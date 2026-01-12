Năm đầu làm dâu tôi định biếu Tết nội ngoại mỗi bên 5 triệu nhưng người đi trước nói một câu khiến tôi đứng hình

Đây là năm đầu tiên tôi về làm dâu, cũng là cái Tết đầu tiên hai vợ chồng chính thức cùng nhau chuẩn bị Tết cho cả hai bên gia đình nội - ngoại.

Năm đầu tiên làm dâu, lên kế hoạch chi tiêu 24 triệu Tết 2 bên nội - ngoại

Hai vợ chồng tôi đều là người đi làm với mức thu nhập vừa phải (khoảng 15 triệu/người) nhưng vẫn phải cân nhắc khá kỹ lưỡng cho cái Tết đầu tiên sao cho vừa chu toàn, vừa không quá áp lực tài chính. Sau khi ngồi lại bàn bạc, chúng tôi đã thống nhất một danh sách chi tiêu Tết khá rõ ràng.

Cụ thể, khoản biếu Tết cho hai bên gia đình được đặt lên hàng đầu. Nhà nội 5 triệu, nhà ngoại 5 triệu, tổng cộng 10 triệu đồng. Đây không phải là số tiền quá lớn nhưng, tôi nghĩ đó thể hiện được sự trân trọng, sự cân bằng giữa hai bên nội - ngoại, đặc biệt là trong năm đầu tiên về nhà chồng, mọi thứ càng cần rõ ràng và tinh tế.

Hai vợ chồng tôi cũng chuẩn bị thêm hai giỏ quà Tết, mỗi giỏ trị giá khoảng 500.000 đồng để biếu hai nhà. Tiền sắm đào, quất trang trí Tết hết khoảng 1 triệu cho hai cây, vừa đủ để không khí Tết trong nhà thêm ấm cúng. Bánh kẹo, mứt Tết mua sắm gọn gàng, chi khoảng 1 triệu đồng.

Chi tiêu cho bản thân cũng được tính toán vừa phải. Quần áo Tết cho cả hai hết khoảng 2 triệu đồng. Ngoài ra, chúng tôi cũng để khoảng 7 triệu để dành lì xì cho ông bà, bố mẹ và các cháu trong gia đình hai bên nội - ngoại, và dành 2 triệu cho những khoản phát sinh khác nữa. Như vậy kế hoạch tổng chi tiêu Tết này của hai vợ chồng là 24 triệu đồng.

Nên biếu Tết nội - ngoại bao nhiêu mới đủ? Vấn đề nan giải của cặp vợ chồng mới cưới

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, rất nhiều ý kiến trái chiều đã xuất hiện. Phần đông cho rằng mức chi tiêu như vậy là hợp lý, không quá hoang phí, nhất là trong bối cảnh Tết đầu tiên làm dâu, cần chu toàn cả nội lẫn ngoại. Nhiều người đồng tình rằng, việc cân đối hai bên gia đình một cách khéo léo sẽ giúp vợ chồng trẻ tránh được những so sánh không đáng có, giữ được hòa khí lâu dài.

Tuy nhiên, cũng có không ít bình luận bày tỏ sự băn khoăn. Một số ý kiến cho rằng Tết đầu tiên không nhất thiết phải biếu quá nhiều, bởi nếu "rủng rỉnh" ngay từ năm đầu, những năm sau rất dễ tạo áp lực tài chính cho chính vợ chồng trẻ. Có người khuyên nên ưu tiên sự chân thành, sự quan tâm hơn là giá trị vật chất, nhất là khi hai vợ chồng còn trẻ, còn nhiều khoản phải lo cho tương lai.

Câu chuyện của nàng dâu mới thực chất không chỉ là chuyện 24 triệu đồng chi tiêu ngày Tết, mà còn phản ánh nỗi trăn trở chung của rất nhiều cặp vợ chồng trẻ hiện nay: Làm sao để đón một cái Tết trọn vẹn, đủ đầy, vừa lòng hai bên gia đình mà vẫn phù hợp với khả năng của mình.

Cân đối lại để Tết không quá áp lực

Khoản biếu nội – ngoại: Điều chỉnh lại định mức

Nên giữ nguyên nguyên tắc cân bằng 2 bên, để tránh so sánh. Tuy nhiên, Tết đầu không nhất thiết phải 5 triệu mỗi bên.

Có thể giảm xuống 3-4 triệu/bên, tổng tiết kiệm được 2-4 triệu. Quan trọng nhất vẫn là thái độ, sự có mặt đầy đủ và cách cư xử của hai vợ chồng trong những ngày Tết. Hai vợ chồng có thể biếu 3 triệu tiền mặt + 1 giỏ quà nhỏ vẫn rất trọn vẹn.

Bánh kẹo Tết: Mua sắm có chọn lọc

Khoản 1 triệu để dành cho việc mua sắm bánh kẹo rất dễ dẫn đến dư thừa, ăn không hết sau Tết, vừa lãng phí lại tốn kém.

Hai vợ chồng có thể cân nhắc giảm còn 600–700 nghìn, mua vừa đủ dùng và đãi khách. Vì thật sự bánh kẹo Tết chủ yếu dành cho trẻ con, người lớn cũng không ăn quá nhiều. Vậy nên cân đối lại một chút để tránh lãng phí.

Tránh mua sắm theo tâm lý "sợ thiếu", bởi rất nhiều gia đình đã gặp phải tình trạng ham mua nhiều để rồi hết Tết vẫn còn thừa rất nhiều. Đây chính là khoản mà không chỉ hai vợ chồng mà rất nhiều gia đình nên cân nhắc.

Cân nhắc lại khoảng 1 triệu lì xì anh chị

Một khoản chi khác cũng thường khiến nhiều cặp vợ chồng trẻ bị "lố" trong dịp Tết chính là tiền lì xì. Thông thường, khi mới lập gia đình, lại chưa có con, hai vợ chồng chủ yếu là người đi lì xì cho các cháu, ông bà trong họ hàng hai bên.

Hai vợ chồng trẻ nên thống nhất sẵn mức lì xì chung, phân loại rõ đối tượng như trẻ nhỏ, người thân ruột thịt hay con em họ hàng xa để tránh chi tiêu theo cảm xúc.

Trong khoản tiền lì xì, có mục lì xì cho anh chị 1 triệu, khoản này nên cân nhắc, vì hai vợ chồng cũng đã lì xì cho các cháu rồi. Nên nếu còn tốn thêm khoản cho bố mẹ các cháu (tức là anh chị trong gia đình) thì sẽ rất tốn kém.

Nói chung chuyện chi tiêu những ngày Tết đối với hai vợ chồng trẻ khá là nan giải và nhạy cảm. Tâm lý chung của các nàng dâu mới thường sẽ "vung tay" một chút để thể hiện sự hiếu kính với hai bên gia đình.

Tuy nhiên hãy nhìn vào thực tế thu nhập của hai vợ chồng, gia đình mói cũng cần tiết kiệm chi tiêu để dự trù cho kế hoạch tương lai. Thực tế cho thấy, chỉ cần cân bằng hai bên nội - ngoại là mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng khá nhiều, đừng tự tạo áp lực cho bản thân để sau này phải khó xử với mỗi bên gia đình.