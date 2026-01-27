Nam ca sĩ thành danh nhờ The Voice lĩnh án 43 tháng tù giam

Ngày 27/1, tờ Sohu đưa tin nam ca sĩ Lâm Tuấn Nhất (39 tuổi) đã bị tòa án Hong Kong (Trung Quốc) tuyên phạt 43 tháng tù giam cho 9 tội danh, bao gồm tấn công tình dục và hành hung. Theo cáo trạng, Lâm Tuấn Nhất đã lợi dụng công việc giảng dạy thanh nhạc của mình để thực hiện hành vi đồi bại với 11 nam giới, trong đó có 1 học sinh vị thành niên từ năm 2008 đến năm 2023.

Hành vi vi phạm đạo đức và pháp luật của Lâm Tuấn Nhất bị phát giác vào tháng 6/2023 sau khi nạn nhân kể lại chuyện tồi tệ bản thân gặp phải với 1 giáo viên dạy guitar ở trung tâm âm nhạc. Ngay lập tức, đồng nghiệp này đã báo cáo vụ việc với cảnh sát lẫn gia đình nạn nhân. Lâm Tuấn Nhất ngay lập tức bị bắt giữ.

Lâm Tuấn Nhất bị tòa tuyên án 43 tháng tù giam. Ảnh: HKET.

Không chỉ vậy, khám xét nhà của Lâm Tuấn Nhất, cảnh sát còn tìm thấy rất nhiều video quay lén. Trong suốt quá trình xét xử, "yêu râu xanh showbiz" này gây phẫn nộ khi phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định bản thân vô tội và xin được khoan hồng với lý do sắp kết hôn với bạn gái. Với thái độ không thành khẩn nhận tội của Lâm Tuấn Nhất và việc gây ra tổn thương lớn cho nhiều nạn nhân, dư luận cho rằng bản án 43 tháng tù giam dành cho y là quá nhẹ.

Nam ca sĩ Đồ Gia Nghiêu, nữ ca sĩ Chi Khốc Nghi đã "đăng đàn" bày tỏ sự phẫn nộ, lên án hành vi đáng xấu hổ của Lâm Tuấn Nhất. Hiện, giới giải trí xứ Hương Cảng đã tiến hành loại bỏ hình ảnh, xóa sổ Lâm Tuấn Nhất sau khi tòa kết tội và tuyên án tù đối với y.

Lâm Tuấn Nhất bị loại bỏ, tẩy chay khỏi showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: On.

Lâm Tuấn Nhất là ca sĩ, giảng viên dạy thanh nhạc ở showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Tên tuổi của Lâm Tuấn Nhất được biết đến sau khi tham gia chương trình The Voice of China, lọt vào top 100. Dù không đi sâu tại The Voice of China, Lâm Tuấn Nhất vẫn gây ấn tượng với giọng hát hay, kỹ thuật thanh nhạc vững vàng.

