Nam ca sĩ Việt là Quán quân quốc tế: Được Thủ tướng khen ngợi, liên tục tham dự sự kiện Chính phủ

Tối 19/1, Đức Phúc chia sẻ hình ảnh tham dự một chương trình tại Văn phòng Chính phủ. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ viết: “Đức Phúc tiếp tục vinh dự có mặt tại Văn phòng Chính phủ tham dự một chương trình vô cùng ý nghĩa”. Dòng trạng thái ngắn gọn nhưng nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Dưới phần bình luận, đông đảo người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hình ảnh một nghệ sĩ trẻ liên tục xuất hiện tại các sự kiện mang tính chính trị - xã hội quan trọng, cho thấy vị thế ngày càng đặc biệt của Đức Phúc trong đời sống văn hóa đương đại.

Đức Phúc khoe ảnh chụp ở sự kiện tại Văn phòng Chính phủ (ảnh: FBNV)

Đức Phúc sinh năm 1996 tại Hà Nội, từng là sinh viên Trường Đại học Xây dựng. Con đường đến với âm nhạc của anh không trải sẵn hoa hồng. Bắt đầu từ con số 0, Đức Phúc bước vào nghề với niềm đam mê lớn nhưng cũng mang theo không ít mặc cảm về ngoại hình. Năm 2015, anh tham gia The Voice 2015 và trở thành Quán quân dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mỹ Tâm. Chiến thắng vào ngày 20/9/2015 được xem là bước ngoặt lớn, mở ra cánh cửa sự nghiệp cho Đức Phúc, dù ngay thời điểm đó anh phải đối diện với nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí khắc nghiệt, xoay quanh diện mạo và hình ảnh cá nhân.

Đức Phúc trở thành Quán quân The Voice 2015 dưới sự dẫn dắt của Mỹ Tâm (ảnh: FBNV)

Sau cột mốc The Voice, Đức Phúc chọn cách bền bỉ đi tiếp. Năm 2017, anh gây chú ý với quyết định thay đổi ngoại hình, đánh dấu một giai đoạn mới trong hành trình làm nghề. Song song với sự thay đổi về hình ảnh là quá trình đầu tư nghiêm túc cho âm nhạc. Trong gần một thập kỷ, Đức Phúc sở hữu loạt ca khúc được khán giả đón nhận rộng rãi như Ánh Nắng Của Anh, Hơn Cả Yêu, Ngày Đầu Tiên…, dần khẳng định vị trí là một trong những giọng ca nam nổi bật của Vpop.

Ngày 20/9/2025, tại Moscow, Nga, Đức Phúc xuất sắc giành ngôi Quán quân Intervision 2025

Tròn 10 năm sau ngày đăng quang The Voice, Đức Phúc có thêm một cột mốc mang tính quốc tế. Ngày 20/9/2025, tại Moscow, Nga, anh xuất sắc giành ngôi Quán quân Intervision 2025. Trong đêm thi quyết định, Đức Phúc trình diễn ca khúc Phù Đổng Thiên Vương do Hồ Hoài Anh sáng tác. Tiết mục gây ấn tượng mạnh nhờ sự kết hợp giữa âm hưởng dân gian Việt Nam với ngôn ngữ trình diễn hiện đại, cùng hình ảnh nón lá, áo dài được xử lý tinh tế trên sân khấu quốc tế. Phần trình diễn này giúp anh chinh phục ban giám khảo và giành số điểm tuyệt đối 422, đưa tên tuổi Đức Phúc vượt ra khỏi phạm vi thị trường trong nước.

Chiến thắng tại Intervision không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn được nhìn nhận như một dấu ấn văn hóa. Ngay sau thành tích này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng và biểu dương Đức Phúc. Trong thư, Thủ tướng nhấn mạnh đây là niềm tự hào của nền âm nhạc đương đại Việt Nam, đồng thời góp phần quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc tới bạn bè quốc tế. Đức Phúc liên tiếp được xướng tên ở nhiều giải thưởng uy tín, nổi bật là Giải thưởng Sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại tại Lễ trao Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần XI, cùng danh hiệu Ca sĩ tạo truyền cảm hứng - Sứ giả truyền cảm hứng do Viện Việt Nam Bách Nghệ Thực Hành trao tặng. Những ghi nhận này được xem là dấu mốc khép lại một năm 2025 “đại thắng” của Đức Phúc, khi nỗ lực nghệ thuật và sức ảnh hưởng xã hội đều được nhìn nhận rõ ràng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng và biểu dương Đức Phúc sau chiến thắng ở Intervision (ảnh: FBNV)

Năm 2025 cũng đánh dấu việc Đức Phúc xuất hiện ngày càng nhiều trong các hoạt động mang tầm vóc quốc gia. Anh là một trong số ít nghệ sĩ trẻ được lựa chọn tham gia khối diễu binh, diễu hành và biểu diễn đồng diễn tại Đại lễ A80 - Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình. Hình ảnh Đức Phúc rạng rỡ giữa không khí trang nghiêm của sự kiện trọng đại không chỉ cho thấy sự ghi nhận của các cơ quan quản lý mà còn khẳng định vai trò, trách nhiệm công dân của một nghệ sĩ trẻ trong đời sống xã hội.

Đức Phúc biểu diễn ở Đại lễ A80 (ảnh: FBNV)

Từ một chàng trai có phần tự ti bước ra từ The Voice đến Quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế, từ những bản hit quen thuộc với khán giả đại chúng đến sự hiện diện tại các sự kiện của Chính phủ, hành trình của Đức Phúc cho thấy một con đường phát triển bền bỉ. Thành công của anh không chỉ được đo bằng danh hiệu hay độ phủ sóng, mà còn bằng sự công nhận chính thức và niềm tin mà xã hội dành cho một nghệ sĩ trẻ nghiêm túc, có trách nhiệm với nghề và với hình ảnh văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

Hành trình của Đức Phúc cho thấy một con đường phát triển bền bỉ (ảnh: FBNV)

Ở thời điểm hiện tại, Đức Phúc cũng là cái tên được nhắc đến nhiều khi WeChoice Awards 2025 vừa chính thức đóng cổng đề cử cộng đồng vào ngày 18/1 và chuẩn bị bước sang giai đoạn bình chọn. Với những dấu ấn nổi bật trải dài trong năm qua, từ thành tích Quán quân quốc tế, sự ghi nhận ở cấp độ Chính phủ cho đến hình ảnh tích cực trong các hoạt động văn hóa - xã hội, Đức Phúc được xem là một trong những nghệ sĩ tiêu biểu của năm. Không ít khán giả và giới quan sát kỳ vọng nam ca sĩ sẽ được xướng tên tại WeChoice Awards 2025 như một sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình lao động nghệ thuật bền bỉ, nghiêm túc và mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng.

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" - kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai.

Từ ngày 10/1 đến 18/1, cộng đồng có thể gửi các đề cử nổi bật, phù hợp với tiêu chí của từng hạng mục giải thưởng tại website wechoice.vn. Sau thời điểm này, cổng đề cử sẽ khép lại và WeChoice Awards 2025 chính thức bước sang giai đoạn cộng đồng bình chọn, diễn ra từ ngày 24/1 đến 6/2.