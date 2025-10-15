Ngày 15/10, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Văn Hoàng (SN 1989, ở Thanh Hóa) mức án 9 năm tù về tội “Giết người”.

Cuối năm 2024, Trần Văn Hoàng và chị L. (SN 1988) cùng làm công nhân tại công trường Khu đô thị Ciputra, nảy sinh quan hệ tình cảm nam nữ với nhau.

Tối 6/12/2024, Hoàng uống rượu với các công nhân cùng trọ mình tới khoảng 21h30, bị cáo đến nơi ở của chị L., với mục đích rủ người tình về phòng chơi. Tuy nhiên, khi đến trước cửa phòng trọ của chị L., Hoàng nhìn thấy anh C. (SN 1985), cũng là công nhân xây dựng, đang rủ chị đi ăn.

Sau khi cả 3 đứng nói chuyện, chị L, không đi cùng Hoàng mà ngồi lên xe máy, đi cùng anh C.

Ảnh minh họa.

Hoàng sau đó quay về phòng trọ của mình tiếp tục ngồi uống rượu, tới 22h bị cáo thấy một con dao gọt hoa quả cho vào túi quần đi tìm chị L. Trên đường, Hoàng thấy chị L., anh C, đứng ôm nhau trước cửa nhà nên ghen tuông, xông tới túm áo người tình nhưng đẩy ra.

Bực tức, Trần Ngọc Hoàng quay sang, rút dao đâm hai nhát vào ngực khiến anh C. phải bỏ chạy.

Chị L. chứng kiến liền can ngăn, đưa Hoàng về phòng trọ. Đến nơi, bị cáo nhớ ra xe máy của anh C. đang để ngoài đường, sợ mất trộm nên bảo chị L. cùng ra đẩy về cất. Hung khí và chiếc áo dính máu Hoàng nhờ bạn cùng phòng đi vứt, khi bạn hỏi Hoàng trả lời "tôi vừa đi đánh nhau về".

Hậu quả vụ việc khiến C. tổn hại 15% sức khỏe, cơ quan tố tụng đánh giá, việc nạn nhân không chết nằm ngoài ý muốn của bị cáo Hoàng. Quá trình điều tra, người thân bị cáo Hoàng đã bồi thường 25 triệu đồng, anh C. có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.