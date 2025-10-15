HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nam công nhân đâm tình địch vì thấy đang ôm, hôn bạn gái của mình

Hoàng An |

Chứng kiến bạn gái và người đàn ông khác đang ôm hôn nhau, bị cáo Trần Ngọc Hoàng xông vào đâm tình địch tổn thương 15% sức khỏe.

Ngày 15/10, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Văn Hoàng (SN 1989, ở Thanh Hóa) mức án 9 năm tù về tội “Giết người”.

Cuối năm 2024, Trần Văn Hoàng và chị L. (SN 1988) cùng làm công nhân tại công trường Khu đô thị Ciputra, nảy sinh quan hệ tình cảm nam nữ với nhau.

Tối 6/12/2024, Hoàng uống rượu với các công nhân cùng trọ mình tới khoảng 21h30, bị cáo đến nơi ở của chị L., với mục đích rủ người tình về phòng chơi. Tuy nhiên, khi đến trước cửa phòng trọ của chị L., Hoàng nhìn thấy anh C. (SN 1985), cũng là công nhân xây dựng, đang rủ chị đi ăn.

Sau khi cả 3 đứng nói chuyện, chị L, không đi cùng Hoàng mà ngồi lên xe máy, đi cùng anh C.

Nam công nhân đâm tình địch vì thấy đang ôm, hôn bạn gái của mình- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Hoàng sau đó quay về phòng trọ của mình tiếp tục ngồi uống rượu, tới 22h bị cáo thấy một con dao gọt hoa quả cho vào túi quần đi tìm chị L. Trên đường, Hoàng thấy chị L., anh C, đứng ôm nhau trước cửa nhà nên ghen tuông, xông tới túm áo người tình nhưng đẩy ra.

Bực tức, Trần Ngọc Hoàng quay sang, rút dao đâm hai nhát vào ngực khiến anh C. phải bỏ chạy.

Chị L. chứng kiến liền can ngăn, đưa Hoàng về phòng trọ. Đến nơi, bị cáo nhớ ra xe máy của anh C. đang để ngoài đường, sợ mất trộm nên bảo chị L. cùng ra đẩy về cất. Hung khí và chiếc áo dính máu Hoàng nhờ bạn cùng phòng đi vứt, khi bạn hỏi Hoàng trả lời "tôi vừa đi đánh nhau về".

Hậu quả vụ việc khiến C. tổn hại 15% sức khỏe, cơ quan tố tụng đánh giá, việc nạn nhân không chết nằm ngoài ý muốn của bị cáo Hoàng. Quá trình điều tra, người thân bị cáo Hoàng đã bồi thường 25 triệu đồng, anh C. có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Vụ Shark Bình: AntEx là gì, vì sao nhiều người 'mù quáng' dùng tiền thật mua tiền ảo?
Tags

TAND TP Hà Nội

đâm tình địch

Trần Văn Hoàng

Nam công nhân đâm tình địch

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại