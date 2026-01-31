Nam ca sĩ Việt được bộ VH-TT-DL vinh danh: Cất giọng ai nghe cũng "khiếp vía", cứ hát nhạc trẻ viral rần rần

Tùng Dương là một trong số rất ít nghệ sĩ mà chỉ cần cất giọng, khán giả đã lập tức nhận ra anh giữa vô vàn âm thanh của thị trường nhạc Việt. Giọng hát nội lực, cách xử lý mang tính trình diễn cao cùng tư duy nghệ thuật khác biệt khiến Tùng Dương từ lâu không chỉ được xem là ca sĩ, mà là một thực thể sáng tạo độc lập, một “ngọn núi” sừng sững của âm nhạc đương đại Việt Nam. Con đường mà anh đi qua không bằng phẳng, không chiều lòng số đông ngay từ đầu, nhưng lại bền bỉ, nhất quán và ngày càng cho thấy sức nặng của một nghệ sĩ dám đi đến cùng với lựa chọn của mình.

Tùng Dương từ lâu không chỉ được xem là ca sĩ, mà là một thực thể sáng tạo độc lập, một “ngọn núi” sừng sững của âm nhạc đương đại Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Sinh năm 1983, tên đầy đủ là Nguyễn Tùng Dương, anh bước ra ánh sáng từ cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2004 với giải thưởng Hội đồng Nghệ thuật. Trong bối cảnh thị trường lúc bấy giờ vẫn ưu ái những giọng ca dễ nghe, dễ thuộc, sự xuất hiện của Tùng Dương là một cú “lệch pha” đầy thách thức. Anh không cố gắng làm vừa lòng khán giả, cũng không chọn lối đi an toàn. Album đầu tay Chạy trốn ra đời như một tuyên ngôn cá nhân, xác lập rõ ràng một phong cách độc bản, nơi dân gian đương đại gặp gỡ jazz, blues, rock và cả những thử nghiệm điện tử còn khá xa lạ với số đông người nghe Việt Nam thời điểm đó.

Album đầu tay Chạy trốn ra đời như một tuyên ngôn cá nhân của nam ca sĩ (Ảnh: Facebook)

Từ dấu mốc ấy, Tùng Dương bước vào hành trình sáng tạo bền bỉ suốt hơn hai thập kỷ, trong đó giai đoạn từ 2010 đến 2020 được xem là thập kỷ thăng hoa rực rỡ. Li ti không chỉ là một album âm nhạc mà còn là cuộc đối thoại về con người và những mảnh vỡ cảm xúc rất đời. Độc đạo , kết hợp cùng nhạc sĩ Nguyên Lê, đẩy âm nhạc của Tùng Dương lên một tầng không gian khác, nơi ranh giới giữa trình diễn và chiêm nghiệm gần như bị xóa nhòa. Đến Human năm 2020, Tùng Dương tiếp tục mở rộng biên độ sáng tạo, đưa những câu hỏi về nhân sinh, công nghệ và con người hiện đại vào trong âm nhạc, biến mỗi ca khúc thành một trải nghiệm hơn là một sản phẩm giải trí đơn thuần.

Album Human đầy ấn tượng của Tùng Dương (Ảnh: Facebook)

Những đóng góp đó được ghi nhận rõ ràng bằng hệ thống giải thưởng chuyên môn. Tùng Dương hiện là nghệ sĩ giữ kỷ lục nhiều giải Cống hiến nhất với 13 lần được vinh danh, một con số không chỉ nói lên tài năng mà còn phản ánh sự bền bỉ và sức ảnh hưởng lâu dài trong đời sống âm nhạc. Năm 2024, dấu ấn ấy tiếp tục được khẳng định khi anh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh danh là Nghệ sĩ tiêu biểu của năm. Đây không đơn thuần là một danh hiệu, mà là sự ghi nhận chính thức cho hành trình gìn giữ bản sắc âm nhạc dân tộc song song với tinh thần đổi mới, sáng tạo không ngừng, đưa nghệ thuật Việt Nam tiệm cận hơn với những tiêu chuẩn quốc tế.

Tùng Dương hiện là nghệ sĩ giữ kỷ lục nhiều giải Cống hiến nhất với 13 lần được vinh danh (Ảnh: FBNV)

Điều đặc biệt ở Tùng Dương là dù được xem là nghệ sĩ mang màu sắc hàn lâm, anh lại không đứng ngoài dòng chảy đương đại. Ngược lại, Tùng Dương cho thấy sự nhạy bén hiếm có với xu hướng, đặc biệt là khi anh “chạm” vào nhạc trẻ. Mỗi lần cover một ca khúc đang thịnh hành, Tùng Dương không làm lại bản gốc theo cách an toàn, mà tái cấu trúc toàn bộ không gian âm nhạc, biến bài hát thành một phiên bản mới mang đậm dấu ấn cá nhân. Ngày chưa giông bão qua giọng hát của anh trở nên hùng tráng, kịch tính như một bản anh hùng ca. Bên trên tầng lầu được xử lý hiện đại nhưng vẫn phảng phất sự ma mị rất riêng, đủ để khiến mạng xã hội dậy sóng. Với Nàng thơ , Tùng Dương chọn cách kể lại câu chuyện bằng sự chiêm nghiệm, sâu lắng, mở ra một chiều cảm xúc khác cho ca khúc vốn quen thuộc với khán giả trẻ.

