Nam ca sĩ Vbiz từng làm giảng viên tiếng Đức: Mở trung tâm ngoại ngữ riêng, U45 chưa kết hôn

Ở tuổi 44, nam ca sĩ vẫn theo đuổi âm nhạc, đồng thời duy trì niềm đam mê với công việc giảng dạy và phát triển trung tâm ngoại ngữ.

Hồ Trung Dũng tốt nghiệp chuyên ngành Ngữ văn Đức tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, TP.HCM. Anh từng có thời gian du học ngắn hạn tại Đức trước khi trở về Việt Nam tiếp tục học tập và giảng dạy. Theo chia sẻ của nam ca sĩ, âm nhạc đến với anh từ niềm yêu thích ca hát trong những năm tháng học đại học, dù thời điểm đó anh từng hướng đến con đường trở thành giảng viên.

Trước khi phát triển sự nghiệp solo, Hồ Trung Dũng là thành viên nhóm bè Cadillac. Bước ngoặt đến khi anh nhận được lời động viên từ nhạc sĩ Bảo Chấn, người khuyến khích anh thử sức với vai trò ca sĩ hát đơn. Năm 2009, anh quyết định tạm gác công việc giảng dạy để tập trung cho con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Với chất giọng trầm ấm và phong cách thể hiện giàu cảm xúc, Hồ Trung Dũng dần tạo dựng dấu ấn riêng trong làng nhạc Việt.

Hồ Trung Dũng được khán giả biết đến qua những bản tình ca trầm ấm cùng phong cách âm nhạc lịch lãm. Ảnh: FBNV

Ít ai biết trước khi tập trung phát triển sự nghiệp ca hát, anh từng là giảng viên tiếng Đức tại một trường đại học ở TP.HCM. Ảnh: FBNV

Bên cạnh vai trò ca sĩ, Hồ Trung Dũng từng giảng dạy tại khoa tiếng Đức của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, TP.HCM. Anh từng chia sẻ rằng mình nghiêm túc với công việc đứng lớp và mong muốn được nhìn nhận như một giảng viên thực thụ, thay vì chỉ được chú ý bởi danh tiếng nghệ sĩ. Tuy nhiên, khi lịch trình biểu diễn và các dự án âm nhạc ngày càng bận rộn, anh quyết định tạm gác công việc giảng dạy tại trường để tập trung theo đuổi đam mê ca hát.

Dù vậy, Hồ Trung Dũng không rời xa lĩnh vực giáo dục. Tháng 6/2019, anh thành lập trung tâm chuyên đào tạo tiếng Đức tại TP.HCM. Hồ Trung Dũng vừa là một trong hai nhà sáng lập, vừa tham gia giảng dạy tại đây. Việc phát triển trung tâm ngoại ngữ giúp nam ca sĩ tiếp tục gắn bó với chuyên môn bên cạnh hoạt động nghệ thuật.

Tháng 6/2019, anh thành lập trung tâm chuyên đào tạo tiếng Đức tại TP.HCM. Ảnh: FBNV

Nam ca sĩ vẫn theo đuổi âm nhạc, đồng thời duy trì niềm đam mê với công việc giảng dạy và phát triển trung tâm ngoại ngữ do mình đồng sáng lập. Ảnh: FBNV

Với Hồ Trung Dũng, giảng dạy không đơn thuần là công việc bên lề mà còn là một phần quan trọng trong cuộc sống. Anh từng chia sẻ mong muốn tiếp tục đứng lớp nếu có thể sắp xếp thời gian phù hợp với lịch trình nghệ thuật. Việc duy trì hai lĩnh vực tưởng chừng khác biệt cho thấy nam ca sĩ vẫn dành nhiều tâm huyết cho tiếng Đức, ngay cả khi đã có chỗ đứng nhất định trong âm nhạc.

Bên cạnh sự nghiệp, đời sống riêng tư của Hồ Trung Dũng cũng nhận được sự quan tâm. Nam ca sĩ vốn khá kín tiếng về chuyện tình cảm và ít khi chia sẻ chi tiết về các mối quan hệ cá nhân trước truyền thông. Dù đã U45 tuổi, anh vẫn chưa công khai bạn gái và kết hôn.

Hồ Trung Dũng là người khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Ảnh: FBNV