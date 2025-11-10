Nam ca sĩ tự viết bài hát về bố, được nhạc sĩ Giáng Sol khen ngợi

Mới đây, ca sĩ Khôi Minh đã tổ chức lễ ra mắt MV mới của mình, mang tên Chuyện cổ tích về cha, do chính anh sáng tác.



Ca sĩ Khôi Minh

Nam ca sĩ tâm sự: "Trước nay tôi toàn hát về mẹ. Tôi có hát bài PaPa nhưng không phải tiếng Việt. Không bao giờ nghĩ sẽ viết về tình cha con.

Tuy nhiên, đầu năm có biến cố lớn đó là cha qua đời nên nghĩ phải làm gì đó để thoát ra khỏi nổi buồn, sự mất mát, sự đau thương. Đó là lí do vì sao ca khúc "Chuyện cổ tích về cha" được viết trong trạng thái chênh vênh.

Tôi nghĩ đây như là sự ban ơn và không biết là tôi viết hay được chọn viết. Có lẽ cả cha tôi và tôi cùng viết ca khúc này.

Tôi nghĩ tĩnh cảm cha con thường ít có sự gần gũi hơn tình cảm của mẹ. Lúc đầu nghĩ đây sẽ là câu chuyện riêng của mình, nhưng khi đưa cho đạo diễn Hà Đỗ thì đạo diễn thấy bài hát có thể xây dựng thành MV.

Giáng Sol

Tôi viết ra được giai điệu của ca khúc khá dễ, từ một câu ban đầu đã có thể phát triển ngay sau đó. Một buổi sáng đã nghĩ xong phần nhạc rồi. Ca từ hơi phức tạp một chút, sau 1 tháng vẫn chưa ưng ý phần ca từ. Nhưng tôi nghĩ, sự thô mộc mọi người dễ dàng đồng cảm hơn chăng?".

Nhạc sĩ khiếm thị Tài Đức là người phối khí cho ca khúc, chia sẻ: "Với tư cách của người làm nghề, được giao trọng trách thực hiện bản phối chỉ nghĩ đến những điều đơn giản nhất. Phải làm sao hài hoà, chặt chẽ. Thời nào thì phối khí cũng phải sự tính toán chứ k phải máy móc, thao tác. Làm sao tốt nhất và trách nhiệm với bản phối.

Tiêu chí là phối nhạc cho mọi người chứ không phải chỉ phối cho mình".

Có mặt tại buổi lễ ra mắt, nhạc sĩ Giáng Sol nhận định: "Phối khí nâng bài này lên, phù hợp với tâm trạng và cảm xúc của người nghe".

Đạo diễn MV Hà Đỗ tâm sự: "Sáng tạo thì sẽ có những cái khác hơn bình thường một chút. Ai làm rock, pop mà chưa đưa chèo tuồng vào thì mình sẽ đưa. Nghĩa là sáng tạo phải đưa ra cái mới mẻ. Nhưng ý tưởng bày là Khôi Minh ngay từ đầu đã đưa ra.

Bố tôi là diễn viên đoàn chèo bắc giang, chuyên đóng hề chèo mà là hề gậy. Tôi nhìn thấy bố tôi trong hình ảnh của bố tôi trong MV. Hình ảnh cu con xem bố diễn chèo trên sân khấu là chính tôi".