Nam công nhân tử vong do vướng dây cáp điện

Nguyễn Hoàn |

Lái xe máy qua đường nội bộ KCN An Dương (Hải Phòng) đang thi công, anh M.T.D (31 tuổi) bất ngờ va trúng dây cáp đang được thi công dẫn đến tai nạn tử vong.

Chiều 30/3, anh M.T.D (31 tuổi, quê Hưng Yên) điều khiển xe máy mang BKS 89B2... di chuyển trên đường ngang số 3, KCN An Dương, phường An Phong (TP Hải Phòng ).

Hình ảnh từ camera an ninh thể hiện, máy xúc và một số công nhân đang làm nhiệm vụ thi công tại nút giao. Nhiều người di chuyển trên đường nội bộ giảm tốc và chuyển hướng.

Anh M.T.D có giảm tốc nhưng ngay sau đó tăng ga di chuyển thì bất ngờ bị ngã xuống đường, nằm bất động. Còn xe máy tiếp tục lao đi. Tài xế lái máy xúc đang kéo dây cáp qua đường, có hai công nhân thi công đứng gần nhưng chỉ chú ý điều tiết phía sau. Phần dây cáp đã kéo chắn ngang đường không có người cảnh giới hay căng dây cảnh báo.

Theo lãnh đạo phường An Phong, ngay sau khi xảy ra sự việc, nhóm công nhân tại công trường đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, người này sau đó đã tử vong.

Công an phường An Phong đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng điều tra, làm rõ vụ việc.

Cận cảnh tàu ngầm hạt nhân 2,8 tỷ USD mới nhất của Mỹ, chứa 24 tên lửa hành trình Tomahawk

Hình ảnh máy bay do thám Mỹ trị gía gần 500 triệu USD bị Iran tuyên bố phá nát

Chân dung cô gái tay đeo kim truyền nhảy xuống nước cứu cháu bé 3 tuổi

Khoảnh khắc tên lửa Iran dội xuống nhà máy hóa chất Israel, lửa bốc ngùn ngụt

Cảnh choáng ngợp khó tin tại sân bay "biểu tượng vị thế quốc gia" ở sự kiện VVIP 2027 do Sun Group đảm nhiệm

Cháy dữ dội gần Bệnh viện K Tân Triều, có người tử vong

BYD Dolphin 2026 sắp về Việt Nam: Thêm ADAS, tăng pin, giá còn thấp hơn bản cũ?

Hình ảnh mặt đường Hà Nội trắng xoá vì mưa đá

