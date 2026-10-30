Nam ca sĩ SN 1995 quê Vĩnh Long nổi tiếng cả nước: 5 lần thay tên đổi họ, vừa cưới vợ đã cảm thấy “quá lạc lõng”

Nam ca sĩ này là trường hợp hiếm hoi liên tục thay đổi nghệ danh của làng nhạc Việt.

Trưa 30/10, Hoài Lâm bất ngờ chia sẻ MV Lờ Đi trên trang cá nhân, đồng thời giới thiệu nghệ danh mới Lam Tarzan. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhất là khi nam ca sĩ vừa có tin vui kết hôn và tiếp tục mang đến một hình ảnh âm nhạc khác biệt.

MV Lờ Đi - Lam Tarzan

MV Lờ Đi được quay chủ yếu tại khu vực ven biển. Không gian biển rộng, vắng người trở thành bối cảnh xuyên suốt cho câu chuyện của MV. Hoài Lâm xuất hiện một mình, khi thong thả bước đi trên con đường ven biển, lúc ngồi lặng lẽ bên bờ kè, khi lại hướng mắt ra xa. MV không có nhiều tình tiết, chủ yếu sử dụng hình ảnh thiên nhiên và những khoảnh khắc đơn độc.

Về phần âm nhạc, Lờ Đi gây chú ý khi Hoài Lâm lựa chọn rap thay vì lối hát trữ tình vốn quen thuộc với khán giả Hoài Lâm. Ca khúc xoay quanh những cảm giác lạc lòng, mâu thuẫn bên trong mỗi người, từ việc che giấu cảm xúc thật, tự tạo ra những chiếc mặt nạ cho bản thân đến cảm giác lạc lõng khi không thể đối diện với chính mình.

MV Lờ Đi được quay chủ yếu tại khu vực ven biển bối cảnh đơn giản

Phần lời có nhiều câu tự vấn về sự trưởng thành, trách nhiệm và những lần con người tìm cách trốn tránh thực tại. Màu sắc gai góc, có phần u tối của ca khúc cũng tạo nên sự khác biệt so với những bản ballad từng làm nên tên tuổi Hoài Lâm.

Hoài Lâm tên thật là Nguyễn Tuấn Lộc, sinh năm 1995 tại Vĩnh Long. Nam ca sĩ được NSƯT Hoài Linh nhận làm con nuôi và dìu dắt trên con đường nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Năm 2014, anh tham gia chương trình Gương Mặt Thân Quen và giành ngôi vị Quán quân. Chiến thắng này trở thành bước ngoặt lớn, đưa tên tuổi Hoài Lâm đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Hoài Lâm tên thật là Nguyễn Tuấn Lộc, sinh năm 1995 tại Vĩnh Long. Nam ca sĩ được NSƯT Hoài Linh nhận làm con nuôi và dìu dắt trên con đường nghệ thuật từ khi còn nhỏ

Cuối năm 2014, Hoài Lâm phát hành ca khúc Như Những Phút Ban Đầu, nhanh chóng được công chúng đón nhận và trở thành một trong những bản hit đầu tay đáng chú ý của nam ca sĩ. Sau thành công từ chương trình truyền hình, anh liên tục nhận show biểu diễn trong và ngoài nước, đồng thời thử sức với lĩnh vực điện ảnh qua các bộ phim Quý Tử Bất Đắc Dĩ, Tía Tui Là Cao Thủ và Yêu Em Bất Chấp.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Hoài Lâm lại trải qua nhiều biến động trong cuộc sống cá nhân. Từ năm 2017, nam ca sĩ dần hạn chế hoạt động nghệ thuật. Cuối năm 2018, anh tuyên bố tạm ngừng ca hát trong 2 năm, trở về quê nhà và gần như rút khỏi các hoạt động giải trí.

