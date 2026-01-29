Nam diễn viên bỏ TP.HCM về quê với vợ kém 26 tuổi, xây nhà với 30 triệu

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường đã tới thăm nhà mới xây của bạn thân là diễn viên Tiết Cương ở quê Long An.



Cô nói: "Hôm nay là một ngày có thời tiết rất đẹp. Sáng sớm anh Tiết Cương đã gọi điện cho tôi rủ tôi xuống nhà anh ấy chơi, có mở tiệc đãi tôi.

Tiết Cương và Cát Tường

Tôi đồng ý luôn vì hôm nay tôi cũng muốn đi du hí đâu đó nghỉ ngơi sau mấy ngày bán cà phê mệt mỏi. Tôi cũng ăn mừng vì đã quay xong một bộ phim".

Tiết Cương biết Cát Tường tới nên cõng con trai ra tận cửa đón. Căn nhà mới xây của Tiết Cương khá giản dị, không quá bề thế nhưng diện tích rộng, có sân vườn và nằm ngay đường ô tô đỗ cửa, vỉa hè rộng.

Trong nhà, Tiết Cương xây hẳn một gian riêng để tiếp khách với không gian mở, sân vườn thoáng đãng, nhiều bàn ghế.

Toàn bộ nội thất được Tiết Cương décor theo phong cách vintage, mang màu sắc cổ, cũ. Anh còn bài trí cả xe cổ trong nhà theo phong cách riêng của mình, bên cạnh đó là đồng hồ cổ, lu nước, bếp gạch… Tất cả đều toát nên màu xưa cũ.

Tiết Cương thích sự hoài cổ nên toàn bộ nội thất đều mua đồ cũ, anh khoe mua bộ bàn ghế gỗ ngồi uống nước với giá mười mấy triệu. Anh nói: "Gỗ này là gỗ xịn không bao giờ hỏng, bộ bàn ghế này phải mấy chục năm rồi, còn nhiều tuổi hơn tôi. Giờ tôi bán đi cũng phải được mười mấy triệu".

Tiếp đó, Tiết Cương tiết lộ chi phí xây nhà: "Tôi tự làm gần hết. Tôi phải xin gạch nền về tự tay trát từng viên thành nền. Ngói tôi cũng dùng ngói xưa. Tôi mất khoảng 30 triệu thôi. Năm sau tôi sẽ làm thêm nhà vệ sinh mất khoảng 20 triệu nữa".

Được biết, Tiết Cương hiện đã bỏ TP.HCM để về hẳn quê Long An sống cùng vợ kém 26 tuổi và con nhỏ, rời xa showbiz. Anh không đi diễn nữa vì không có show, chủ yếu kiếm sống bằng công việc làm Youtube, chuyên đi review xe cộ, quán ăn. Mới đây, nam diễn viên còn có thêm nghề mới là review nhà cửa, bất động sản.

Cát Tường chia sẻ, công việc mới giúp Tiết Cương kiếm đủ tiền để nuôi vợ con.