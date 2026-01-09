Nam ca sĩ quốc dân ê chề bán được đúng 1 bản album, sụt 14kg suýt phá sản vì bị lừa hết 260 tỷ đồng

Năm 2025 là một năm khá bận rộn với Kang Daniel. World tour ACT 2025 diễn ra ở nhiều thành phố lớn như Tokyo, Osaka (Nhật Bản) đầu năm và mở rộng sang Âu Mỹ với các điểm như London, Paris, Hamburg, Warsaw, Washington, Los Angeles,... Tháng 3, Kang Daniel phát hành single Mess. Đến tháng 6, anh tiếp tục ra mắt mini album Glow to Haze với thành tích cao trên bảng xếp hạng nhạc Hàn. Ngày 20/11, Kang Daniel đến Việt Nam tham dự một sự kiện âm nhạc ở TP.HCM.

Kang Daniel đã biểu diễn ở TP.HCM đợt gần cuối tháng 11 năm ngoái (Nguồn: Pinkkang - Kang Nielmoyed 1st VN Fanpage)

Mới đây, ngay đầu năm 2026, Kang Daniel tung ra mini album Pulsephase như một món quà ý nghĩa dành tặng người hâm mộ. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, anh tham gia viết lời, sáng tác và sản xuất toàn bộ các ca khúc. Nam ca sĩ dành nhiều tâm huyết cho phần concept và cấu trúc album, với loạt thể loại đa dạng từ Moombahton, EDM, Dancehall đến Pop…

Tuy nhiên, thành tích nhạc số lẫn bán album lại không được như kỳ vọng. Ngày đầu tiên phát hành, Pulsephase chỉ bán được gần 10.000 đơn vị - một con số cực thấp so với một nam ca sĩ từng hot ngang ngửa các thành viên BTS ở Hàn Quốc như Kang Daniel. Con số ngày càng giảm thấp ở những ngày sau, thậm chí có ngày chỉ bán được 1 bản album. 5 bài hát thuộc mini album đều không lọt nổi top 1000 các BXH, gần như mất dạng trên thị trường nhạc số.

Doanh số bán album thấp thảm

Phản ứng trước thành tích ảm đạm của Pulsephase, cộng đồng mạng Hàn Quốc lẫn quốc tế tỏ ra khá tiếc nuối nhưng không quá bất ngờ. Nhiều ý kiến cho rằng Kang Daniel đang phải đối mặt với thực tế phũ phàng của một nghệ sĩ solo đã qua thời đỉnh cao fandom. Sau khi Wanna One tan rã, Kang Daniel từng là cái tên hiếm hoi giữ được sức nóng, nhưng theo thời gian, lượng fan trung thành có khả năng gánh doanh số ngày càng thu hẹp, trong khi khán giả đại chúng gần như không còn mặn mà với âm nhạc của anh.

Bên cạnh đó, không ít nhận định cho rằng sự nghiệp của Kang Daniel bắt đầu trượt dốc rõ rệt từ sau tin hẹn hò với Jihyo (TWICE) năm 2019. Dù chuyện tình cảm không phải lỗi của riêng anh, nhưng trong bối cảnh fandom Kpop vẫn còn nặng tính “độc quyền” hay sở hữu cao, hình ảnh nam ca sĩ quốc dân của Kang Daniel đã bị ảnh hưởng đáng kể. Cộng thêm những biến cố liên tiếp sau đó như tranh chấp công ty quản lý, kiện tụng kéo dài, bị lừa mất số tiền khổng lồ, sức khỏe sa sút nghiêm trọng… tất cả khiến anh đánh mất nhịp phát triển vốn rất thuận lợi.

