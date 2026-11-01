Nam ca sĩ SN 1973 về thăm mẹ ruột là vợ đầu Chế Linh: "Tôi thấy ai về Việt Nam mặt cũng vui lắm"

"Sân bay hôm nay đông lắm, đông nghẹt luôn như Tết. Tôi thấy ai về Việt Nam mặt cũng vui lắm", nam ca sĩ SN 1973 chia sẻ.

Mới đây, con trai của danh ca Chế Linh và vợ đầu là ca sĩ Chế Phong đã từ Mỹ về Việt Nam thăm mẹ. Nam ca sĩ được bạn bè, người thân ở Mỹ đưa ra tậ sân bay, mời ăn uống đầy đủ trước khi lên máy bay.

Anh nói: "Hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi về Việt Nam thăm mẹ, đồng thời thăm con gái và cháu ngoại. Tôi đang mặc một chiếc áo màu hồng rất nam tính. Xung quanh đây và "đồng bọn" của tôi rất nhiệt tình hộ tống tôi ra sân bay, cho ăn nhiều món ngon.

Sân bay hôm nay đông lắm, đông nghẹt luôn như Tết. Tôi thấy ai về Việt Nam mặt cũng vui lắm".

Sau một chuyến bay kéo dài, Chế Phong về tới sân bay Tân Sơn Nhất lúc đêm muộn. Anh tỏ ra vô cùng phấn khích, vui mừng khi về tới quê hương đất nước để thăm gia đình. Anh thốt lên: "Tôi đã về tới sân bay thân thương đây rồi. Tôi đang trên đường về nhà mẹ. Nhớ mẹ quá!

Đường phố buổi đêm nhưng vẫn nhộn nhịp, hàng quán vẫn bán, bán tới sáng luôn. Tôi chưa ngủ được gì nhưng vẫn khỏe lắm. Tôi phải ghé vào một quán mì quen thuộc của tôi để ăn đêm. Lần nào về Việt Nam tôi cũng ghé quán này".

Về nhà, Chế Phong không ngủ mà thức luôn tới sáng chỉ để gặp mẹ. Hai mẹ con cùng nhau ra ngồi ở ghế đá ngoài cửa để trò chuyện với hàng xóm một cách dân dã, vui vẻ. Nhà mẹ Chế Phong nằm trong một con hẻm nhỏ ở trung tâm TP.HCM.

Mẹ anh năm nay đã ngoài 80 tuổi nhưng vẫn rất khỏe mạnh, minh mẫn. Bà cũng tỏ ra hào hứng khi thấy con trai về thăm nhà. Chế Phong hài hước nói với mẹ: "11 giờ mẹ mới ngủ dậy. Mẹ để con thức 9 tiếng đồng hồ mẹ mới dậy".

Nam ca sĩ khoe thêm: "Có thằng cháu rể với đứa cháu vừa nghe tin tôi về cũng qua thăm tôi, cho được 10 con cá cảnh với một con chim vành khuyên để tôi chơi trong mười mấy ngày ở Việt Nam.Mẹ tôi mua luôn cả căn nhà trước mặt nên bao luôn nguyên cái sân trong hẻm này".

Được biết, Chế Phong là con của Chế Linh với vợ đầu. Dù ở xa nhưng anh vẫn giữ quan hệ tốt đẹp với các anh chị em khác trong gia đình. Anh thường xuyên về nước thăm mẹ rồi cùng mẹ về quê nội thăm họ hàng, anh em.