhanh chóng xuất quân đến khu vực quanh nhà riêng của Lee Jin Ho, bố trí lực lượng chờ sẵn để bắt giữ nam nghệ sĩ ngay khi anh xuống xe.

Hóa ra Lee Jin Ho cãi nhau to với người yêu trước khi lái xe trong tình trạng say xỉn trong suốt 100km hành trình. Sau đó, cảnh sát đã bố trí lực lượng quanh nhà nam diễn viên để tiến hành vây bắt như phim. Ảnh: Naver

Trước đó, truyền thông Hàn Quốc cho biết, kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong cơ thể của Lee Jin Ho là 0,11%, đủ để bị thu hồi bằng lái xe trong 1 năm.

Sau khi vụ việc nổ ra, công ty chủ quản của Lee Jin Ho đã chính thức lên tiếng xin lỗi công chúng: "Chúng tôi vô cùng xin lỗi. Sau khi xác nhận mọi việc, chúng tôi xin thông báo rằng đúng là Lee Jin Ho đã lái xe sau khi uống rượu. Anh ấy đã hoàn tất các cuộc điều tra theo yêu cầu từ cảnh sát và đang chờ đợi quyết định xử phạt cuối cùng. Lee Jin Ho đã nhận thức rõ sai lầm của bản thân mà không có bất kỳ lời bào chữa hay biện minh nào. Anh ấy đang kiểm điểm bản thân 1 cách sâu sắc".

Công chúng phẫn nộ trước hành vi coi thường pháp luật của Lee Jin Ho. Ảnh: Nate

Với vụ việc này, sự nghiệp của Lee Jin Ho được xem như đã chấm dứt. Say rượu lái xe chính là "bản án tử" đối với sự nghiệp các ngôi sao xứ Hàn. Chỉ mới vào tháng 10/2024, Lee Jin Ho đã bị vạch trần tham gia đánh bạc bất hợp pháp trên mạng từ năm 2020. Nam diễn viên này nợ đến hàng trăm triệu won, lừa vay tiền nhiều ngôi sao nổi tiếng như Jimin (BTS), Lee Soo Geun, Young Tak...

Trong số họ, Jimin là người chịu thiệt hại nặng nề nhất. Vào năm 2022, Lee Jin Ho đã tiếp cận Jimin và hỏi vay 100 triệu won (1,8 tỷ đồng). Nam diễn viên này hứa sẽ trả lại thành viên BTS trong vòng 1 tuần nhưng không thực hiện. Nhận thấy đàn anh không có ý định trả tiền, Jimin không làm căng mà chỉ nói: "Hãy trả lại em trong vòng 10 năm".

Được biết công ty quản lý của Lee Jin Ho - SM C&C đã biết về những khoản nợ của nam diễn viên, do có người liên hệ công ty để đòi tiền. Tuy nhiên họ đã bỏ qua chuyện này và vẫn để nam diễn viên sinh năm 1986 tham gia các chương trình. SM C&C quyết giữ im lặng bất chấp các phương tiện truyền thông Hàn Quốc liên hệ.

Lee Jin Ho từng bị vạch trần đánh bạc bất hợp pháp, vay nợ rồi quỵt tiền hàng loạt ngôi sao, trong đó có cả Jimin. Ảnh: Nate