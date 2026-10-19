Nam ca sĩ T. có hit quốc dân bị cấm sóng toàn quốc, vừa lộ diện với ngoại hình khác lạ khiến công chúng ngớ người

Nam ca sĩ số 1 làng giải trí T. bị nhà đài cắt sóng, các nhãn hàng gỡ bỏ hình ảnh đại diện ngay trong đêm.

Sau khi lộ tẩy đời sống riêng tư đầy bê bối, La Chí Tường đã bị đưa vào danh sách cấm sóng vĩnh viễn tại Trung Quốc. Trong những năm qua, số lần anh xuất hiện công khai không nhiều, phần lớn là do “người qua đường” tình cờ bắt gặp ở đời thường.

Mới đây trong sáng 19/10, tờ 163 đưa tin, 1 khán giả khi tới Bali (Indonesia) đã vô tình bắt gặp La Chí Tường xuất hiện trong 1 hôn lễ tại hòn đảo này. Vị khán giả đã chụp vội vài bức ảnh của nam ngôi sao họ La rồi đăng lên mạng, lập tức thu hút sự chú ý và bàn luận sôi nổi từ netizen.

Bức ảnh do “người qua đường” tiện tay chụp lại, hoàn toàn không qua chỉnh sửa hay dùng bộ lọc filter đã phản ánh chân thực nhất diện mạo của La Chí Tường ở thời điểm hiện tại sau nhiều năm rời xa ống kính ở làng giải trí.

Trong hình, tài tử Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài ăn mặc rất chỉn chu, tham dự tiệc cưới với tư cách khách mời. Trong lần lộ diện mới đây, anh giữ thái độ điềm tĩnh và lặng lẽ suốt sự kiện, chỉ đơn thuần đóng vai trò như 1 vị khách đến tham dự đám cưới của bạn bè, không cố tình chiếm sóng hay thu hút sự chú ý mà chỉ âm thầm chứng kiến hạnh phúc của cặp đôi tân lang tân nương trong ngày vui.

Đặc biệt, sau khi xem xong loạt ảnh mới đây, phản ứng đầu tiên hiện lên trong đầu nhiều khán giả lại là: “Người này có thật là La Chí Tường không?”. Bởi lẽ, nam ngôi sao sinh năm 1979 trông khác biệt rõ rệt so với thời điểm trước đây. Không chỉ có diện mạo đổi khác, cả phong thái của anh cũng gây bàn tán lớn. Nhiều khán giả nhận xét, từ 1 ngôi sao sở hữu diện mạo nam tính, cuốn hút, giờ đây La Chí Tường bỗng trở nên nữ tính hơn hẳn. Không ít cư dân mạng thậm chí còn cảm thán rằng thoáng nhìn qua không thể nhận ra nổi La Chí Tường. Phần bình luận bên dưới loạt ảnh mới đã nhanh chóng bùng nổ, trong đó đông đảo người dùng mạng bàn tán và thắc mắc tại sao La Chí Tường lại thay đổi nhiều đến như vậy.

La Chí Tường hiện tại (ảnh phải) bị chê ngày càng nữ tính, bỗng thay đổi 1 cách chóng mặt khiến ngay cả fan ruột cũng khó lòng nhận ra. Ảnh: Weibo

Nam diễn viên kiêm ca sĩ bị nghi can thiệp “dao kéo” làm cho diện mạo trở nên khác lạ. Ảnh: Weibo

Trên các diễn đàn trực tuyến, netizen không khỏi ngỡ ngàng, bật ngửa khi chứng kiện diện mạo trong màn lộ diện mới nhất của La Chí Tường: “Đây là La Chí Tường sao?”, "Hoàn toàn nhận không ra anh ấy nữa rồi”, “Sao nhìn giống mấy bà thím quá vậy?”,...

Ngay cả hình ảnh do đích thân La Chí Tường đăng lên trông cũng vô cùng lạ lẫm, khiến nghi vấn nam ngôi sao phẫu thuật thẩm mỹ càng thêm lan rộng. Ảnh: Weibo

La Chí Tường từng được xem là ngôi sao toàn năng hiếm có của Cbiz. Không chỉ sở hữu loạt ca khúc quốc dân đình đám, anh còn thành công rực rỡ khi lấn sân diễn xuất, khẳng định tên tuổi qua hàng loạt tác phẩm hot hòn họt như Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện, Mỹ Nhân Ngư,...

Thế nhưng, vào tháng 4/2020, danh tiếng của nam nghệ sĩ đã bị sụp đổ hoàn toàn. Khi ấy, anh bị bạn gái có xuất thân gia thế khủng Châu Dương Thanh bóc phốt đời sống riêng tư đầy bê bối. Trong bức thư tố cáo, Châu Dương Thanh đau đớn vạch trần từng góc khuất trụy lạc, ngoại tình của La Chí Tường.

Từ những tố cáo của hot girl, cánh báo giới đã bóc ra dàn bạn tình bí mật của La Chí Tường gồm nữ diễn viên Hồ Điệp Tỷ Tỷ, Popu Lady Ngô Vân Đình, Twinko Tiêu Kỳ Huyền, người mẫu mạng Trương Hương Hương, tiếp viên hãng hàng không Rita... Không chỉ vậy, những hình ảnh “Lương Sơn Bá” và bạn bè mở party bên hồ bơi cùng 20 hot girl xinh đẹp, gợi cảm cũng bị rò rỉ, gây chấn động dư luận.

Năm 2020, Châu Dương Thanh gây chấn động khi công khai tố bạn trai La Chí Tường ngoại tình với nhiều phụ nữ, ăn chơi trác táng. Ảnh: Sohu

Vụ scandal là đòn giáng mạnh vào danh tiếng - sự nghiệp của La Chí Tường. Chỉ trong 1 đêm, nam minh tinh thiệt hại hơn 14 triệu USD (hơn 344 tỷ đồng) do bị các nhãn hàng gỡ bỏ hình ảnh đại diện, nhà đài cắt sóng, ban tổ chức các sự kiện thông báo dừng hợp tác và yêu cầu anh đền bù hợp đồng. Nam diễn viên còn xuất hiện trong danh sách nghệ sĩ bị cấm sóng vĩnh viễn, không được tham gia biểu diễn công khai trên toàn quốc của cơ quan quản lý văn hóa Trung Quốc đại lục.

Trước làn sóng tẩy chay, La Chí Tường thông báo tạm dừng hoạt động nghệ thuật để hối lỗi. Hồi đầu năm 2022, nam ca sĩ gây sốc khi dùng tới chiêu giả gái, “đạo nhái” Lisa (BLACKPINK) để quay lại showbiz bất chấp những phản ứng tiêu cực từ công chúng. Song chiêu trò này của anh đã thất bại thảm hại. Đến nay, nam nghệ sĩ vẫn không có cách nào để xuất hiện trở lại tại thị trường giải trí chính thống.

Năm 2022, tài tử họ La mặt dày cố trở lại showbiz và dùng tới chiêu trò giả gái, đạo nhái để gây chú ý nhưng tiếp tục bị công chúng tẩy chay rầm rộ. Ảnh: Sohu