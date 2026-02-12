Nam diễn viên bị đánh trượt vì xấu, lùn: "Tôi bị đuổi học"

Mới đây, tại chương trình Have a sip, nghệ sĩ Trường Giang đã chia sẻ về việc học hành của mình.

Anh nói: "Tôi rất thích học, học để tiến lên. Tôi muốn học để cải tiến mình, vượt qua được mình là khó nhất.

Trường Giang

Ban đầu tôi thi vào trường Sân khấu Điện ảnh là để làm diễn viên. Nhưng lúc đó tôi có 50kg thôi. Ngoại hình của tôi không cho phép tôi bước vào ngôi trường đó. Cái này là đúng, điện ảnh phải cần cái nhìn.

Tôi thi vòng đầu chỉ có đọc nói thì qua. Tới vòng hai là diễn xuất thì tôi bị đánh trượt vì thầy cô phải chọn người có ngoại hình trong khi tôi xấu, lùn. Nếu chọn những người xấu, lùn như tôi vào thì sẽ đẩy người đó vào thế khó vì sau này ra cũng không làm nghề được.

Bị đánh rớt nhưng tôi mê quá nên chọn đi học hệ B trường Sân khấu Điện ảnh. Ở hệ này thì cứ đóng tiền là được học. Học được một thời gian, tôi phải thôi học vì không có tiền đóng học.

Tôi lại tiếp tục thi vào lớp đạo diễn trường Sân khấu Điện ảnh vì đạo diễn thì không cần ngoại hình. Tôi thi đậu nhưng vào học được một thời gian lại phải dừng học vì không có tiền.

Tôi chấp nhận thôi không học ở trường đó nữa nhưng không có nghĩa là tôi bỏ cuộc. Tôi tự nghĩ, lên sân khấu diễn cũng không ai bắt mình phải đưa bằng cấp ra.

Tôi chọn cách tự học và vẫn kiên trì theo đuổi đam mê diễn xuất. Không ai đòi tôi phải có bằng mới được đi đóng phim hay làm đạo diễn.

Tôi quay lại thi vào trường Cao đẳng Sư phạm ở Đồng Nai vì học sư phạm thì không mất tiền học phí. Nhưng tôi thi rớt vì nói thật là tôi học không giỏi.

Tôi còn nhớ, khi tôi quay lại trường cũ hỗ trợ các bạn học sinh, thầy cô còn hỏi tôi ngày xưa có học trường này không vì không nhớ đã từng dạy tôi. Đơn giản vì hồi đó tôi rất mờ nhạt, không học giỏi, không có gì để nhớ.

Lí do bây giờ tôi muốn học nhiều vì tôi tiếc cho ngày xưa tôi không có kinh tế để đi học. Vì thế nên tôi luôn đi chậm hơn mọi người. Nếu để ý trong giới nghệ sĩ, tôi luôn là người đi chậm hơn.

Nhưng tôi nghĩ, đi chậm cũng được, miễn đi là được. Về sau cũng được, có về đích là được".