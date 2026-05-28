Nam ca sĩ quyền lực nhất showbiz: “Con cưng quốc dân” được các mẹ các dì yêu mến, ra nhạc là top 1 cả nước

Danh sách 40 Gương mặt quyền lực nhất Hàn Quốc 2026 do FORBES Hàn Quốc công bố vừa qua đang là tâm điểm chú ý. Bảng xếp hạng được chắt lọc khắt khe dựa trên 4 tiêu chí: Thu nhập ước tính, tần suất xuất hiện trên truyền thông, độ thảo luận mạng xã hội và sức mạnh fandom.

Bên cạnh những cái tên đình đám như BTS, BLACKPINK, IU hay G-DRAGON, một nhân vật chễm chệ nằm ở vị trí thứ 5 là Lim Young Woong lập tức gây chú ý. Đối với người hâm mộ khu vực châu Á hoặc quốc tế, Lim Young Woong có thể là cái tên khá xa lạ, tuy nhiên tại Hàn Quốc, nam ca sĩ này là một thế lực đáng gờm, với độ nội tiếng khủng khiếp khắp cả nước.

“Ông hoàng nhạc Trot” quyền lực nhất Hàn Quốc

Sinh năm 1991, Lim Young Woong bắt đầu con đường ca hát chuyên nghiệp vào năm 2016. Ban đầu, anh phát hành một vài đĩa đơn nhưng hoàn toàn chìm nghỉm giữa hàng trăm nghệ sĩ trẻ ra mắt mỗi năm. Phải đến khi đăng quang ngôi vị quán quân chương trình truyền hình thực tế Mr. Trot vào đầu năm 2020, sự nghiệp của anh mới bước sang một trang mới. Chiến thắng áp đảo này không chỉ đưa tên tuổi Lim Young Woong vụt sáng thành sao hạng A mà còn trực tiếp hồi sinh dòng nhạc Trot, đưa thể loại này trở lại thời kỳ hoàng kim và tạo ra sức ép ngang ngửa Kpop hiện đại.

Sức hút của Lim Young Woong đến từ chất giọng trầm ấm, kỹ thuật thanh nhạc ổn định và lối truyền tải cảm xúc chân thật, đi sâu vào đời sống tinh thần của thế hệ khán giả trưởng thành. Anh không giới hạn bản thân trong vùng an toàn mà liên tục thử sức với Ballad, Pop và cả EDM. Gia tài âm nhạc của anh sở hữu hàng loạt bản hit bám trụ bền bỉ trên các nền tảng trực tuyến.

Tiêu biểu nhất là Trust In Me , ca khúc chiến thắng tại chương trình Mr. Trot đã giúp anh phủ sóng toàn quốc và liên tục phá vỡ các cột mốc lượt nghe. Tiếp đó, My Starry Love ra mắt mang theo âm hưởng ấm áp, nhanh chóng càn quét cúp chiến thắng trên các chương trình âm nhạc tuần.

Ở mảng nhạc phim, Love Always Run Away chứng minh sức sống mãnh liệt khi liên tục trụ vững trong top 10 bảng xếp hạng Melon hàng chục tháng liền, trở thành hiện tượng nhạc số hiếm hoi. Nam ca sĩ tiếp tục đa dạng hóa phong cách bằng màu sắc Pop Rock qua bài hát tự sáng tác London Boy , Grain Of Sand và gây bất ngờ lớn khi thể hiện vũ đạo sôi động trong Do Or Die . Gần đây nhất, hai siêu hit Heavenly Ever After và Eternal Moment liên tục đứng đầu Circle Chart, nối dài kỷ lục trên các bảng xếp hạng nhạc số khổng lồ cho nam nghệ sĩ. Cứ mỗi lần ra nhạc, sức mạnh quốc dân lại đẩy Lim Young Woong lên top 1 các BXH âm nhạc ở Hàn Quốc.

