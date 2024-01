Nam diễn viên 55 tuổi gây sốt với thân hình vạm vỡ

Ngày 23/1, Netflix tung trailer bộ phim truyền hình Avatar : The Last Airbender. Tác phẩm được chuyển thể từ loạt phim hoạt hình nổi tiếng, nơi con người sử dụng thuần thục bốn nguyên tố nước, lửa, đất và không khí để sinh hoạt và chiến đấu. Câu chuyện xoay quanh cậu bé thông thạo bốn nguyên tố trên, giải cứu thế giới khỏi nạn diệt vong của Hỏa Quốc.

Sau khi xem trailer, khán giả bàn tán nhiều về vai diễn của nam diễn viên Daniel Dae Kim . Trong phim, tài tử người Mỹ gốc Hàn đóng vai Hỏa vương Ozai. Đây là nhân vật phản diện chính, đứng đầu Hỏa Quốc, có tham vọng chinh phạt các quốc gia lân cận, làm bá chủ.

Nhân vật Hỏa vương trong hoạt hình và tạo hình của Daniel Dae Kim trong bản live-action.

Trong phim hoạt hình, nhân vật Hỏa vương có cơ bắp cuồn cuộn, vẻ ngoài hầm hố. Tạo hình của Daniel Dae Kim ở bản live-action bám sát bản gốc với thân hình cơ bắp, bụng 6 múi và gương mặt bí hiểm.

Trên mạng xã hội, khán giả ấn tượng với thân hình vạm vỡ của nhân vật Hỏa vương. Người xem còn bất ngờ hơn khi biết Daniel Dae Kim đã 55 tuổi.

"Quyết định xem phim vì Daniel Dae Kim", "Có chú Kim thì khỏi bàn, chất lượng cả về phần nhìn lẫn diễn xuất", người hâm mộ của Daniel Dae Kim bình luận.

Khán giả lần đầu biết Daniel Dae Kim dành nhiều lời khen cho nam diễn viên: "Ở tuổi 55 mà giữ được cơ thể thế này không phải chuyện dễ", "55 tuổi ư, nếu không nhìn mặt chắc chỉ nghĩ đây là diễn viên trẻ, người mẫu thể hình"...

Thân hình vạm vỡ ở tuổi 55 của Daniel Dae Kim.

Daniel Dae Kim sinh năm 1968 tại Hàn Quốc và sang Mỹ sống cùng gia đình từ năm một tuổi. Một số tác phẩm đáng chú ý của Daniel Dae Kim là The Jackal, Arena , The Divergent Series, loạt phim truyền hình Hulk, Spider-man 2, The Cave 2...

Dae Kim từng thắng giải Trình diễn xuất sắc của Hiệp hội diễn viên Los Angeles, giải Diễn viên truyền hình xuất sắc của Giải thưởng Asian Exellence.

Ở tuổi 55, Daniel Dae Kim giữ được thân hình săn chắc. Nam diễn viên nói điều quan trọng nhất là lối sống lành mạnh, duy trì việc tập luyện đều đặn từ khi còn trẻ. Mỗi ngày, dù bận đến mấy, nam diễn viên dành 30 phút tập gym, kết hợp chạy bộ vài lần/tuần.

Để giữ được thân hình cơ bắp, nam diễn viên chú trọng chế độ ăn, chủ yếu là cá ngừ, thức ăn giàu protein.