Việc hẹn hò với Jihyo khiến sự nghiệp của Kang Daniel bắt đầu xuống dốc (Nguồn: iMBC)

Pulsephase vì thế được xem như nỗ lực tự cứu mình của Kang Daniel, nhưng cũng phơi bày rõ thực tế khắc nghiệt: ánh hào quang thời Wanna One đã ở lại phía sau, và con đường phía trước của anh sẽ khó khăn hơn bao giờ hết. Việc tự tay tham gia toàn bộ khâu sáng tác - sản xuất được đánh giá cao về tinh thần nghệ sĩ, nhưng cũng khiến album thiếu một ca khúc thật sự “ăn tiền” để kéo lại sự chú ý của công chúng.

Đầu năm 2024, cộng đồng fan Kpop không khỏi bàng hoàng trước bê bối pháp lý liên quan đến công ty của Kang Daniel. Nam ca sĩ đã đệ đơn khiếu nại hình sự đối với một cổ đông lớn của Konnect Entertainment, với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng như làm giả tài liệu, tham ô và lạm dụng tín nhiệm. Theo nội dung đơn kiện, người này bị cho là đã gây thiệt hại cho công ty khoảng 14 tỷ won (tương đương gần 260 tỷ đồng), lợi dụng quyền hạn để chiếm đoạt quỹ và thậm chí làm giả con dấu doanh nghiệp nhằm ký kết hợp đồng phân phối âm nhạc trị giá 10 tỷ won.

Không chỉ là cú sốc tài chính, vụ kiện còn khiến Kang Daniel rơi vào khủng hoảng tâm lý nặng nề, buộc anh phải đóng cửa công ty do chính mình sáng lập. Nam ca sĩ tiết lộ đã sụt tới 14kg chỉ trong vòng 5-6 tháng, gần như rút lui khỏi đời sống xã hội. Anh từng chia sẻ rằng có quãng thời gian ở nhà liên tục 3-4 tháng: ban đầu là cảm giác nhẹ nhõm vì không phải ra ngoài, nhưng sau đó là sự bất ổn, cô lập và bế tắc tinh thần. Chính trong giai đoạn chạm đáy này, Kang Daniel mới dần tìm lại động lực bằng cách luyện thanh, tập nhảy và phác thảo những ý tưởng âm nhạc cho chặng đường kế tiếp.

Kang Daniel rơi vào khủng hoảng tâm lý nặng nề, buộc anh phải đóng cửa công ty do chính mình sáng lập (Nguồn: NVCC)

Sau khi vượt qua biến cố, Kang Daniel quyết định làm lại từ đầu bằng việc ký hợp đồng độc quyền với công ty quản lý mới ARA, chính thức trở lại đường đua âm nhạc với tâm thế thận trọng hơn nhưng cũng nhiều quyết tâm hơn.

Ngày 2/1, Mnet chính thức xác nhận nhóm nhạc bước ra từ Produce 101 mùa 2 sẽ tái hợp trong một chương trình giải trí hoàn toàn mới, dự kiến phát sóng vào nửa đầu năm 2026. Thông tin này lập tức khiến cộng đồng người hâm mộ bùng nổ cảm xúc, khi viễn cảnh 11 thành viên WANNA ONE cùng xuất hiện trên sân khấu một lần nữa tưởng chừng chỉ còn là ký ức nay lại có cơ hội trở thành hiện thực.

Tuy vậy, chia sẻ của Kang Daniel trước câu hỏi về khả năng tham gia tái hợp lại khiến bầu không khí phấn khích phần nào chùng xuống. Nam ca sĩ thẳng thắn cho biết anh đã nhận rất nhiều thắc mắc liên quan đến chương trình và muốn trả lời rõ ràng: đây là một show truyền hình thực tế, và do kế hoạch “đi du học” vào năm sau, nên khả năng cao anh chỉ góp mặt ở phần intro hoặc tham gia trong thời gian ngắn cùng các thành viên. Ngay lập tức, cụm từ “đi du học” trở thành tâm điểm bàn luận, khi nhiều fan hiểu đây là cách nói giảm nói tránh quen thuộc trong Kbiz, ám chỉ việc Kang Daniel đang chuẩn bị cho nghĩa vụ quân sự.