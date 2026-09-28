Nam diễn viên này đã tự chặt đứt con đường làm nghề của mình trong showbiz.

Tiền Tiểu Hào từng là ông hoàng phòng vé ở showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Đến năm 2000, nam diễn viên vướng scandal lớn và đánh mất danh tiếng, phải ê chề cuốn gói khỏi giới giải trí Hương Cảng. Khi đó, Tiền Tiểu Hào đã bị bắt quả tang dùng điện thoại quay lén dưới váy 1 cô gái ở siêu thị.

Theo tờ Sohu, những năm gần đây, Tiền Tiểu Hào ở ẩn vì gặp vấn đề sức khỏe, thi thoảng nam diễn viên mới tham gia các buổi tụ họp của giới nghệ sĩ. Trong hình ảnh mới nhất, ngôi sao phim Cương Thi Tiên Sinh gây ngỡ ngàng khi lộ diện với ngoại hình già nua, xuống sắc, gầy rộc trông thấy. Tiền Tiểu Hào năm nay 63 tuổi, nhưng khi đứng cạnh Khương Đại Vệ (79 tuổi) và Lý Tu Hiền (74 tuổi), sao nam thậm chí trông như cùng độ tuổi với hai đàn anh. Thần sắc của Tiền Tiểu Hào cũng kém hơn.

Trong hình ảnh mới nhất được chia sẻ, ngôi sao Cương Thi Tiên Sinh khiến công chúng bất ngờ với diện mạo thay đổi rõ rệt. Ở tuổi 63, Tiền Tiểu Hào trông gầy gò, tiều tụy và già nua hơn trước rất nhiều. Ảnh: HK01.

Khi đứng cạnh Khương Đại Vệ (79 tuổi) và Lý Tu Hiền (74 tuổi), nam diễn viên thậm chí tạo cảm giác không chênh lệch tuổi tác quá nhiều so với hai đàn anh. Thần sắc của ông cũng kém tươi tắn. Ảnh: Sohu.

Trước những lời bàn tán, Tiền Tiểu Hào cho biết ông bắt đầu gầy đi từ khoảng 3-4 năm trước. Hai năm trở lại đây, ông gầy đến mức tiều tụy, đường nét gương mặt thay đổi rõ rệt nên trông già đi rất nhiều. Tuy nhiên, nam diễn viên khẳng định ông đã tiến hành kiểm tra sức khỏe tổng quát và không phát hiện vấn đề nghiêm trọng, chỉ có một số bệnh vặt.

Còn nguyên nhân khiến ông sụt cân không phanh có liên quan đến việc 2 lần mắc Covid-19. Sau khi nhiễm bệnh, khẩu vị của Tiền Tiểu Hào giảm sút nghiêm trọng, gần như không ăn được gì, mỗi ngày chỉ có thể uống một chút canh và nước. Cân nặng của ông cũng bắt đầu lao dốc từ thời điểm đó. Nam diễn viên tiết lộ thời gian gần đây ông đã cố gắng ăn uống đầy đủ hơn và tăng cân trở lại. Trước đó, cân nặng của ông chưa tới 55 kg, hiện đã tăng lên 63,5 kg.

Tiền Tiểu Hào cho biết ông bắt đầu gầy đi từ khoảng 3-4 năm trước. Ảnh: Sohu.

Tài tử hàng đầu bị đuổi khỏi showbiz vì hành vi không thể chấp nhận nổi

Tiền Tiểu Hào tên thật là Tiền Gia Hoa, sinh năm 1963. Từ nhỏ, Tiền Tiểu Hào đã yêu thích võ thuật. Năm 14 tuổi, Tiền Tiểu Hào tham gia một cuộc thi võ thuật và giành huy chương đồng. Thành tích này giúp chàng thiếu niên lọt vào mắt xanh của đạo diễn nổi tiếng Trương Triệt. Đầu những năm 1980, Tiền Tiểu Hào bắt đầu tham gia diễn xuất nhiều bộ phim võ hiệp do Trương Triệt đạo diễn và bắt đầu được chú ý tại Hong Kong (Trung Quốc). Tuy nhiên, Tiền Tiểu Hào lại không may gia nhập Thiệu Thị vào đúng thời điểm hãng phim bắt đầu đi xuống nên anh không được lăng xê. Sau đó, Tiền Tiểu Hào rơi vào cảnh thất nghiệp.

Nhưng không lâu sau, sự nghiệp của ông bất ngờ xuất hiện bước ngoặt. Trong một lần tới Thái Lan du lịch, Tiền Tiểu Hào tình cờ gặp Hồng Kim Bảo. Cả hai đều là người Hong Kong (Trung Quốc) và cùng hoạt động trong lĩnh vực võ thuật nên nhanh chóng kết bạn, cùng nhau đi chơi. Nhận thấy Tiền Tiểu Hào có tố chất, Hồng Kim Bảo đã giới thiệu đàn em với Lâm Chánh Anh. Khi đó, Lâm Chánh Anh đang chuẩn bị thực hiện bộ phim Cương Thi Tiên Sinh và giao cho Tiền Tiểu Hào vai Thu Sinh. Tác phẩm đạt doanh thu phòng vé hơn 20 triệu HKD (66 tỷ đồng). Chính nhờ bộ phim này, Tiền Tiểu Hào trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm. Sự thành công vang dội của Cương Thi Tiên Sinh đã hình thành nên một thể loại phim mới tại xứ Hương Cảng.

