Theo Sohu ngày 26/6, paparazzi xứ Trung Trương Tiểu Hàn tung tin Thái Từ Khôn có quan hệ tình cảm với cô gái (gọi là C) khiến cô mang thai và yêu cầu cô này đến bệnh viện một mình phá thai. Người tung tin tiết lộ mẹ Thái Từ Khôn sau khi biết tin đã nghi ngờ cô gái này muốn lập mưu tống tiền nên đã nhờ thám tử tư theo dõi và lắp đặt trái phép camera lỗ kim trước cửa nhà cô gái.

Theo những người trong cuộc, ngày 20/ 5/2021, Thái Từ Khôn và C gặp nhau qua lời giới thiệu của một người bạn, họ đã có quan hệ tình cảm sau bữa tiệc tối hôm đó. Một tháng sau, cô C đến bệnh viện khám và phát hiện mình mang thai 6 tuần nên hỏi Thái Từ Khôn phải làm sao, nam ca sĩ ngay lập tức yêu cầu cô bỏ cái thai. Ngày 5/7, cô C một mình đến bệnh viện phá thai.

Nam ca sĩ Thái Từ Khôn bị cáo buộc ép bạn gái phá thai. Ảnh: Sohu.

Mẹ Thái Từ Khôn nghi ngờ cô C “giăng bẫy” lừa tống tiền và hỏi con trai có thực hiện các biện pháp tránh thai vào đêm hôm đó hay không. Thái Từ Khôn nói không. Trước tình hình đó, mẹ ca sĩ đã yêu cầu nhân viên liên hệ với cô bồi thường, mặt khác thuê thám tử tư theo dõi C, lắp trái phép camera ghi hình trước cửa nhà cô gái này.



Theo nội dung từ camera, C qua lại với người đàn ông khác. Thông tin từ thám tử tư cho thấy người đàn ông là bạn thân, đồng thời là bạn trai của C.

Tiếp đó, paparazzi Giang Tiểu Yến và Trương Tiểu Hàn tung clip ghi âm cuộc hội thoại được cho là của mẹ Thái Từ Khôn, bà liên tục nhấn mạnh bồi thường tiền cho C 500.000 NDT (1,6 tỷ đồng). Bên cạnh đó nick wechat của mẹ Thái Từ Khôn cũng được paparazzi hé lộ.

Sohu liên hệ với nam ca sĩ, yêu cầu nhân viên của Thái Từ Khôn xác nhận, nhưng người này cho biết không trả lời báo chí vào thời điểm này. Những thông tin về Thái Từ Khôn chiếm lĩnh bảng hot search Weibo, cụm từ "Thái Từ Khôn, cô C phá thai" đang có hơn 24 triệu lượt đọc.

Thái Từ Khôn sinh năm 1998, nổi tiếng sau khi giành vị trí quán quân của chương trình Thanh xuân có bạn 1 (năm 2018). Sau cuộc thi, nam ca sĩ thu hút lượng fan đông đảo và được truyền thông xứ Trung xếp vào hàng “tứ đại lưu lượng” thế hệ mới của giới giải trí Cbiz.

Thái Từ Khôn hoạt động trong nhóm nhạc Nine Percent một năm và sau đó có nhiều hoạt động cá nhân nổi bật. Anh từng được mời làm cố vấn Thanh xuân có bạn 2 cùng Lisa, Jony J và Ella Trần Gia Hoa, thành viên cố định của Keep Running (Running Man phiên bản Trung Quốc). Thái Từ Khôn cũng là gương mặt đại diện cho hàng chục thương hiệu khác nhau.

Theo Sohu