Lim Young Woong tự tin lấp đầy các thánh đường biểu diễn lớn nhất Hàn Quốc như Gocheok Sky Dome hay Seoul World Cup Stadium

Đứng sau chuỗi thành tích này là cộng đồng người hâm mộ Hero Generation. Lực lượng fan nòng cốt của Lim Young Woong là khán giả trung niên. Tệp khán giả U40 hay U60 này sở hữu nền tảng tài chính vững vàng cùng độ chịu chi khổng lồ. Quyền lực của họ thể hiện rõ qua các kỷ lục cháy vé concert. Trong chuỗi siêu tour Im Hero, toàn bộ các đêm diễn tại nhiều thành phố lớn đều bán sạch ghế ngay lập tức. Hệ thống từng ghi nhận 3,7 triệu lượt truy cập xếp hàng chờ mua vé chỉ sau một phút mở cổng, đánh sập cả hệ thống bán vé. Với sức mua khủng khiếp, Lim Young Woong tự tin lấp đầy các thánh đường biểu diễn lớn nhất Hàn Quốc như Gocheok Sky Dome hay Seoul World Cup Stadium.

“Con rể quốc dân” khiến cả Kpop e dè

Truyền thông Hàn Quốc ưu ái gọi Lim Young Woong bằng những danh xưng quyền lực như ca sĩ quốc dân và con rể quốc dân. Đứng sau thành công này là cộng đồng người hâm mộ Age of Hero, với lực lượng nòng cốt là khán giả từ độ tuổi 40 trở lên. Chính họ đã giúp nam ca sĩ thống trị vị trí cao nhất trên biểu đồ Idol Chart trong hơn 269 tuần liên tiếp mà không có đối thủ nào lật đổ được.

Sự bền bỉ của của người hâm mộ tạo ra một bức tường thành vững chắc trên các bảng xếp hạng nhạc số. Biến Lim Young Woong thành kẻ ngáng đường đáng sợ nhất trên đường đua Perfect All-Kill của giới thần tượng. Để đạt được danh hiệu này, một ca khúc bắt buộc phải đứng đầu đồng thời tất cả các bảng xếp hạng thời gian thực và hàng ngày của sáu nền tảng nhạc số lớn nhất.

Tuy nhiên, nếu các nhóm nhạc thần tượng dễ dàng dẫn đầu ở những nền tảng dành cho giới trẻ, thì tại Melon và Genie, họ liên tục vấp phải bức tường thành mang tên Lim Young Woong. Mỗi khi nam ca sĩ phát hành album mới, hàng loạt ca khúc thường dàn hàng ngang chiếm trọn các thứ hạng cao nhất. Hiện tượng bảng xếp hạng bị nhuộm kín các bài hát của Lim Young Woong luôn khiến các fandom idol phải e dè và lo sợ.

Đỉnh điểm của sức mạnh này là những lần Lim Young Woong trực tiếp vượt mặt nhóm nhạc toàn cầu BTS. Đầu tiên là cột mốc gia nhập Câu lạc bộ Kim cương của nền tảng Melon vào tháng 6 năm 2024. Đến tháng 3 năm 2026, anh chính thức soán ngôi BTS để trở thành nghệ sĩ có tổng lượt phát trực tuyến cao nhất lịch sử MelOn. Tính đến cuối tháng 5 năm 2026, con số này đã cán mốc 13,9 tỷ lượt. Trung bình cứ 15 đến 18 ngày, các bài hát của anh lại tăng thêm 100 triệu lượt nghe.

Không dừng lại ở mảng nhạc số, sức ảnh hưởng của nam ca sĩ còn lan rộng sang lĩnh vực điện ảnh. Bộ phim hòa nhạc Im Hero The Final ghi nhận doanh thu bùng nổ tại rạp chiếu. Tác phẩm này đã xuất sắc xô đổ kỷ lục của Love Yourself In Seoul do BTS thiết lập trước đó. Phim đã thu hút hơn 343.000 lượt khán giả, chính thức trở thành phim hòa nhạc có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Hàn Quốc. Những cột mốc vô tiền khoáng hậu này tiếp tục khẳng định uy quyền tuyệt đối của Lim Young Woong, thế lực âm nhạc nội địa lớn nhất Hàn Quốc hiện nay.

