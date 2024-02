Năm đầu làm dâu nhà Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My đã thân thiết với chị dâu thế này đây

Trên trang cá nhân chị dâu của Đoàn Văn Hậu – Lan Anh vừa chia sẻ khoảnh khắc chụp ảnh chung với Doãn Hải My. Phản hồi bài đăng của chị dâu, Doãn Hải My thoải mái bình luận “giật cho chóng mặt luôn” khi thấy chị chèn nhạc vào bài “cực cháy”.

Doãn Hải My chụp cùng chị dâu và cháu trai

Qua những tương tác trên mạng xã hội có thể thấy Hải My và gia đình nhà chồng có mối quan hệ rất tốt đẹp. Trước đó, dân tình bắt gặp hàng loạt cử chỉ tình cảm của vợ chồng anh trai dành cho vợ chồng mới cưới Văn Hậu – Hải My. Vợ chồng anh trai cùng với bố mẹ chồng đã tất bật suốt mấy ngày để quán xuyến công việc ở rạp cưới, chuẩn bị chu đáo cho việc đón cô dâu Hải My về nhà. Ở đám cưới tại Hà Nội hôm 26/11, người ta cũng bắt gặp hình ảnh chị dâu Văn Hậu xách đồ giúp Hải My khi tan tiệc.

Ảnh tết của đại gia đình nhà Văn Hậu

Mới đây khi thấy Lan Anh đăng ảnh làm móng cho khách hàng Doãn Hải My đã vào bình luận tương tác với bài đăng của chị dâu với giọng điệu nũng nịu: "Em làm với". Đáp lại, chị dâu của Văn Hậu hẹn Hải My: "Về đi rồi làm nè".Rất nhiều lần khác, khi vợ chồng Văn Hậu từ Hà Nội về là cùng đi ăn, đi uống nước với vợ chồng anh chị rất vui vẻ.