Nam ca sĩ rơi vào khủng hoảng, nói thẳng về nghề

Producer – ca sĩ Bảo Kun được biết đến là một nghệ sĩ đa năng, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất, dẫn chương trình, sản xuất âm nhạc. Anh từng là thành viên nhóm FB Boiz, đồng hành cùng Hoàng Tôn và Phúc Bồ trong nhiều dự án nổi bật như Chỉ có em, Mọi sự là vì em, Only U,... Từ đó, cái tên Bảo Kun bắt đầu được chú ý nhiều hơn và nhanh chóng khẳng định được vị thế riêng trong làng giải trí.

Bảo Kun

Bảo Kun sở hữu một loạt thành tích ấn tượng ở nhiều sân chơi uy tín như Á quân Tỏa Sáng Sao Đôi, Quán quân Cùng Nhau Tỏa Sáng, Giải Nhất Hot Vteen, top 3 Học Viện Ngôi Sao, á quân Én Vàng, giải nhì Chinh Phục Ước Mơ,...

Tại chương trình tuần này, anh có những tâm sự về hành trình làm nghề sau hơn 12 năm theo đuổi nghệ thuật và nói thẳng về nghề.

Anh nói: "Tôi là người ưa mạo hiểm và thích vượt qua giới hạn. Từ nhỏ, tôi đã luôn muốn mình bứt phá hơn mỗi ngày và chương trình này là một môi trường để tôi có thể thách thức chính mình.

Đối với tôi, mỗi lần bước vào một sân chơi mới chính là một cơ hội để tích lũy thêm những bài học quý giá. Bởi trong âm nhạc không có điểm dừng mà đó là một hành trình học hỏi cả đời, từ việc tìm hiểu dòng nhạc mới cho đến cập nhật xu hướng của khán giả.

Dù đã tham gia nhiều chương trình trước đây và đạt được một số thành tích, song tôi không hề xem đó là áp lực khi tham gia Thách Thức Giới Hạn 2025. Ngược lại, mỗi chương trình như một lớp học ngắn hạn, một quyển sách để tôi tiếp tục viết câu chuyện nghề nghiệp của mình.

Mỗi cuộc thi cho tôi thêm kinh nghiệm thực chiến, giúp tôi hiểu khán giả đang muốn gì, bản thân cần học thêm điều gì.

Nghệ thuật chính là hơi thở, là cách duy nhất để tôi sống thật với bản thân. Các vai trò trong nghệ thuật bổ trợ lẫn nhau, giúp tôi có được góc nhìn đa chiều và là cầu nối, truyền tải cảm xúc một cách trọn vẹn hơn đến khán giả.

Tuy nhiên, con đường nghệ thuật không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có những lúc tôi rơi vào khủng hoảng, vùng trũng sáng tạo, không biết phải làm gì mới, hoặc không còn cảm nhận rõ ràng đâu là hay.

Bởi có những lúc sáng tác, tôi thường nghe đi nghe lại bản nhạc hàng trăm lần và dần mất phương hướng. Trong những thời điểm ấy, tôi chọn cách tạm dừng, nghỉ ngơi và thay đổi cách tiếp cận để làm mới cảm xúc.

Bên cạnh đó, tôi cũng thừa nhận đôi khi mình cảm thấy cô đơn khi phải tự gánh vác quá nhiều, nhưng đó cũng chính là động lực để anh tìm kiếm những người đồng hành.

Ở Việt Nam có nhiều bạn producer trẻ rất giỏi, nhưng chưa có cơ hội để thể hiện, bứt phá. Các bạn cần nhiều sân chơi như thế này để được thể hiện.

Ngoài nghệ thuật, tôi còn có những thú vui đời thường như nuôi cá, trồng cây, tập võ. Đây là những khoảng lặng giúp tôi cân bằng cuộc sống sau những giờ làm việc căng thẳng.

Nhìn lại chặng đường hơn 12 năm theo đuổi nghệ thuật, tôi tự hào vì đến hiện tại vẫn được cống hiến cho âm nhạc bằng cảm xúc chân thật nhất. Dù đôi lúc phải đối diện với nhiều cám dỗ nhưng tôi vẫn giữ vững lập trường của bản thân.

Hãy luôn giữ cảm xúc như một đứa trẻ. Đứa trẻ không biết sợ hãi, chỉ biết làm và tận hưởng. Trong nghệ thuật cũng vậy, nếu tính toán quá nhiều, cảm xúc sẽ mất đi. Hãy sống thật với cảm xúc sơ khai, đó mới là điều chạm đến khán giả".