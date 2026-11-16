Nam danh ca SN 1937 từ Mỹ về hát lần cuối, gặp nữ đồng nghiệp 80 tuổi không còn nhớ gì

Nghệ sĩ Hồng Nga hiện đã lẫn và yếu không còn nhớ ai và cũng không nói năng được. Vì thế, bà không thế giao lưu cùng danh ca Minh Cảnh.

Mới đây, danh ca Minh Cảnh đã tới thăm nghệ sĩ Hồng Nga. Đây là một trong những hoạt động của ông trong chuyến về nước lần này.

Được biết, danh ca Minh Cảnh hiện đang định cư tại Mỹ cùng gia đình. Những năm trước, ông thường xuyên về nước biểu diễn. Tuy nhiên, thời gian gần đây sức khỏe nam danh ca yếu đi rất nhiều, đi lại khó khăn. Ở tuổi 89, việc ngồi máy bay từ Mỹ về Việt Nam là điều vô cùng vất vả với ông.

Vì thế, nam danh ca quyết định dốc hết sức lực về nước làm liveshow chia tay khán giả lần cuối. Ông phải ngồi xe lăn lên sân khấu và nằm để tiếp đón các đàn em tới thăm chỗ ở vì không còn đủ sức như trước.

Tuy nhiên, nam danh ca vẫn cố gắng dành thời gian cuối để thăm hỏi nghệ sĩ Hồng Nga – người bạn diễn thân thiết năm xưa từng đóng chung nhiều tuồng cải lương với ông.

Nghệ sĩ Hồng Nga hiện đã lẫn và yếu không còn nhớ ai và cũng không nói năng được. Vì thế, bà không thế giao lưu cùng danh ca Minh Cảnh.

Về phía mình, danh ca Minh Cảnh cũng sức yếu nên chỉ ngồi hỏi thăm được vài câu, không nói được nhiều với nữ đồng nghiệp.

Nam danh ca cũng tặng nghệ sĩ Hồng Nga chút tiền dưỡng bệnh. Tuy không nói năng được nhưng nghệ sĩ Hồng Nga vẫn nhìn chăm chăm về phía nghệ sĩ Minh Cảnh với ánh mắt nhiều tâm sự khiến ai cũng xúc động.

Ekip của nghệ sĩ Minh Cảnh cho biết, trong liveshow cuối cùng vừa diễn ra vào ngày 7/11 vừa qua có diễn lại trích đoạn vọng cổ mà ông từng hát cùng nghệ sĩ Hồng Nga cách đây gần 50 năm. Trợ lý của Minh Cảnh thốt lên: "Đau lòng quá! Thời gian trôi nhanh quá!".

Nghệ sĩ Hồng Nga và danh ca Minh Cảnh đều là những cây đa cây đề thuộc thế hệ vàng của sân khấu cải lương miền Nam với hơn sáu thập niên cống hiến cho nghệ thuật. Trong suốt sự nghiệp, cả hai từng có nhiều dịp đứng chung sân khấu tại các đại ban lớn cũng như kết hợp thu âm trong các bản tân cổ giao duyên kinh điển.

Nếu Minh Cảnh ghi dấu ấn bằng chất giọng ca hơi dài vang rền, truyền cảm qua các vai kép chính thì Hồng Nga lại tạo điểm nhấn đối trọng sắc sảo nhờ khả năng biến hóa đa dạng từ đào mùi, đào độc đến các vai mụ, vai hài.

Cho đến tận những năm tháng tuổi xế chiều, hai nghệ sĩ gạo cội vẫn giữ trọn tình đồng nghiệp gắn bó, trân trọng những ký ức rực rỡ một thời cùng đứng chung ánh đèn sân khấu.