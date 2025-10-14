Nam ca sĩ U50 lên chức Viện phó, sở hữu khối tài sản “khủng” ít ai biết

Nguyên Vũ sinh năm 1975, bắt đầu con đường âm nhạc từ những năm 1990, sau khi đạt giải A cuộc thi Tiếng hát học sinh sinh viên toàn quốc. Anh ghi dấu ấn qua các ca khúc như Dòng sông tình yêu, Phố kỷ niệm, Khúc dương cầm cho em... Nguyên Vũ cũng tham gia diễn xuất, góp mặt trong nhiều phim như Dollar trắng, Lấy vợ Sài Gòn, Tấm hộ chiếu vào đời, Chuông reo là bắn...

Anh còn được biết đến trong vai trò MC, giám khảo của một số chương trình truyền hình, gameshow như Hát với ngôi sao, Nốt nhạc vui, Ngôi sao Tiếng hát truyền hình, Nhịp cầu âm nhạc...

Nguyên Vũ là ca sĩ, diễn viên và MC nổi tiếng, hoạt động nghệ thuật từ năm 1990.

Ca sĩ Nguyên Vũ trong lễ bổ nhiệm. Ảnh: Thanh Phi.

Gần đây, Nguyên Vũ được bổ nhiệm Viện phó Viện phát triển doanh nghiệp và tài năng Việt Nam. Nguyên Vũ cho biết, rất vinh dự khi nhận được sự tin tưởng của Viện phát triển doanh nghiệp và tài năng Việt Nam. Anh xem đây là trọng trách và sẽ cố gắng hoàn thành tốt vai trò của mình trong việc kết nối, tạo nhiều chương trình có tác động tích cực đến các doanh nhân, doanh nghiệp.

"Tôi vẫn chưa quen với việc được mọi người gọi là 'Viện phó'. Tôi vốn thích làm những điều tích cực cho cộng đồng. Hoạt động nghệ thuật hơn 30 năm, đã kinh doanh ở nhiều lĩnh vực như nhà hàng, khách sạn... nên tôi cảm thấy mình phù hợp với vai trò này", Nguyên Vũ chia sẻ.

Nam ca sĩ còn sở hữu khối tài sản khủng với biệt thự, nhà hàng và xế hộp.

Ngoài thành công trong nghệ thuật, nam ca sĩ là một trong những "đại gia ngầm" của Vbiz, anh sở hữu khối tài sản khủng với biệt thự, nhà hàng và xế hộp. Anh hiện nắm trong tay loạt bất động sản giá trị, từ penthouse sang trọng ở TP.HCM cho đến biệt thự hơn 1.000m² tại Đà Lạt. Biệt thự của nam ca sĩ nằm gần hồ Xuân Hương và công viên Yersin.

Nam ca sĩ từng tiết lộ anh sở hữu một căn penthouse rộng khoảng 600m², có đến 8 phòng ngủ, 10 toilet, 3 phòng khách và 3 phòng bếp tại TP.HCM.

Nguyên Vũ nắm trong tay nhiều bất động sản giá trị ở khắp nơi.

Nam ca sĩ còn mua riêng một căn hộ sang trọng tại TP.HCM để báo hiếu mẹ. Nội thất ở phòng khách thiết kế theo phong cách hoàng gia gồm các sofa cỡ lớn và được bài trí tỉ mỉ...

Ngoài khối tài sản là biệt thự, Nguyên Vũ còn đầu tư 20 tỷ đồng vào dự án xây trường mầm non quốc tế ở thành phố Buôn Ma Thuột. Mới đây, nam ca sĩ tiết lộ trường mầm non quốc tế do anh đầu tư hiện vẫn hoạt động tốt. Nam ca sĩ cũng vừa về thăm trường và hạnh phúc vì các thầy cô chào đón.

Nam ca sĩ cũng chia sẻ về việc khai trương nhà hàng thứ 3 tại thành phố Montreal, Canada. Theo đó, nam ca sĩ cho biết đã mua cửa hàng này từ vài năm trước, giá trị hiện tại lên tới hơn triệu đô.

Ở tuổi U50, anh vẫn giữ được vẻ ngoài phong độ, lịch lãm và sự trẻ trung khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nguyên Vũ từng tiết lộ rằng, thuở mới chập chững bước vào nghề, mức cát-xê của anh chỉ vỏn vẹn 10 nghìn đồng cho mỗi lần hát lót. Thế nhưng, sau khi tạo dựng được tên tuổi và trở thành ngôi sao đình đám, có thời điểm, thù lao anh nhận được cho một show diễn lên tới 500 triệu đồng.

Nguyên Vũ cho rằng bất động sản vừa là nơi để ở, vừa là cách tích lũy tài sản bền vững. Nam ca sĩ từng chia sẻ trong một chương trình: "Thay vì vung tiền mua sắm, tôi dành tiền để đầu tư. Tôi không phải suy nghĩ gì nhiều về cơm áo gạo tiền chứ không phải đại gia. Tôi làm cũng nhiều nghề, như là kinh doanh thêm nhưng thích nhất vẫn là nghệ thuật".

Nam ca sĩ Nguyên Vũ.

Sở hữu ngoại hình trẻ trung, sự nghiệp ổn định và tài chính dư dả, nhưng ở tuổi gần 50, Nguyên Vũ vẫn chọn cuộc sống độc thân. Anh thẳng thắn thừa nhận từng "sợ hôn nhân" sau khi chứng kiến nhiều cuộc tình tan vỡ của bạn bè xung quanh.

"Tôi là con út trong nhà. Các anh của tôi đã có vợ hết rồi. Mẹ cũng có cháu rồi nên đỡ hối tôi như ngày trước. Lâu lâu mẹ tôi xem phim cũng nhắc khéo tôi vụ đó", nam ca sĩ chia sẻ trong 1 talk show.



