HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nam ca sĩ vừa qua đời đột ngột trong sáng 8/10 sau thời gian chống chọi tiểu đường và huyết áp thấp

Dương Nam
|

Bà xã cho biết nam ca sĩ này vẫn đều đặn đi khám sức khỏe định kỳ, không ngờ lại qua đời đột ngột như vậy.

Sáng 8/10, tờ MK đưa tin, nam ca sĩ Hàn Quốc Park Young Chul vừa đột ngột qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tiểu đường và huyết áp thấp. Nam nghệ sĩ tài năng trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 61.

Linh cữu của cố nghệ sĩ hiện được đặt tại Phòng số 2, Nhà tang lễ Bệnh viện Hanil, quận Dobong, Seoul. Lễ truy điệu được diễn ra vào lúc 2 giờ chiều ngày 8/10. Sau đó, linh cữu nam ca sĩ sẽ được đưa đi hỏa táng ở đài hóa thân ở tỉnh Gyeonggi.

- Ảnh 1.

Park Young Chul đột ngột qua đời mới đây sau thời gian chống chọi với tiểu đường và huyết áp thấp. Ảnh: Naver

Kim Eun Hee, vợ Park Young Chul, mới đây đã chia sẻ về tình trạng sức khỏe của cố nghệ sĩ trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Hàn: “Chồng tôi vốn có tiền sử huyết áp thấp và tiểu đường, nhưng ông ấy vẫn đi khám định kỳ và sức khỏe không có vấn đề gì nghiêm trọng. Tối qua ông ấy ra đi đột ngột. Đến giờ tôi vẫn không thể tin được và chưa hết bàng hoàng”.

Được biết, cố nghệ sĩ vẫn bền bỉ tham gia các hoạt động nghệ thuật cho đến trước khi rời xa nhân thế. Bà xã Park Young Chul cho biết thêm: “Tháng trước ông ấy vẫn đi diễn bình thường và tháng này cũng đã có lịch biểu diễn. Cả đời chồng tôi chỉ tập trung vào âm nhạc mà không có tham vọng gì lớn lao. Chồng tôi là 1 người vô cùng tốt bụng và hiền lành, tôi cảm thấy rất đau lòng khi ông ấy ra đi đột ngột như thế này”

“Mỗi khi tôi đi làm về, ông ấy luôn căn đúng giờ để ra đón. Ông ấy thật sự là người chồng, người cha tuyệt vời”, bà xã nam ca sĩ họ Park nghẹn ngào nhớ lại.

- Ảnh 2.

Cái chết đột ngột của nam ca sĩ Park Young Chul đã gây ra cú sốc lớn cho người thân và đồng nghiệp. Ảnh: Nate

Park Young Chul là thành viên hoạt động cùng ban nhạc Black Syndrome ngay từ những ngày đầu thành lập. Được biết, Black Syndrome là 1 trong những ban nhạc dẫn dắt thời kỳ hoàng kim của thể loại heavy metal ở Hàn Quốc hồi cuối thập niên 80. Ban nhạc cũng mở rộng phạm vi hoạt động tại Nhật Bản vào năm 1990 và phát hành album tại thị trường châu Âu sau đó không lâu.

Park Young Chul từng rời Black Syndrome 1 thời gian, nhưng sau đó nam nghệ sĩ đã gia nhập lại ban nhạc này vào đầu những năm 2000. Kể từ đó, Park Young Chul đã đồng hành cùng Black Syndrome trên các sân khấu biểu diễn, góp phần duy trì dòng chảy của thể loại heavy metal tại Hàn Quốc.

Vào năm 2018, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, ban nhạc đã phát hành album phòng thu thứ 10 mang tên Episode và được người yêu nhạc rock đón nhận nhiệt tình.

- Ảnh 3.

Park Young Chul là gương mặt huyền thoại của làng nhạc rock xứ kim chi. Ảnh: X

Nam NSƯT là "ông hoàng cải lương" đình đám một thời đi bán phở ở đường Sư Vạn Hạnh, TP.HCM
Tags

Black

Hàn Quốc

tiểu đường

huyết áp thấp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

01:59
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Loạt xe 7 chỗ giảm giá sâu: Honda BR-V, Xpander và nhiều mẫu cùng hưởng ưu đãi

Loạt xe 7 chỗ giảm giá sâu: Honda BR-V, Xpander và nhiều mẫu cùng hưởng ưu đãi

01:44
Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

01:04
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại