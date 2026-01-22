Nam chính phim Thỏ Ơi vừa lộ diện đã nhận "gạch đá", Trấn Thành tuyên bố thẳng

Mới đây, Thỏ Ơi!! do Trấn Thành làm đạo diễn đã tổ chức buổi showcase công bố dàn diễn viên chính góp mặt. Theo đó, loạt cái tên như Pháo, LyLy, Quốc Anh, Văn Mai Hương, Vĩnh Đam chính là dàn cast chủ chốt cho dự án điện ảnh lần này.

Tuy nhiên, ngay sau khi danh sách cast được hé lộ, mạng xã hội lập tức "đào lại" những ồn ào trong quá khứ của Vĩnh Đam, đặc biệt là vụ việc liên quan đến phát ngôn gây tranh cãi với cộng đồng LGBT từng khiến nam diễn viên nhận nhiều chỉ trích. Dưới các bài đăng giới thiệu phim, không ít bình luận trái chiều xuất hiện, xoay quanh việc liệu Vĩnh Đam có phù hợp để đảm nhận vai trò trung tâm trong một dự án điện ảnh lớn hay không.

Ngay khi vừa công bố, Vĩnh Đam trở thành cái tên vấp phải bình luận trái chiều. Ảnh: Viết Thanh

Tại buổi họp báo ra mắt dự án, Trấn Thành đã trực tiếp đối diện câu hỏi liên quan đến những ồn ào cũ của Vĩnh Đam. Nam đạo diễn thẳng thắn cho biết anh không đặt nặng những tranh cãi trong quá khứ khi lựa chọn diễn viên cho phim. Theo Trấn Thành, điều quan trọng nhất với anh là khả năng diễn xuất, thái độ làm việc và sự phù hợp với vai diễn ở thời điểm hiện tại. Trấn Thành cũng nhấn mạnh rằng mỗi người đều có quyền mắc sai lầm, nhưng điều đáng nói là cách họ nhìn nhận, sửa sai và trưởng thành sau những biến cố.

"Thành không quan tâm trước đó Vĩnh Đam làm gì, và Thành cũng không hề biết trước đó em ấy như thế nào. Thành nghĩ chút nữa Đam sẽ có câu trả lời về những câu chuyện trong quá khứ. Nhưng tôi nghĩ những đứa trẻ nào mà chưa từng có những cái chưa chuẩn chỉnh trong phát ngôn, tất cả chúng ta đều như vậy đúng không ạ, Thành ngày xưa cũng vậy. Thành nghĩ chúng ta nên theo dõi sự thay đổi của người đó, ai cũng có biểu đồ thay đổi và trưởng thành theo thời gian. Thành nghĩ biết đâu trong quá khứ cũng có nhiều người hiểu lầm Đam thì sao, cho nên chúng ta hãy khoan vội phán xét mà hãy tìm hiểu thật kỹ. Khi Thành gặp Đam lần đầu tiên và chiến thắng bằng diễn xuất của em nó, nên tôi chọn diễn viên này chứ không chọn đời tư của anh ta", Trấn Thành chia sẻ.

Trấn Thành nói rõ lý do chọn Vĩnh Đam cho Thỏ Ơi!! (Clip: @meowentertainment)

Vĩnh Đam được biết đến nhờ nền tảng TikTok và từng chiến thắng trong cuộc thi Nam vương ở trường Đại học. Sở hữu chiều cao 1m92, gương mặt sáng, Vĩnh Đam lấn sân sang làm mẫu ảnh, tham gia nhiều chương trình về thời trang và gần đây nghiêm túc với con đường diễn xuất.

Trước khi được công bố vào cast chính Thỏ Ơi!!, Vĩnh Đam chưa có nhiều sản phẩm nổi bật. Nam 2024, nam người mẫu sinh năm 2k4 tham gia The Next Gentleman nhưng chưa để lại nhiều ấn tượng. Điều khiến netizen bàn tán về Vĩnh Đam mỗi khi xuất hiện là phát ngôn gây tranh cãi trong quá khứ.

Theo đó, trong một lần trả lời bình luận, Vĩnh Đam đã có lời lẽ được cho là kỳ thị cộng đồng LGBT cho dù trước đó nam người mẫu từng được nhiều khán giả chú ý khi đăng tải clip "ghép đôi" với nam TikToker khác. Phát ngôn này khiến Vĩnh Đam bị "ném đá" suốt thời gian dài, và nam người mẫu đã có bài lên tiếng đính chính trước làn sóng phản ứng dữ dội. Dù vậy, mỗi khi Vĩnh Đam xuất hiện thì cư dân mạng lại có những bình luận trái chiều.

Vĩnh Đam từng có phát ngôn gây tranh cãi về cộng đồng LGBT. Ảnh: Chụp màn hình



