Nam ca sĩ thông báo lý do giảm giá vé tại TP.HCM

Ngày 28/3 tới đây, ca sĩ Hoàng Dũng sẽ chính thức tổ chức concert Xoay Tròn tại TP.HCM, tiếp nối thành công của đêm diễn đầu tiên ở Thủ đô Hà Nội vào cuối năm 2025.

Trước thềm sự kiện, 4 nghệ sĩ khách mời đã được Hoàng Dũng lần lượt hé lộ và đều gây bất ngờ cho khán giả. Đó chính là Rhymastic, GREY D và bộ đôi Minh Tốc & Lam.

Hoàng Dũng

Concert Xoay Tròn tại TP.HCM mở bán vé từ ngày 10/2, chỉ sau hơn 2 tiếng, toàn bộ các hạng vé đứng đã "sold out". Ở khu vực ghế ngồi, chỉ còn 2 hạng vé đang mở bán với số lượng khá ít.

Mở rộng quy mô tổ chức ở đêm thứ hai của concert Xoay Tròn, đồng thời điều chỉnh giảm nhẹ giá vé hơn so với concert tại Hà Nội năm ngoái, Hoàng Dũng tiếp tục nhận được sự quan tâm và ủng hộ của đông đảo người hâm mộ.

Nam ca sĩ thông báo: "Chúng tôi có một chút thay đổi về giá vé, vì mỗi thành phố sẽ có những yêu cầu về tổ chức show riêng rất đặc trưng.

Các nhà sản xuất khi tổ chức ở TP.HCM thường sẽ có lợi thế về không gian và nhân lực, vì vậy chúng tôi điều chỉnh giá vé một chút để tạo cơ hội cho nhiều khán giả tới hơn, song hành với việc đáp ứng đủ chi phí để vận hành.

Nói chung, việc quyết định giá vé chịu ảnh hưởng rất nhiều từ địa điểm và thời điểm tổ chức, chúng tôi cố gắng điều chỉnh trên tinh thần làm sao có nhiều khán giả đến được với chương trình nhất, vì đó là yếu tố quyết định sự thành bại của một chương trình".

Dù đã tổ chức đến đêm concert thứ 6 trong sự nghiệp ca hát, nhưng Hoàng Dũng vẫn không giấu được sự hồi hộp và trăn trở làm sao đem đến trải nghiệm trọn vẹn nhất cho khán giả: "Mỗi một đêm diễn đều là một thách thức mới, dù đây đã là đêm concert thứ 6 trong sự nghiệp của tôi.

Tôi luôn canh cánh trong lòng làm sao để mỗi khán giả mua vé tới xem đều cảm thấy xứng đáng với số tiền mình bỏ ra, làm sao để bản thân tôi cảm thấy mình được cống hiến hết mình và tiến bộ qua mỗi đêm diễn. Thách thức lớn nhất của tôi có lẽ là lắng nghe khán giả của mình qua mỗi đêm diễn, để trải nghiệm của khán giả trở nên đáng giá. Làm được vậy, tôi sẽ giữ chân họ đồng hành với mình rất lâu".

Về phần âm nhạc của concert Xoay Tròn TP.HCM, Hoàng Dũng bày tỏ: "Chắc chắn sẽ có những màn kết hợp mới, đó là lý do tôi cần có những nghệ sĩ khách mời mới ở show lần này. Ở đêm đầu tiên tôi cũng chưa có cơ hội hát hết các ca khúc trong album mới, khán giả có thể mong chờ vào những ca khúc tôi chưa biểu diễn bao giờ".