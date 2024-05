Sau 16 tập phim Queen of Tears (Nữ hoàng nước mắt) , khán giả hài lòng với cái kết cặp diễn viên chính Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun đóng) và Hong Hae In (Kim Ji Won thủ vai) lấy lại được nhà cửa, công ty.

Cái kết bị bắn chết của nhân vật Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon đóng), nam phụ âm mưu cướp Hae In sau khi tạm thành công lấy được gia tài, cổ phiếu của tập đoàn, ở tập cuối được khán giả đồng tình.

Trong quá trình Nữ hoàng nước mắt lên sóng, Park Sung Hoon (thủ vai Yoon Eun Sung) liên tục bị khán giả nhắn tin mắng, có người để lại bình luận tiêu cực trên trang cá nhân do diễn quá tròn vai phản diện.

Xuyên suốt phim, nhân vật Yoon Eun Sung bị khán giả "ghét cay ghét đắng", thậm chí bị gọi là "tiểu tam mặt dày", "tiểu tam trắng trợn cướp mọi thứ của người khác và tự cho là của mình giành được"...

Xuất hiện ở chương trình You Quiz on the Block , Park Sung Hoon kể lại chuyện trong một lần đi ăn, anh bị khán giả nữ đánh vào người, mắng là "làm ơn hãy để họ (nhân vật chính trong Nữ hoàng nước mắt ) được yên".

Trong cuộc phỏng vấn với JoyNews24 trước đó, nam diễn viên nói anh bất ngờ với phản ứng của khán giả về vai diễn. Điều anh không ngờ nhất là có người nhắn tin riêng chỉ trích, số lượng tăng dần ở những tập cuối của Nữ hoàng nước mắt.

Park Sung Hoon (phải) cùng hai diễn viên chính Kim Soo Hyun và Kim Ji Won trong Nữ hoàng nước mắt.

"Tôi bị ghét rất nhiều vì vai diễn lần này, đủ để theo tôi cả đời. Tôi không dám kiếm tra tin nhắn vì tin nhắn giận dữ liên tục được gửi đến. Ngoài đời tính cách của tôi đâu giống giám đốc Yoon đâu chứ. Nhưng thật ra tôi cũng vui vì bộ phim được ủng hộ", Sung Hoon nói.

Nam diễn viên nói anh không tổn thương khi đọc tin nhắn tiêu cực của khán giả. Anh coi đó như lời khen vì đang diễn tròn vai, đóng phản diện phải để người xem ghét bỏ.

Tuy nhiên, Park Sung Hoon mong được người xem ủng hộ dù đóng bất cứ dạng vai nào. Sau Vinh quang trong thù hận và Nữ hoàng nước mắt, Sung Hoon nói anh hạn chế nhận vai phản diện vì "cũng muốn được khán giả thương".

Trong bữa tiệc kết thúc phim cuối tháng 4, khi bước ra khỏi xe và được fan chụp ảnh, Yoon Eun Sung cúi gập người, nói: "Tôi mong khán giả ghét Yoon Eun Sung chứ đừng ghét bỏ tôi. Tôi cảm ơn nhiều lắm".

Park Sung Hoon sinh năm 1985, từng là diễn viên kịch trước khi quyết định bỏ sân khấu, lấn sân sang truyền hình vì không có vai diễn nổi bật. Tham gia giới giải trí từ những năm 2010, nhưng mãi đến năm 2022, cái tên Park Sung Hoon mới gây dấu ấn toàn châu Á nhờ vai phản diện trong Vinh quang trong thù hận.

Nhờ vai diễn lạm dụng nữ chính thời trẻ (Song Hye Kyo đóng), Park Sung Hoon được đề cử giải Nam diễn viên phụ xuất sắc ở hai lễ trao giải lớn nhất Hàn Quốc là Baeksang và Rồng Xanh.

Sau Nữ hoàng nước mắt, Park Sung Hoon tham gia phần hai của series truyền hình ăn khách toàn cầu Squid Game.