Sự giao thoa giữa tư duy âm nhạc nhiều trải nghiệm và tinh thần trẻ trung được đẩy lên cao trào với Tái Sinh , ca khúc do Tăng Duy Tân sáng tác. Đây được xem là một trong những bước ngoặt đáng chú ý của Tùng Dương trong những năm gần đây. Thông điệp về sự hồi sinh, mạnh mẽ bước ra từ tro tàn được truyền tải bằng một cấu trúc âm nhạc hiện đại, giàu năng lượng, giúp Tùng Dương tiếp cận gần hơn với khán giả Gen Z mà không đánh mất bản sắc. Tái Sinh cho thấy khi một nghệ sĩ lớn sẵn sàng lắng nghe và đối thoại với thế hệ trẻ, âm nhạc có thể trở thành cây cầu kết nối thay vì rào cản thế hệ.

Điều đặc biệt ở Tùng Dương là dù được xem là nghệ sĩ mang màu sắc hàn lâm, anh lại không đứng ngoài dòng chảy đương đại (Ảnh: FBNV)

Bước sang năm 2025, dấu ấn Tùng Dương càng trở nên rõ nét. Sau album Multiverse (Đa vũ trụ) ra mắt cuối năm 2024, các live concert cá nhân của anh liên tục cháy vé nhờ sự đầu tư nghiêm túc về âm thanh, ánh sáng và trải nghiệm thị giác. Trên sân khấu, Tùng Dương không chỉ hát mà thực sự “đốt cháy” không gian bằng nguồn năng lượng dồi dào, thứ năng lượng được tích lũy từ kinh nghiệm, bản lĩnh và niềm tin tuyệt đối vào con đường mình đã chọn. Song song đó, anh ngày càng thể hiện rõ vai trò của một người kết nối, chủ động hợp tác với các nghệ sĩ trẻ, tạo ra những sản phẩm mang tính kế thừa nhưng không kém phần đột phá.

Các live concert cá nhân của Tùng Dương liên tục cháy vé nhờ sự đầu tư nghiêm túc về âm thanh, ánh sáng và trải nghiệm thị giác (Ảnh: FBNV)

Đỉnh cao đáng nhớ nhất trong năm 2025 đến vào tháng 5, khi Tùng Dương thiết lập một cột mốc lịch sử cho âm nhạc Việt Nam. Anh trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên được vinh danh tại Music Awards Japan 2025, lễ trao giải diễn ra tại Nhà hát ROHM Kyoto vào ngày 21–22/5. Được đánh giá là “Grammy của châu Á”, MAJ do Hiệp hội Xúc tiến Ngành Văn hóa & Giải trí Nhật Bản tổ chức với hội đồng bình chọn gồm hơn 5.000 chuyên gia trong ngành. Tùng Dương được trao Giải thưởng Đặc biệt Quốc tế, hạng mục dành cho những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn và đóng góp tích cực trong việc kết nối âm nhạc Nhật Bản với các quốc gia khác.

Khoảnh khắc Tùng Dương cất giọng hát Quốc ca Việt Nam và Một vòng Việt Nam trên sân khấu quốc tế đã khiến không ít khán giả xúc động. Trong trang phục áo dài truyền thống, anh xuất hiện kiêu hãnh, mang theo hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc và đầy tự tin hội nhập. Giải thưởng không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn mở ra những cơ hội giao lưu âm nhạc mới, khẳng định vai trò của Tùng Dương như một “cầu nối” văn hóa đúng nghĩa. Chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc khi nhận giải, anh nói: “Tôi tự hào vì là người Việt Nam”.

Khoảnh khắc Tùng Dương cất giọng hát Quốc ca Việt Nam và Một vòng Việt Nam trên sân khấu quốc tế đã khiến không ít khán giả xúc động (Ảnh: Facebook)

Nhìn lại hành trình ấy, dễ thấy Tùng Dương chưa bao giờ chọn con đường dễ đi. Anh kiên định với bản sắc, sẵn sàng thử nghiệm, dám thay đổi để không bị lặp lại chính mình. Từ những sân khấu trong nước đến khoảnh khắc được xướng tên tại Nhật Bản, Tùng Dương cho thấy âm nhạc Việt hoàn toàn có thể vươn ra thế giới bằng chính chiều sâu văn hóa và bản lĩnh sáng tạo. Và có lẽ, điều khiến khán giả “khiếp vía” mỗi khi anh cất giọng không chỉ nằm ở kỹ thuật hay nội lực, mà ở tinh thần không ngừng tái sinh của một nghệ sĩ luôn tiến về phía trước.