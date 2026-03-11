Nam ca sĩ Việt mặt mũi bầm dập vì xin vợ chơi pickleball, chuyện gì đây?

Mới đây, Tronie Ngô khiến cư dân mạng chú ý khi đăng tải trên trang cá nhân một câu chuyện dở khóc dở cười liên quan đến niềm đam mê pickleball của mình. Tuy nhiên, điều khiến bài đăng nhanh chóng viral lại là hình ảnh gương mặt bầm tím.

Cụ thể, Tronie Ngô chia sẻ rằng một người bạn tên Thảo đã nhắn tin rủ anh ra sân chơi pickleball. Nhưng khi vợ nhìn thấy tin nhắn có chút đáng ngờ giữa cả hai thì câu chuyện bắt đầu trở nên "căng thẳng" vì cho rằng ông xã hẹn riêng với một cô gái. Sau khi mọi chuyện xong xuôi thì người tên Thảo mới gửi thêm một bức ảnh, và khi biết đó là nam thì Kiều Ngân mới cho phép chồng ra sân pickleball, nhưng trong tình trạng mặt mũi bầm dập.

Tronie Ngô đăng ảnh mặt mũi bầm dập khiến dân tình xôn xao

Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp và khán giả để lại phản ứng hài hước trước tình huống mà Tronie Ngô kể lại. Tuy nhiên thay vì an ủi, phần lớn lại… trêu chọc nam ca sĩ. Một số người còn đùa rằng bà xã Tronie Ngô đã quá nhẹ tay. Trong khi đó, Kiều Ngân chỉ để bình luận 2 từ "Nữa đi!" như kiểu đã quá chán chường trước những màn "dựng chuyện" của ông xã.

Thực tế, nhiều người cũng nhận ra đây chỉ là một tiểu phẩm quen thuộc của Tronie Ngô trên mạng xã hội. Trước những bình luận thắc mắc về vết bầm trên gương mặt, Tronie Ngô cũng nhanh chóng lên tiếng giải thích. Anh cho biết bức ảnh thực chất được tạo bằng AI và toàn bộ câu chuyện chỉ là một tình huống vui để trêu chọc vợ cũng như chia sẻ niềm đam mê pickleball của mình.

Tronie Ngô thường xuyên tiểu phẩm để "bóc phốt" bà xã trên mạng xã hội

Được biết, Tronie Ngô là một trong những nghệ sĩ Việt khá nghiêm túc với bộ môn pickleball. Không chỉ chơi như một hoạt động giải trí, nam ca sĩ còn thường xuyên tham gia các giải đấu và đạt được những thành tích nhất định trong cộng đồng người chơi môn thể thao này.

Chính vì vậy, mỗi khi nhắc đến pickleball, Tronie Ngô thường mang đến những câu chuyện vừa hài hước vừa gần gũi, khiến người theo dõi không khỏi thích thú. Lần này cũng không ngoại lệ khi một màn tấu hài mới của nam ca sĩ tiếp tục khiến mạng xã hội được phen bật cười.

Tronie Ngô không chỉ chơi pickleball như một môn thể thao, mà anh còn thường xuyên tham gia các giải đấu và có nhiều thành tích "rất gì và này nọ"

Tronie Ngô tên thật là Ngô Trọng Thành, sinh năm 1989. Anh từng là rapper chính của nhóm 365daband. Năm 2013, Tronie Ngô bất ngờ tách nhóm. Sau khi rời nhóm, Tronie Ngô từng trải qua khoảng thời gian chật vật để làm việc, duy trì tên tuổi.

Tronie hiếm hoi chia sẻ: "Đó là khoảng tháng 10/2013. Tôi rơi vào trạng thái lạc lõng, không biết đi đâu, về đâu, làm gì. Khi ra khỏi nhóm, tôi không dám về nhà vì không muốn mẹ buồn và lo lắng. Tronie quyết định ở ngoài một thời gian. Nhưng chịu không nổi, tôi lén về nhà ngủ trong phòng phơi đồ. Đến khi mẹ mở cửa nhìn thấy, mẹ khóc. Tiếng khóc khiến mình khó chịu vì đã làm mẹ thất vọng".

Năm 2017, Tronie Ngô và Kiều Ngân tình cờ gặp nhau thông qua bạn bè chung. Đến năm 2019, tức 2 năm sau khi hẹn hò bí mật, cả hai mới chính thức công khai mối quan hệ với công chúng. Sau 7 năm gắn bó, cặp đôi mới quyết định về chung một nhà hồi tháng 1/2024. Cả hai hiện đã có 1 nhóc tỳ kháu khỉnh.

Tronie Ngô và Kiều Ngân có cuộc sống hôn nhân viên mãn

Ảnh: FBNV