Hoài Lâm là giọng ca được nhiều khán giả yêu thích nhưng sự nghiệp nhiều thăng trầm

Đến năm 2020, Hoài Lâm bất ngờ trở lại với Hoa Nở Không Màu. Ca khúc nhanh chóng tạo được sức hút lớn, đạt 100 triệu lượt xem trên YouTube sau khoảng 3 tháng phát hành. Cùng năm, anh tiếp tục ghi dấu với Buồn Làm Chi Em Ơi. Hai sản phẩm giúp giọng ca sinh năm 1995 một lần nữa khẳng định sức hút sau thời gian dài vắng bóng.

Đáng chú ý, bên cạnh những thăng trầm trong sự nghiệp, Hoài Lâm còn khiến khán giả nhiều lần chú ý bởi câu chuyện thay đổi nghệ danh. Từ Hoài Lâm, cái tên đã gắn bó với anh trong suốt thời kỳ nổi tiếng, nam ca sĩ lần lượt thử sức với Young LuuLi khi tham gia nhóm hip hop Deep Trôi vào năm 2020, Yun Tulo vào năm 2021 và sử dụng tên thật Nguyễn Tuấn Lộc khi đi hát vào cuối năm 2024.

Hoài Lâm còn khiến khán giả nhiều lần chú ý bởi câu chuyện thay đổi nghệ danh khi anh đã có 5 lần đổi nghệ danh tính cả Lam Tarzan mới đây

Đến tháng 7/2026, danh xưng Tlam tiếp tục xuất hiện trên trang cá nhân và một số sản phẩm âm nhạc của nam ca sĩ. Mới nhất, Lam Tarzan được giới thiệu cùng MV Lờ Đi vào trưa 30/10. Như vậy, nếu tính cả Young LuuLi, Yun Tulo, Nguyễn Tuấn Lộc, Tlam và Lam Tarzan, Hoài Lâm đã có 5 lần thay đổi danh xưng bên cạnh nghệ danh quen thuộc. Mỗi cái tên gắn với một giai đoạn hoặc hướng thử nghiệm riêng, cho thấy nam ca sĩ liên tục tìm kiếm màu sắc mới trong hành trình nghệ thuật.

Những năm trở lại đây, Hoài Lâm vẫn duy trì hoạt động biểu diễn tại các sân khấu, phòng trà, đồng thời đăng tải nhiều video ca hát trên YouTube cá nhân. Anh cũng góp giọng trong ca khúc Cha Yêu Con, nhạc phim Quỷ Bắt Hồn, phát hành vào tháng 7/2026. Bên cạnh những thay đổi trong âm nhạc, nam ca sĩ còn thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh cưới, hé lộ tin vui kết hôn vào cuối tháng 10.

Thời gian gần đây, tên tuổi Hoài Lâm cũng nhận được nhiều sự chú ý khi nam ca sĩ bất ngờ công khai loạt ảnh cưới bên bạn đời

Thời gian gần đây, tên tuổi Hoài Lâm cũng nhận được nhiều sự chú ý khi nam ca sĩ bất ngờ công khai loạt ảnh cưới bên bạn đời. Những khung hình ghi lại khoảnh khắc cả hai trong trang phục cô dâu, chú rể được anh chia sẻ trên trang cá nhân nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều khán giả để lại lời chúc phúc, bày tỏ niềm vui khi chứng kiến nam ca sĩ có thêm bước ngoặt mới trong cuộc sống sau nhiều năm trải qua không ít thăng trầm.

Từ chuyện tình cảm đến những thử nghiệm âm nhạc liên tiếp, Hoài Lâm đang có nhiều chuyển động đáng chú ý. Sự xuất hiện của Lam Tarzan cùng Lờ Đi tiếp tục nối dài hành trình nhiều biến động của nam ca sĩ, đồng thời đặt ra câu hỏi về hình ảnh và con đường âm nhạc mà anh sẽ theo đuổi trong thời gian tới.

Ảnh: FBNV