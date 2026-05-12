Nam danh hài phá sản ở Mỹ, nói chuyện lập công ty ở Việt Nam

Mới đây, tại chương trình Meow News, danh hài hải ngoại Vân Sơn đã chia sẻ về dự định trong tương lai khi được hỏi có tính về Việt Nam sản xuất phim điện ảnh không.

Anh nói: "Mọi việc sẽ tùy theo yêu cầu của thị trường Việt Nam. Hiện nay, có rất nhiều nhà sản xuất phim, diễn viên, đạo diễn giỏi.

Vân Sơn

Nếu các nhà sản xuất phim này đã đủ để phục vụ cho nhu cầu phim ảnh ở Việt Nam, cung cấp được cho tôi những vai phù hợp thì tôi sẽ tiếp tục cộng tác với họ, tiếp tục về nước đóng phim.

Còn nếu cơ hội tới hoặc hoàn cảnh đưa đẩy hay nếu chính tôi cảm thấy cần thiết thì tôi sẽ lập một công ty riêng ở Việt Nam. Nhưng cái này vẫn còn trong tương lai xa lắm".

Được biết, cách đây vài ngày, Vân Sơn từng tâm sự tại một họp báo về việc phá sản trung tâm Vân Sơn của mình ở Mỹ: "Bắt đầu từ năm 1994 là tôi đã mở trung tâm Vân Sơn, hoạt động tới tận năm 2015. Kể từ đó, ngành băng đĩa qua một trang khác, mất hết luôn vì mọi thứ được đẩy lên digital, mạng xã hội hết. Khán giả không còn xem băng đĩa nữa.

Vì thế, trong giai đoạn đó, tinh thần tôi không được tốt lắm. Tất cả sự nghiệp, những gì tôi xây dựng nên đều tan rã, mất hết tất cả mọi thứ.

Nhưng tôi vẫn còn may mắn ở một chỗ. Tôi không chỉ có trung tâm Vân Sơn mà còn có khán giả. Tức là ngoài trung tâm Vân Sơn thì cái tên Vân Sơn vẫn đang ở đây, được khán giả yêu thương".

Tiếp đó, Vân Sơn nhận định về nền điện ảnh Việt Nam hiện nay: "Điện ảnh Việt Nam hiện nay rất phát triển so với gần 20 năm trước. Năm 1999 tôi cũng có về nước làm phim Vật đổi sao dời, tới giờ gần 10 năm rồi.

Thời gian bây giờ với 20 năm trước khác xa lắm, phải lên gấp 100 lần. Hồi đó tôi về làm phim mọi thứ vẫn còn đơn sơ lắm, chưa có gì hết. Bây giờ mọi thứ gần như hòa nhập vào nền điện ảnh của thế giới. Tôi rất mừng khi nhìn thấy điện ảnh Việt Nam phát triển đến vậy".