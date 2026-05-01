Nam ca sĩ sở hữu biệt thự từ Việt Nam sang Mỹ: "Tôi muốn dừng lại, kết thúc tất cả"

Mới đây, chương trình Hãy nghe tôi hát đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Quách Thành Danh.

Nam ca sĩ chia sẻ về sự nghiệp đầy thăng trầm của mình. Anh nói: "Một trong những ký ức đáng nhớ nhất chính là thời điểm tôi từ một ca sĩ chưa được biết đến rộng rãi, bất ngờ nhận được sự chú ý và yêu mến của khán giả sau một sự cố âm nhạc.

Quách Thành Danh

Chính khoảnh khắc đó đã trở thành dấu ấn lớn, giúp tôi được công chúng nhớ đến và giữ hình ảnh cho đến hôm nay.

Tuy nhiên, hành trình làm nghề không phải lúc nào cũng thuận lợi. Tôi từng có giai đoạn cảm thấy áp lực. Tôi muốn dừng lại, kết thúc tất cả.

Đó là thời điểm tôi phải đối diện với những ràng buộc trong công việc, khiến bản thân không còn cảm thấy thoải mái với âm nhạc.

Có lúc tôi cảm thấy mình không còn là chính mình nữa, mọi thứ bị gò bó trong khuôn khổ. Khi đó, tôi đã nghĩ đến việc dừng lại.

Nhưng cũng chính trong những khoảnh khắc tưởng chừng muốn rời bỏ đó, tình yêu với âm nhạc lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với tôi, âm nhạc không chỉ là nghề, mà còn là một phần không thể tách rời trong cuộc sống.

Trong người tôi luôn có một điều gì đó thôi thúc được hát, được đứng trên sân khấu. Và cuối cùng, tôi vẫn quay lại, vì đó là con đường của tôi.

Trải qua những biến động, tôi ngày càng hiểu rõ hơn về giá trị của sự kiên trì và đam mê. Với tôi, thành công không đến từ may mắn nhất thời, mà là kết quả của quá trình bền bỉ theo đuổi và vượt qua những thử thách.

Nhìn lại hành trình đã qua, tôi thân cảm thấy hài lòng với những gì đang có. Không quá đặt nặng hào quang, tôi trân trọng từng cơ hội được làm nghề và tình cảm mà khán giả dành cho mình.

Nếu phải tóm gọn hành trình âm nhạc bằng vài điều, tôi chọn sự biết ơn. Tôi biết ơn cơ hội được đứng trên sân khấu, biết ơn khán giả đã luôn yêu thương và đồng hành và biết ơn cả những thử thách đã giúp bản thân trưởng thành hơn".

Ca sĩ Quách Thành Danh được mệnh danh là một trong những "đại gia ngầm" của showbiz Việt nhờ khối tài sản đáng mơ ước cùng danh mục bất động sản trải dài từ Mỹ về Việt Nam.

Tại TP.HCM, anh từng gây choáng ngợp khi sở hữu căn biệt thự sân vườn rộng đến 1.200m2 trị giá hàng chục tỷ đồng, tích hợp đầy đủ hồ bơi, hồ cá coi và không gian xanh như khu nghỉ dưỡng. Không dừng lại ở ngoại thành, anh còn nắm trong tay nhà mặt tiền quận 1 TP.HCM trị giá cả trăm tỷ.

Chính nguồn thu nhập vững vàng từ nghệ thuật cùng việc mát tay trong kinh doanh, đầu tư nhà đất đã giúp giọng ca "Tôi là tôi" có được cuộc sống thượng lưu, viên mãn bên gia đình.