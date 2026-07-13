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Nam cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường Lào Cai tử vong trong tư thế treo cổ tại cơ quan

Văn Đức
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Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân nam cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai tử vong trong tư thế treo cổ tại trụ sở cơ quan.

Sáng 13/7, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai xác nhận, chính quyền địa phương vừa nhận được báo cáo của Công an phường về việc, một cán bộ của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai tử vong trong tư thế treo cổ ở trụ sở cơ quan.

Nam cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường Lào Cai tử vong treo cổ tại cơ quan - Ảnh 1.

Khu vực phát hiện thi thể nam cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai.

"Nạn nhân tử vong được xác định là nam giới. Danh tính cán bộ và nguyên nhân sự việc đang được cơ quan Công an tiếp tục làm rõ", lãnh đạo UBND phường Yên Bái nói thêm.

Theo một số nhân chứng, nạn nhân được tìm thấy tại khu vực nhà xe cơ quan, tuy nhiên cơ quan Công an đang tiếp tục làm rõ sự việc.

Nam cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường Lào Cai tử vong treo cổ tại cơ quan - Ảnh 2.

Cơ quan Công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Có mặt tại hiện trường vụ việc, phóng viên ghi nhận lực lượng công an đã hoàn thiện khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể nam cán bộ về gia đình để lo hậu sự theo quy định.

Về nguyên nhân tử vong, cơ quan Công an đang tiếp tục xác minh làm rõ.

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