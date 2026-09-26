Nam ca sĩ quê Hà Nội sang Mỹ: "Tôi bị trời đày"

"Dì tôi bảo sang Mỹ mấy chục năm rồi, ai đày mà làm nhiều thế" – Tuấn Cảnh nói.

Vừa qua, tại một livestream, danh hài Thúy Nga đã tiết lộ về việc bé Xuân Mai hứa với bố ruột là ca sĩ Tuấn Cảnh rằng cứ nghỉ ngơi để mình đi hát kiếm tiền nuôi bố. Bé Xuân Mai không muốn bố ruột phải lặn lộn buôn bán vất vả.

Tuấn Cảnh và Thúy Nga

Tuy nhiên, ca sĩ Tuấn Cảnh từ chối và vẫn muốn tự đi làm kiếm tiền. Anh nói: "Xuân Mai bảo đi hát có nhiều tiền thì sẽ cho bố. Nhưng dù Xuân Mai có cho tiền thì tôi vẫn đi làm. Tôi phải đi làm để thấy mình còn tồn tại, còn có ích cho xã hội.

Nếu tôi 80 tuổi mà còn sức thì vẫn đi làm, không nghỉ. Tôi là kiểu mà ngồi yên ở nhà rồi đi chơi là tôi bệnh. Nhiều người cứ nói tôi bị trời đày vất vả nhưng tính tôi thế. Tôi phải làm mới chịu được.

Đời sống ở Mỹ lại khác, người ta sống tự lập, tự chủ về mọi thứ quen rồi. Tự nhiên có người lo cho mình về kinh tế là họ không thích.

Ngoài việc kiếm tiền thì tôi vẫn đi làm chứ không ngồi yên được. Dù 80 tuổi mà tôi còn sức tôi vẫn đi làm, không ngồi yên một chỗ.

Bây giờ bảo tôi chỉ ở nhà, đi chơi là tôi không chịu, phải làm mới chịu được. Vợ tôi cứ bảo ai đày tôi mà tôi làm nhiều thế nhưng tôi thích thế, phải làm mới thích.

Bà dì tôi cũng bảo mày sang Mỹ mấy chục năm rồi, giờ nghỉ vài tháng có làm sao mà cứ cuống lên đi làm, ai đày mà làm nhiều thế. Nhưng tôi vẫn thích đi làm hơn".

Thúy Nga cũng chia sẻ: "Tôi cũng vậy, tôi không ngồi không được. Lúc nào tôi cũng phải luôn chân luôn tay, phải làm mới chịu được. Dù già 80 tuổi tôi vẫn làm. Số mình là cái số lam lũ.

Bây giờ tôi ngồi chơi cũng được vì nhà có người giúp việc, nhưng tôi không ngồi yên được, vẫn lao vào làm việc nhà, làm tranh với cả người giúp việc. Nhiều khi tôi còn làm nhiều hơn cả người giúp việc".

Ca sĩ Tuấn Cảnh là giọng ca quê gốc Hà Nội, từng hoạt động nghệ thuật sôi nổi tại TP.HCM trong thập niên 1990 và là người định hướng trực tiếp cho sự nghiệp âm nhạc thời thơ ấu của con gái – "thần đồng" Xuân Mai.

Sau khi chia tay nghệ sĩ guitar Thu Thu (mẹ Xuân Mai) vào năm 2004, anh tái hôn và sang Mỹ định cư. Tại bang California, cựu ca sĩ giã từ sân khấu chuyên nghiệp để tập trung kinh doanh nhà hàng phở gia truyền và bán bánh chưng mỗi dịp Tết.

Hiện tại, ở tuổi ngoài 50, Tuấn Cảnh có cuộc sống êm ấm bên gia đình mới, có thêm một con trai và vẫn duy trì mối quan hệ vô cùng thân thiết, gắn kết với Xuân Mai cùng vợ cũ.