Tiền Tiểu Hào thành danh nhờ phim cương thi. Ảnh: Sina.

Sau đó, nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong nhiều tác phẩm như Nguyên Chấn Hiệp và Vệ Tư Lý, Thái Cực Trương Tam Phong, Tinh Võ Môn, Ma Cà Rồng Chúa, Cương Thi Đầu Ma Cà Rồng, Tân Xác Chết Khô Tiên Sinh 2... Sự nghiệp của Tiền Tiểu Hào cứ thế từng bước đi lên đỉnh cao, trở thành một trong những diễn viên hàng đầu và là "ông vua phòng vé" Hương Cảng một thời.

Nam diễn viên họ Tiền từng là ngôi sao màn bạc nổi danh showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Sina.

Đáng tiếc, khi sự nghiệp đang ở thời kỳ rực rỡ, Tiền Tiểu Hào lại mắc phải một sai lầm nghiêm trọng khiến con đường nghệ thuật lao dốc. Năm 2000, ông bị cảnh sát bắt giữ sau khi quay lén dưới váy một phụ nữ trong siêu thị. Cơ quan chức năng đã tìm 1 đoạn video khoảng 30 giây ghi lại hình ảnh nhạy cảm của nạn nhân trong điện thoại nam diễn viên. Tiền Tiểu Hào không đi tù mà bị phạt tiền và giám sát trong vòng hai năm.

Sau khi dính bê bối, nam diễn viên mở họp báo xin lỗi, giải thích rằng bản thân có hành vi thiếu chuẩn mực vì say rượu. Dù vậy, công chúng vẫn không tha thứ cho Tiền Tiểu Hào. Thậm chí, nam diễn viên này còn bị truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) gọi là "nỗi xấu hổ của showbiz". Vụ bê bối khiến sự nghiệp của Tiền Tiểu Hào rơi xuống đáy. Ông bị nhà sản xuất tẩy chay triệt để, không mời đóng phim, quay show giải trí và dự sự kiện. Sau khi hết đường sống ở giới giải trí Hong Kong (Trung Quốc), Tiền Tiểu Hào nhốt mình trong nhà suốt 2 năm rồi lặng lẽ chuyển sang Trung Quốc Đại lục sống.

Tiền Tiểu Hào rớt đài vì bê bối quay lén. Ảnh: Sina.

Hai cuộc hôn nhân và 10 năm ngủ riêng với vợ

Tiền Tiểu Hào từng trải qua hai cuộc hôn nhân. Người vợ đầu tiên của ông là Quách Tú Vân. Quách Tú Vân xuất thân trong một gia đình giàu có. Tuy nhiên, cô không mấy hứng thú với việc kinh doanh mà đặc biệt yêu thích diễn xuất. Ban đầu, gia đình Quách Tú Vân phản đối con gái cưới Tiền Tiểu Hào vì không môn đăng hộ đối. Tuy nhiên, Quách Tú Vân nhất quyết muốn kết hôn với bạn trai diễn viên. Cô thậm chí mang thai trước khi cưới rồi bí mật ra nước ngoài đăng ký kết hôn với Tiền Tiểu Hào. Cuối cùng, trước tình thế này, gia đình Quách Tú Vân cũng phải chấp nhận chàng rể nghèo.

Thế nhưng, cuộc hôn nhân của Quách Tú Vân và Tiền Tiểu Hào chỉ kéo dài khoảng 3 năm rồi kết thúc. Nguyên nhân tan vỡ được cho biết là do sau khi cưới Quách Tú Vân vẫn tiếp tục đóng những bộ phim gợi cảm, khiến Tiền Tiểu Hào không hài lòng. Cộng thêm sự khác biệt về tính cách, hai người thường xuyên tranh cãi và cuối cùng không thể tiếp tục duy trì tình cảm vợ chồng. Sau khi ly hôn, con trai Tiền Hạo Nhiên sống cùng Quách Tú Vân.

Về sau, Quách Tú Vân kết hôn với doanh nhân giàu có Bàng Kiệt, người hơn cô 20 tuổi. Tiền Hạo Nhiên có mối quan hệ rất tốt với cha dượng. Khi trưởng thành, anh đổi họ theo cha dượng và lấy tên Bàng Cảnh Phong. Tiền Tiểu Hào từng không hài lòng và phản đối việc con trai đổi họ, nhưng cuối cùng cũng không thể làm gì khác. Dù vậy, quan hệ giữa hai cha con vẫn khá tốt.

Tiền Tiểu Hào và Quách Tú Vân ly hôn chỉ sau 3 năm chung sống. Ảnh: Sohu.

Người vợ hiện tại của Tiền Tiểu Hào là Khâu Thiến Minh - một người ngoài giới giải trí. Hai người có một con trai tên Tiền Dĩnh Đức. Khoảng hai năm trước, Tiền Tiểu Hào từng công khai tiết lộ với truyền thông rằng ông và vợ đã ngủ riêng suốt 10 năm. Lý do hai vợ chồng ngủ riêng là bởi Tiền Tiểu Hào thường xuyên làm việc đến tận nửa đêm mới về nhà. Ông lo mình sẽ đánh thức vợ, nên ngủ riêng sẽ giúp cả hai có giấc ngủ tốt hơn. Dần dần, họ cũng quen với cách sống này.

Tiền Tiểu Hào và người vợ thứ 2 ngủ riêng 10 năm qua. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu