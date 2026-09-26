HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nam ca sĩ quê Hà Nội sang Mỹ: "Tôi bị trời đày"

Tùng Ninh
|

"Dì tôi bảo sang Mỹ mấy chục năm rồi, ai đày mà làm nhiều thế" – Tuấn Cảnh nói.

Vừa qua, tại một livestream, danh hài Thúy Nga đã tiết lộ về việc bé Xuân Mai hứa với bố ruột là ca sĩ Tuấn Cảnh rằng cứ nghỉ ngơi để mình đi hát kiếm tiền nuôi bố. Bé Xuân Mai không muốn bố ruột phải lặn lộn buôn bán vất vả.

Ca sĩ Tuấn Cảnh và Xuân Mai: Hành trình vươn lên từ khó khăn tại Mỹ - Ảnh 1.

Tuấn Cảnh và Thúy Nga

Tuy nhiên, ca sĩ Tuấn Cảnh từ chối và vẫn muốn tự đi làm kiếm tiền. Anh nói: "Xuân Mai bảo đi hát có nhiều tiền thì sẽ cho bố. Nhưng dù Xuân Mai có cho tiền thì tôi vẫn đi làm. Tôi phải đi làm để thấy mình còn tồn tại, còn có ích cho xã hội.

Nếu tôi 80 tuổi mà còn sức thì vẫn đi làm, không nghỉ. Tôi là kiểu mà ngồi yên ở nhà rồi đi chơi là tôi bệnh. Nhiều người cứ nói tôi bị trời đày vất vả nhưng tính tôi thế. Tôi phải làm mới chịu được.

Đời sống ở Mỹ lại khác, người ta sống tự lập, tự chủ về mọi thứ quen rồi. Tự nhiên có người lo cho mình về kinh tế là họ không thích.

Ngoài việc kiếm tiền thì tôi vẫn đi làm chứ không ngồi yên được. Dù 80 tuổi mà tôi còn sức tôi vẫn đi làm, không ngồi yên một chỗ.

Bây giờ bảo tôi chỉ ở nhà, đi chơi là tôi không chịu, phải làm mới chịu được. Vợ tôi cứ bảo ai đày tôi mà tôi làm nhiều thế nhưng tôi thích thế, phải làm mới thích.

Ca sĩ Tuấn Cảnh và Xuân Mai: Hành trình vươn lên từ khó khăn tại Mỹ - Ảnh 2.

Bà dì tôi cũng bảo mày sang Mỹ mấy chục năm rồi, giờ nghỉ vài tháng có làm sao mà cứ cuống lên đi làm, ai đày mà làm nhiều thế. Nhưng tôi vẫn thích đi làm hơn".

Thúy Nga cũng chia sẻ: "Tôi cũng vậy, tôi không ngồi không được. Lúc nào tôi cũng phải luôn chân luôn tay, phải làm mới chịu được. Dù già 80 tuổi tôi vẫn làm. Số mình là cái số lam lũ.

Bây giờ tôi ngồi chơi cũng được vì nhà có người giúp việc, nhưng tôi không ngồi yên được, vẫn lao vào làm việc nhà, làm tranh với cả người giúp việc. Nhiều khi tôi còn làm nhiều hơn cả người giúp việc".

Ca sĩ Tuấn Cảnh là giọng ca quê gốc Hà Nội, từng hoạt động nghệ thuật sôi nổi tại TP.HCM trong thập niên 1990 và là người định hướng trực tiếp cho sự nghiệp âm nhạc thời thơ ấu của con gái – "thần đồng" Xuân Mai.

Sau khi chia tay nghệ sĩ guitar Thu Thu (mẹ Xuân Mai) vào năm 2004, anh tái hôn và sang Mỹ định cư. Tại bang California, cựu ca sĩ giã từ sân khấu chuyên nghiệp để tập trung kinh doanh nhà hàng phở gia truyền và bán bánh chưng mỗi dịp Tết.

Hiện tại, ở tuổi ngoài 50, Tuấn Cảnh có cuộc sống êm ấm bên gia đình mới, có thêm một con trai và vẫn duy trì mối quan hệ vô cùng thân thiết, gắn kết với Xuân Mai cùng vợ cũ.

Tình hình nữ nghệ sĩ miền Nam bị ung thư thanh quản, làm gì cũng thất bại
Tags

Tuấn Cảnh

Thúy Nga

Xuân Mai

bố xuân mai

Hải ngoại

sao Việt

Mỹ

hà nội

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

02:14
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

01:37
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

01:32
Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

01:25
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại