Nam diễn viên bị cấm sóng vô thời hạn giờ đi bán củ cải muối, để vợ MC nuôi cả nhà 8 miệng ăn

Tháng 5/2025, danh tiếng của nam diễn viên Trần Đại Thiên sụp đổ sau khi anh bị cảnh sát bắt giữ, điều tra và truy tố hành vi trốn nghĩa vụ quân sự. Bê bối này khiến Trần Đại Thiên mất sạch công việc trong showbiz, bị cấm sóng vô thời hạn. Vào ngày 28/2, nữ MC Lưu Phác đã chia sẻ với tờ ETtoday về tình hình cuộc sống của chồng cô sau khi "ngã ngựa".

Theo Lưu Phác, chồng cô đang ở trong giai đoạn khổ sở, khó khăn, thất nghiệp hoàn toàn và không có thu nhập. Mọi chi tiêu của Trần Đại Thiên đều dựa vào số tiền tiết kiệm ít ỏi còn lại sau khi đền bù tổn thất cho đối tác hậu scandal. Hiện tại, Trần Đại Thiên từ trụ cột gia đình đã trở thành người đàn ông ở nhà nội trợ, giúp Lưu Phác cắt video, viết kịch bản quảng cáo, viết thẻ dẫn chương trình. Ngoài ra, Trần Đại Thiên còn phụ cha đẻ bán củ cải muối ở chợ.

Trần Đại Thiên thất nghiệp, đi bán của cải muối phụ cha sau khi bị cấm sóng vô thời hạn vì cáo buộc trốn nghĩa vụ quân sự, vi phạm pháp luật. Ảnh: Sohu.

Với tình hình khó khăn hiện tại, Lưu Phác tâm sự vợ chồng cô không có kế hoạch sinh con trong vài năm tới vì vẫn chưa rõ Trần Đại Thiên có thể quay lại showbiz hay không. Sau khi Trần Đại Thiên thất nghiệp, Lưu Phác phải gánh vác việc nuôi 8 miệng ăn trong gia đình thay chồng.

Theo Lưu Phác, cô tình nguyện giúp chồng phụng dưỡng cho cha mẹ già, các em còn chưa trưởng thành ở 2 bên nội ngoại. Nếu như sợ nghèo sợ khổ, cô đã hủy hôn và chia tay Lưu Phác khi anh bị bắt. "Chúng tôi đang đồng cam cộng khổ, động viên, hỗ trợ nhau vượt qua biến cố này", Lưu Phác nói.

Lưu Phác hiện thay chồng nuôi 8 miệng ăn trong gia đình. Ảnh: Sina.

Năm 2025, showbiz Đài Loan (Trung Quốc) đang rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng chưa từng thấy khi cơ quan chức năng mở cuộc truy quét hành vi trốn nghĩa vụ quân sự của các nam nghệ sĩ. Không phải 1 người, từ tháng 3/2025 đến hết năm 2025, đã có gần 50 sao nam thuộc nhiều lĩnh vực bị bắt giữ, vào trạm tạm giam để phục vụ công tác điều tra làm rõ cáo buộc dùng tiền làm giả hồ sơ khám bệnh để được miễn nhập ngũ bất hợp pháp.

Truyền thông cho biết Đài Loan (Trung Quốc) xử lý rất nghiêm đối với các trường hợp trốn nghĩa vụ quân sự. Theo luật, người có hành vi gian dối, không thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định sẽ bị phạt tiền, phạt tù đối đa dưới 5 năm, đồng thời hạn chế quyền xã hội đối với công việc và học tập của công dân. Những nam nghệ sĩ bị triệu tập và vướng vòng lao lý vì trốn nghĩa vụ quân sự gồm có gồm có Vương Đại Lục, Huang Poshih, Daniel Chen và Li Quan (thành viên của nhóm nhạc Choc7), Tu Kiệt Giai (chồng Giả Tịnh Văn), Trần Bách Lâm, Trương Thư Vĩ, Tạ Khôn Đạt (chồng Kha Giai Yến), Tiểu Kiệt...

Trần Đại Thiên bị bắt vào năm ngoái vì trốn nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Nownews.

Nguồn: ETtoday.