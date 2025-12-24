Nam ca sĩ yêu nữ CEO giàu có, chia tay bị đòi quà 217 tỷ đồng vì "không chịu có con chung"

Ngày 24/12, dư luận Hàn Quốc xôn xao với việc trang tin The Fact "bóc phốt" đời tư của nam ca sĩ MC Mong (chủ nhân bản hit quốc dân Sick Enough To Die) và nữ doanh nhân Cha Ga Won - CEO công ty ONE HUNDRED, và là chủ sở hữu của 3 công ty khác là BPM Entertainment, Million Market, INB100. Theo tờ The Fact, MC Mong và Cha Ga Won có mối quan hệ làm ăn và tình ái từ tháng 7/2022. Bất chấp việc đã có gia đình, Cha Ga Won vẫn duy trì mối quan hệ ngoài luồng với MC Mong.

Trong thời gian yêu đương, nữ CEO nhiều lần tặng MC Mong tiền bạc và quà tặng đắt đỏ, tổng cộng khoảng 12 tỷ won tiền mặt (217 tỷ đồng) và 10 tỷ won quà tặng (180 tỷ đồng). Có nguồn tin cho biết Cha Ga Won từng trả nợ giúp cho MC Mong với số tiền vượt quá 10 tỷ won (hơn 180 tỷ đồng). Sang năm 2023, cả hai tuyên bố đầu tư chung vào ONE HUNDRED.

Truyền thông Hàn phanh phui vụ MC Mong ngoại tình với CEO Cha Ga Won. Ảnh: The Fact.

Mối quan hệ vụng trộm này kéo dài tới tháng 5/2025 thì tan vỡ do cãi vã. Trong tin nhắn truyền thông tung ra, vào tháng 4 năm nay, Cha Ga Won đã bàn bạc với MC Mong về chuyện muốn có con chung. Tuy nhiên, MC Mong từ chối và tỏ ra lạnh nhạt với người tình. Dù vậy, Cha Ga Won vẫn nằng nặc đòi có con và bày tỏ ý định tới bệnh viện tiêm kích trứng.

Do không thuyết phục được MC Mong sau nhiều lần tranh cãi, sáng 13/5, Cha Ga Won tuyên bố chia tay. Sau khi dứt tình, nữ đại gia đình chỉ hoạt động của MC Mong tại công ty giải trí ONE HUNDRED và khởi kiện người tình ra tòa để đòi lại số tiền 12 tỷ won (217 tỷ đồng).

Hiện, drama chia tay đòi quà của MC Mong và nữ CEO Cha Ga Won đang nhận được quan tâm lớn từ công chúng. Trên MXH, nhiều người đã lên án hành vi đã ngoại tình còn la làng của MC Mong và Cha Ga Won.

2 nhân vật chính đều bị dư luận chỉ trích vì có hành vi ngoại tình, "chia tay đòi quà" ầm ĩ. Ảnh: Nate.

Trước đó, vào giữa tháng 11, tờ Mydaily từng cho biết MC Mong đã cố kết liễu mạng sống của mình sau thời gian dài suy sụp tinh thần. Nhưng rất may, cảnh sát đã đến kịp thời và cứu sống được nam ngôi sao sinh năm 1979. Nguyên nhân nam ca sĩ nghĩ quẫn là do rơi vào trạng thái vô cùng đau khổ, cảm giác như đã đánh mất tất cả mọi thứ quý giá.

Sau khi tinh thần ổn định, MC Mong cho biết anh cảm thấy vô cùng hối hận, gọi thời điểm anh cố tự tử là khoảnh khắc ngu xuẩn nhất trong cuộc đời mình, đồng thời gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ: "Tôi xin lỗi tất cả mọi người. Tôi xin hứa sẽ sống thật mạnh mẽ, bản lĩnh và làm việc, cống hiến thật chăm chỉ kể từ nay về sau".

MC Mong từng cố tự tử. Ảnh: KoreaBoo.

MC Mong ra mắt vào năm 1998 với tư cách là thành viên của nhóm nhạc hiphop People Crew. Anh trở nên nổi tiếng khắp châu Á với vai trò nghệ sĩ solo và từng đảm nhận nhiều vai trò quan trọng trong nhiều chương trình tạp kỹ ăn khách. Tên tuổi của nam nghệ sĩ gắn liền với loạt bản hit "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng âm nhạc, trong đó không thể không nhắc tới siêu hit quốc dân Sick Enough To Die.

MC Mong từng bị cáo buộc trốn nghĩa vụ quân sự cách đây 15 năm. Kể từ đó đến nay, anh ngừng toàn bộ hoạt động lên sóng truyền hình và chỉ phát hành nhạc số qua các trang mạng. Gần đây, nam ngôi sao đã quyết định rời khỏi khu sầm uất Gangnam để bắt đầu 1 cuộc sống mới.

Nguồn: The Fact