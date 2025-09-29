Nam danh hài có vợ cực xinh, sở hữu biệt thự nhà vườn tiền tỷ ở Đồng Nai rộng nghìn m2, nhìn toàn cây ăn quả xanh mướt ai cũng mê

Trong giới giải trí Việt, Trường Giang (tên khai sinh: Võ Vũ Trường Giang, sinh ngày 20/4/1983 tại Long Thành, Đồng Nai, quê gốc Quảng Nam) được xem là một trong những danh hài đắt show hàng đầu. Anh xuất thân trong gia đình nghèo khó có đông anh chị em.

Tuổi thơ cơ cực, nhưng bằng sự nỗ lực không ngừng, Trường Giang đã bước lên hàng ngũ ngôi sao hạng A, gắn bó với khán giả qua sân khấu hài, phim điện ảnh, truyền hình và vai trò MC duyên dáng.

Ngoài sự nghiệp thăng hoa, Trường Giang còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tổ ấm hạnh phúc bên diễn viên Nhã Phương.

Cặp đôi kết hôn năm 2018. Sau đó, Nhã Phương sinh con gái đầu lòng Destiny vào năm 2019. Đến tháng 10.2023, cặp sao đón con trai Hope chào đời. Mới đây nhất, Nhã Phương - Trường Giang đã thông báo tin mừng chuẩn bị chào đón con thứ 3.

Cuộc sống gia đình giản dị, ấm áp và khéo vun vén của họ luôn được khán giả yêu mến.

“Nhà trọ Destiny” – món quà đặc biệt dành tặng con gái đầu lòng

Trong số những bất động sản mà vợ chồng Trường Giang sở hữu, nổi bật nhất là khu biệt thự nhà vườn rộng hàng nghìn m2 tại Đồng Nai, được định giá khoảng 70 tỷ đồng. Biệt thự được Trường Giang đặt tên “Nhà trọ Destiny” , xây dựng nhân dịp con gái Destiny chào đời. Với diện tích “thẳng cánh cò bay”, cơ ngơi này chẳng khác gì một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ giữa ngoại ô.

Khuôn viên biệt thự được chia thành nhiều hạng mục: hồ cá Koi, bãi cát trắng, vườn cây ăn trái, sân chơi cho trẻ em và không gian nhà ở hiện đại. Vợ chồng Trường Giang – Nhã Phương đặc biệt chú trọng phủ xanh toàn bộ khu vực, tạo cảm giác gần gũi, thân thiện với thiên nhiên. Nội thất chính trong nhà được thiết kế tối giản, sử dụng nhiều chất liệu gỗ, tre, mây để tạo sự ấm cúng.

Không gian sống này không chỉ dành cho gia đình nghỉ ngơi mà còn là nơi Trường Giang thỏa mãn niềm đam mê trồng trọt. Nam nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ hình ảnh tự tay thu hoạch rau trái, làm cá khô, tôm khô để gửi tặng bạn bè, đồng nghiệp.

Thời gian qua, “Nhà trọ Destiny” còn trở thành bối cảnh quay cho chương trình cùng tên do Trường Giang sản xuất. Nhiều đồng nghiệp khi đặt chân đến cơ ngơi này đều không giấu được sự trầm trồ.

Ca sĩ Ngô Kiến Huy thẳng thắn định giá: “Chỉ tính riêng giá đất thôi, tôi nghĩ khu này cũng đã khoảng 60 – 70 tỷ đồng. Không ai tin Trường Giang giàu đến vậy đâu” .

Điểm khiến khán giả thích thú là biệt thự tuy xa hoa nhưng vẫn giữ sự bình dị: chiều về có hồ cá, vườn cây, trẻ nhỏ vui đùa trên bãi cát, cả gia đình quây quần bên quầy bar nhỏ để “chill” giữa thiên nhiên. Đây cũng là nơi vợ chồng Trường Giang tổ chức sinh nhật cho con, tụ tập bạn bè và cùng nhau tận hưởng những ngày nghỉ yên bình.

“Hope Retreat” - căn villa được đặt theo tên của con trai

Ngoài “Nhà trọ Destiny” ở Đồng Nai, vợ chồng Trường Giang – Nhã Phương còn sở hữu nhiều bất động sản khác: căn hộ tại TP.HCM, biệt thự ở Phú Quốc trị giá khoảng 15 tỷ đồng, cùng căn villa “Hope Retreat” tại Đà Lạt – nơi gia đình nghỉ dưỡng mỗi khi lên phố núi. Bên cạnh đó, nam danh hài còn điều hành chuỗi nhà hàng và nhiều mô hình kinh doanh khác.

Villa có diện tích khoảng 110m², gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Ngôi nhà tọa lạc trên một con dốc, hướng thẳng ra rừng thông, với thiết kế ấm cúng sử dụng gam màu gỗ – trắng – nâu làm chủ đạo. Bao quanh là hoa cỏ, đặc biệt có dàn cẩm tú cầu rực rỡ, mang đến cảm giác lãng mạn và gần gũi với thiên nhiên.

“Hope Retreat” không chỉ là nơi gia đình nhỏ nghỉ ngơi khi ghé thăm phố núi mà còn là chỗ để Trường Giang mời bạn bè đồng nghiệp đến chơi, ghi hình các chương trình trò chuyện vui vẻ.

Dù khối tài sản khổng lồ, Trường Giang vẫn được biết đến với phong cách sống giản dị, không phô trương. Với anh, cơ ngơi tại Đồng Nai không chỉ là biểu tượng giàu sang, mà còn là chốn bình yên để nuôi dưỡng tình cảm gia đình và lưu giữ những ký ức tuổi thơ cho các con.

Nhiều người tò mò rằng khi con thứ 3 chào đời, chắc hẳn vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương sẽ tậu thêm 1 cơ ngơi mới và đặt theo tên của con. Cùng chờ đợi "trái ngọt" tiếp theo của vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương.