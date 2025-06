Nam ca sĩ Việt trở lại showbiz sau khi thi quốc tế

Ngày 16/06 vừa qua, ca sĩ Tường Duy chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc 'Không Điều Kiện', đánh dấu màn comeback trong vai trò ca sĩ solo sau khi trở về từ cuộc thi quốc tế Chuang Asia S2.



MV có sự góp mặt của rapper Coldzy và đội ngũ sản xuất chuyên nghiệp, hứa hẹn sẽ mang đến làn gió mới cho Vpop.

Được biết, tại Chuang Asia S2, Tường Duy là thí sinh nhận được nhiều lời khen từ các Mentor Bam Bam (GOT7), THE 8 (SEVENTEEN), TIA RAY về khả năng trình diễn.

Trước khi comeback, Tường Duy đã thuyết phục khán giả bằng giọng hát và nỗ lực hoàn thiện bản thân không ngừng nghỉ xuyên suốt chương trình Chuang Asia S2.

Anh chàng cũng gây ấn tượng khi liên tục chinh phục những nốt cao và còn được cộng đồng fan ưu ái đặt nickname "mỹ nam an tĩnh" vì hình tượng điển trai, ít nói nhưng cũng hài hước, đáng yêu.

Tường Duy ngày càng tự tin, chủ động và nghiêm túc trên hành trình nghệ thuật. Và toàn bộ nỗ lực ấy đã được Duy gửi gắm trọn vẹn trong sản phẩm mới nhất – Không Điều Kiện (unfair).

Ca khúc là bản nhạc sôi động mang chút Latin quyến rũ, bắt tai, đúng tinh thần hiện đại của khán giả trẻ.

Không Điều Kiện còn gây ấn tượng với phần lời đầy táo bạo và chất chứa những giằng xé nội tâm, một màu sắc mới mẻ chưa từng thấy trong các sản phẩm âm nhạc trước đây của Tường Duy.

Khác với những bản pop ballad ngọt ngào quen thuộc, trong lần trở lại này, Tường Duy không còn ở vùng an toàn quen thuộc, mà thực sự bứt phá. Anh dám thể hiện một phiên bản gai góc, nổi bật và chủ động hơn bao giờ hết. Đặc biệt, sự xuất hiện của rapper Coldzy với phần rap cuốn hút cũng trở thành một điểm nhấn hấp dẫn, góp phần làm bật lên màu sắc mới cho tổng thể ca khúc.

Bên cạnh âm nhạc, phần hình ảnh cũng được đầu tư chỉn chu với sự tham gia của đạo diễn trẻ Richson. Trước khi hợp tác với Tường Duy, đạo diễn genZ này từng góp mặt trong một số sản phẩm âm nhạc gây tiếng vang Vbiz như THERE'S NO ONE AT ALL (Sơn Tùng M-TP), Anh là ngoại lệ của em (Phương Ly), Vũ trụ có anh (Phương Mỹ Chi)...

Từ kinh nghiệm hậu kỳ cho các sản phẩm âm nhạc này, Richson đã tích luỹ nhiều kinh nghiệm, phát triển tư duy lẫn sáng tạo hình ảnh. Nhờ đó, Richson đã mang hình ảnh mới, năng lượng mới cho Tường Duy trong Không Điều Kiện (unfair).

MV lần này gây chú ý với loạt phân cảnh mang đậm chất điện ảnh, từ những góc máy sáng tạo tới cách xử lý ánh sáng tinh tế, tạo nên những trải nghiệm thị giác và xúc giác đầy lôi cuốn cho khán giả.

Đặc biệt, phân đoạn thân mật bên bạn diễn nữ và những khoảnh khắc để lộ những đường nét cơ thể táo bạo trở thành điểm nhấn khiến khán giả bất ngờ về sự lột xác của Tường Duy. Bên cạnh đó, loạt động tác vũ đạo dứt khoát, đồng bộ và tự tin trong MV cho thấy rõ sự nỗ lực trau dồi kỹ năng trình diễn của nam ca sĩ sau hành trình tại Chuang Asia S2.