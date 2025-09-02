Nam chính Mưa Đỏ bị đồng đội bỏ lại ngay tại sân vận động Mỹ Đình vì có 1 hành động “quá mắc cỡ”

Tối 30/8, tại sân vận động Mỹ Đình, các nghệ sĩ có mặt để cổ vũ cho buổi tập luyện concert 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Tiểu đội 1 của Mưa Đỏ cũng góp mặt để chuẩn bị cho màn trình diễn trong chương trình. Dù chỉ là buổi tổng duyệt, bầu không khí tại Mỹ Đình đã vô cùng cuồng nhiệt.

Video thu về 2.8 triệu views trên TikTok của Nhật Hoàng

Đáng chú ý, video bắt trend Là Người Việt Nam trong buổi tập luyện do nam chính Mưa Đỏ - Đỗ Nhật Hoàng đăng tải nhanh chóng “gây bão” mạng xã hội. Chỉ sau hơn một ngày, clip đã đạt hơn 2,8 triệu lượt xem cùng hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận hài hước. Trong video, Đỗ Nhật Hoàng (Cường) rủ “đội trưởng” Phương Nam (Tạ), Đình Khang (Tú) và Huy Tít (Tấn) cùng nhảy theo ca khúc Người Việt. Thế nhưng, khi nhạc vang lên, tất cả các “đồng đội” đã chạy hết, để anh một mình “đu trend” đầy nhiệt huyết.

"Anh Cường" rủ Tiểu đội 1 đu trend

Nhưng anh em vì quá mắc cỡ mà chạy đi hết

Mặc kệ bị bỏ lại giữa sân, "anh Cường" vẫn nhảy

"Anh Cường" cũng có lúc ghim đồng đội

Dưới phần bình luận của bài đăng, nhiều khán giả đùa rằng lần này nam diễn viên có lên núi cũng bị đuổi xuống vì quá ngại hay “ngại hết cả Cường” và hài hước nhận xét khả năng của “đồng chí” khiến quân địch xem và rút lui vì quá sợ. Bên cạnh những câu đùa dí dỏm, không ít khán giả bày tỏ sự ngạc nhiên trước khả năng vũ đạo mạnh mẽ, dứt khoát của Đỗ Nhật Hoàng, đồng thời bất ngờ khi biết anh từng là thành viên Vũ đoàn Bước Nhảy. Thậm chí, “đồng đội” của nam diễn viên trong phim, Đình Khang cũng để lại bình luận dưới bài đăng về lý do bỏ lại “đồng đội” vì “Ảnh rủ nhảy mà ảnh nhảy cỡ đó không á”.

Dàn sao phim Mưa Đỏ cực kỳ thân thiết, hiện cùng nhau đồng hành trong nhiều lịch trình quảng bá phim

Sau Mưa Đỏ, Đỗ Nhật Hoàng để lại dấu ấn đậm nét với vai Cường, chàng sinh viên Nhạc viện tài năng, từ bỏ học bổng ở Nga để dấn thân ra chiến trường Quảng Trị khốc liệt, quyết tâm bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh Đỗ Nhật Hoàng, dàn diễn viên của bộ phim cũng nhận được nhiều tình cảm nồng nhiệt từ khán giả.

Từ sau khi phim ra mắt, tiểu đội 1 thường xuyên tham gia các sự kiện cùng nhau, tạo nên nhiều khoảnh khắc hài hước, trái ngược với những cảnh phim khắc nghiệt và xúc động trên màn ảnh. Hiện tại, Mưa Đỏ vẫn trong tình trạng “cháy vé” tại nhiều rạp, cho thấy sức hút mạnh mẽ của một bộ phim khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và khát khao tìm hiểu lịch sử trong đông đảo khán giả Việt.