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Nam ca sĩ SN 1977 chưa vợ con nói thẳng 1 áp lực

Tùng Ninh
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"Bản thân tôi cũng từng trải qua những tình huống không mong muốn trong quá trình kinh doanh" – Phi Hùng nói.

Mới đây, chương trình Đời nghệ sĩ đã lên sóng, với sự tham gia của ca sĩ Phi Hùng nổi đình đám một thời.

Tại chương trình tuần này, Phi Hùng chia sẻ về hành trình chuyển từ ca hát sang kinh doanh, mở từ cửa hàng bánh mì, nhà hàng đến công ty thực phẩm Hùng Food.

Phi Hùng chia sẻ áp lực khi kinh doanh và hành trình nghệ thuật độc đáo của mình - Ảnh 1.

Phi Hùng

Anh nói: "Mọi quyết định của tôi đều xuất phát từ mong muốn trao đi những giá trị tích cực.

Âm nhạc vốn là phương thức giúp anh truyền tải năng lượng và kết nối với khán giả. Khi có thêm điều kiện, tiền bạc, tôi mong muốn mở rộng hành trình ấy sang những lĩnh vực thiết yếu trong cuộc sống.

Việc góp vốn cùng các đối tác để phát triển hoạt động kinh doanh không chỉ giúp tôi có thêm trải nghiệm, mà còn là cơ hội lan tỏa những sản phẩm có giá trị đến cộng đồng. Tôi luôn tìm những giá trị đích thực, những giá trị tốt để trao cho khán giả.

Dù không trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh, tôi vẫn phải để ý chất lượng sản phẩm và uy tín thương hiệu. Việc sử dụng tên tuổi cá nhân để tạo dựng niềm tin với khách hàng cũng đồng nghĩa với trách nhiệm phải kiểm soát chất lượng ở từng khâu.

Đây vừa là áp lực, vừa là động lực để tôi không ngừng hoàn thiện những gì mình đang theo đuổi. Lấy cái tên mình ra kinh doanh cũng áp lực lắm chứ.

Phi Hùng chia sẻ áp lực khi kinh doanh và hành trình nghệ thuật độc đáo của mình - Ảnh 2.

Một doanh nghiệp thông thường có thể âm thầm đối diện với những biến động, nhưng khi thương hiệu gắn liền với tên tuổi nghệ sĩ, mọi sự cố đều dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý của công chúng.

Bản thân tôi cũng từng trải qua những tình huống không mong muốn trong quá trình kinh doanh. Những thay đổi về mặt bằng, giá thuê hoặc quá trình chuyển giao chủ đầu tư đôi khi khiến hoạt động kinh doanh của tôi bị đình trệ. Đây là những rủi ro khó tránh khỏi khi tham gia thị trường, đòi hỏi người góp vốn phải có sự tin tưởng vào đối tác và những người trực tiếp điều hành.

Dù vậy, tôi vẫn đặt uy tín lên hàng đầu. Kinh doanh cũng giống như hành trình hoạt động nghệ thuật, cần sự đầu tư nghiêm túc, kiên trì và tâm huyết. Thay vì chạy theo tốc độ phát triển, tôi ưu tiên xây dựng thương hiệu theo hướng bền vững.

Tôi có thể giữ một thương hiệu chậm nhưng chắc. Cũng giống như những gì mình đang tích lũy trong công việc nghệ thuật, luôn phải chú tâm và dành trọn vẹn tâm huyết".

Nữ NSND SN 1963 gốc Hà Nội được Chính phủ Nhật Bản trao tặng Huân chương
Tags

Phi Hùng

ca sĩ phi hùng

nhạc Việt

sao Việt

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