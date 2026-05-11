Nam ca sĩ Việt bị tung tin nhắn tố gạ gẫm trai trẻ, chính chủ lên tiếng nóng

Tối 10/5, mạng xã hội bất ngờ rầm rộ bàn tán trước loạt bài đăng liên quan đến ca sĩ Nguyễn Đình Vũ. Một tài khoản tên T.V đã đăng tải ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn được cho là giữa mình và nam ca sĩ từ nhiều năm trước, nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cư dân mạng.

Theo bài đăng đang viral trên Threads, tài khoản có tên Nguyễn Đình Vũ kèm tick xanh đã nhắn cho T.V vào tháng 2/2016 với nội dung: "Cởi ra chụp ảnh anh xem đi rồi mình kết nhau nha. Em tên gì bao nhiêu tuổi rồi?". Đi kèm đoạn tin nhắn là dòng trạng thái: "T không ngờ t được ca sĩ gạ từ lớp 10 mà không biết".

Khi cư dân mạng thắc mắc thời điểm đó T.V đăng tải hình ảnh như thế nào để Nguyễn Đình Vũ chú ý và nhắn tin, tài khoản này tiếp tục tung thêm ảnh chụp màn hình kho ảnh cá nhân. Trong đó xuất hiện bức ảnh chụp hai nhân vật nam đeo khẩu trang.

Chỉ sau ít giờ xuất hiện, bài đăng đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng lượng tương tác lớn. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến trái chiều liên tục xuất hiện. Một bộ phận netizen tỏ ra bất ngờ trước nội dung đoạn chat, trong khi không ít người bắt đầu đặt dấu hỏi về tính xác thực của bài "bóc phốt".

Bằng chứng của T.V nhưng lại kéo theo sự nghi ngờ của cư dân mạng vì thời gian chụp ảnh và tin nhắn trong bài tố không trùng khớp

Đến tối muộn cùng ngày, Nguyễn Đình Vũ chính thức lên tiếng trên trang cá nhân. Nam ca sĩ đăng tải ảnh chụp màn hình đoạn trò chuyện đầy đủ với tài khoản T.V để phản hồi những bàn tán đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo hình ảnh được Nguyễn Đình Vũ chia sẻ, tài khoản T.V là người chủ động nhắn tin, liên tục yêu cầu nam ca sĩ kết bạn Facebook và trò chuyện trong thời điểm năm 2016. Nội dung đoạn chat cũng cho thấy thái độ của Nguyễn Đình Vũ không quá cực đoan như cách câu chuyện đang bị đẩy đi trên mạng xã hội.

Đi kèm bài đăng, nam ca sĩ viết: "Xui cho T.V, Đình Vũ đã kịp cap lại trước khi T.V chặn Đình Vũ. Nguyễn Đình Vũ của 2016 thật nổi loạn".

Sau màn đáp trả từ chính chủ, cư dân mạng tiếp tục chia thành nhiều luồng ý kiến khác nhau. Một số người cho rằng có thể cả hai thực sự từng nhắn tin qua lại trong quá khứ, tuy nhiên câu chuyện bị kể theo hướng khác đi khi đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều bình luận cũng cho rằng câu nói "cởi ra" trong đoạn chat có thể đang nhắc tới khẩu trang hoặc hình ảnh che mặt, thay vì mang hàm ý nhạy cảm như cách netizen ban đầu suy diễn.

Chưa kể, việc T.V chỉ đăng tải một phần đoạn hội thoại, cắt mất phần đầu và phần cuối cuộc trò chuyện cũng khiến nhiều cư dân mạng phản ứng gay gắt. Sau khi Nguyễn Đình Vũ tung ảnh chụp đầy đủ hơn, không ít người cho rằng bài đăng ban đầu đã bị dẫn dắt theo hướng dễ gây hiểu lầm, khiến dư luận lập tức "quay xe" và tỏ ra nghi ngờ trước mục đích của T.V.

Khi câu chuyện trở nên rầm rộ thì tài khoản T.V ghim bình luận dưới bài đăng của mình nhằm đính chính lại: "Anh em phân biệt nhé đây chỉ react lại tin nhắn xem ảnh nói gì thôi chứ đăng lên vì thấy hài chứ không phải phốt phủng gì đâu anh em, tôi cưới vợ rồi".

