Nam diễn viên B. đột tử tại nhà riêng

Dương Nam |

Sự ra đi đột ngột của nam diễn viên B. đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình và người hâm mộ.

Sáng 28/11, tờ New York Post đưa tin, nam diễn viên người Mỹ Ethan Browne đã đột tử tại nhà riêng vào hôm thứ 3 (theo giờ địa phương). Nam ngôi sao trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 52. Theo nguồn tin, người nhà phát hiện Ethan Browne trong tình trạng không có phản ứng tại nhà riêng của nam nghệ sĩ. Và ngay sau đó, ngôi sao sinh năm 1973 đã qua đời trong sự đau xót tột cùng của gia đình. Hiện nguyên nhân của cái chết vẫn chưa được công bố.

Trên trang cá nhân, bố của Ethan Browne - ca sĩ kiêm nhạc sĩ lừng danh Jackson Browne không giấu được niềm tiếc thương sâu sắc trước nỗi mất mát to lớn: "Trong niềm đau xót và tiếc thương vô hạn, chúng tôi xin thông báo rằng Ethan Browne được phát hiện trong tình trạng không có phản ứng tại nhà riêng và đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng 25/11. Hy vọng công chúng sẽ cho chúng tôi không gian riêng tư và dành sự tôn trọng cho tang quyến trong khoảng thời gian khó khăn này. Hiện tại chúng tôi không thể tiết lộ thêm thông tin nào khác".

Nam diễn viên B. đột tử tại nhà riêng- Ảnh 1.

Nam diễn viên Ethan Browne (bên trái) vừa đột tử tại nhà riêng. Nam nghệ sĩ có bố là ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng thế giới Jackson Browne

Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng không khỏi bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của nam diễn viên sinh năm 1973. Đồng thời, khán giả cũng gửi nhiều lời động viên tới gia đình Ethan Browne, hy vọng những người thân yêu của cố nghệ sĩ có thể vượt qua được nỗi mất mát to lớn.

Nam diễn viên B. đột tử tại nhà riêng- Ảnh 2.

Công chúng gửi tới gia đình cố nghệ sĩ những lời chia buồn sâu sắc

Ethan Browne sinh năm 1973, nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng ngay từ khi còn nhỏ. Anh từng gây chú ý khi cùng người bố nổi tiếng xuất hiện trên trang bìa tạp chí Rolling Stone khi chỉ mới 6 tháng tuổi hồi đầu năm 1974.

Sau khi chính thức gia nhập làng giải trí, Ethan Browne từng bước tạo dựng được chỗ đứng cho riêng mình với vai trò diễn viên, người mẫu kiêm nhạc sĩ. Trong suốt những năm tháng hoạt động nghệ thuật, Ethan khẳng định tên tuổi qua loạt vai diễn ấn tượng trong các tác phẩm như Hackers, Raising Helen, Birds of Prey...

Không chỉ đóng phim, Ethan Browne còn làm người mẫu cho nhiều nhà thiết kế nổi tiếng trong làng thời trang thế giới.

Nam diễn viên B. đột tử tại nhà riêng- Ảnh 3.

Ethan Browne từ lâu đã nổi tiếng là nam nghệ sĩ đa năng của làng giải trí

