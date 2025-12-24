Nam ca sĩ phải hủy show ở Hà Nội: Khẳng định vị thế divo mới với 2000 người tại TP.HCM

Cú lội ngược dòng với 2000 người tại TP.HCM và sự tham gia của một nam NSND

Mới đây, live show Nhã Concert của ca sĩ Lân Nhã đã diễn ra thành công tại Nhà hát Hòa Bình – TP.HCM với sự tham gia của hơn 2000 khán giả. Đây là cú lội ngược dòng đầy ngoạn mục của Lân Nhã sau khi phải hủy show tại Hà Nội do không bán đủ số lượng vé như mong muốn.

Một đêm nhạc kín chỗ với hơn 2000 khán giả đột phá với những ca sĩ "lowkey" như Lân Nhã. So với các đồng nghiệp hiện nay, Lân Nhã chọn cho mình lối sống, phong cách chậm rãi, từ tốn và khép kín bên gia đình cũng như thế giới âm nhạc riêng. Anh không chạy theo trend, không "làm trò" trên mạng xã hội, nói không với gameshow truyền hình – vốn là bệ phóng tên tuổi cho rất nhiều ca sĩ. Anh lặng lẽ đi một mình trên con đường riêng với dòng nhạc xưa cũ, hoài niệm.

Lân Nhã tại Nhã Concert

Ngay cả với Nhã Concert kỷ niệm 15 năm sự nghiệp lần này, Lân Nhã cũng không đẩy mạnh việc quảng bá trên các nền tảng số. Vậy nhưng, anh vẫn khiến hơn 2000 khán giả chịu bỏ tiền mua vé tới sân khấu nghe mình hát live, cho thấy rõ sức hút lớn từ một ca sĩ giản dị, không chiêu trò hoa mỹ. Đồng thời cũng khẳng định, đâu đó trong nền âm nhạc Việt Nam vẫn còn chỗ đứng cho những ca sĩ đứng ngoài showbiz, thị trường như Lân Nhã.

Vì không phải kiểu ca sĩ táo bạo, có nhiều đổi mới, sáng tạo và liều lĩnh, cá tính mạnh như Đàm Vĩnh Hưng, Tùng Dương, Hà Anh Tuấn… càng không phải ngôi sao giải trí thiên về trình diễn, khuấy động như Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà… nên Nhã Concert chắc chắn không có những bất ngờ quá lớn, mới mẻ, cú hích về mặt trình diễn, sân khấu, vũ đạo, dàn dựng.

Lân Nhã chỉ có một vũ khí duy nhất để kéo khán giả tới với mình – giọng hát. Và anh đã thể hiện trọn vẹn cả một đêm nhạc bằng duy nhất giọng hát của mình cùng các đồng nghiệp, đúng thế mạnh của một vocalist đích thực. Lân Nhã đã cùng những vocalist đồng nghiệp như Hương Tràm, Hoàng Quyên, NSND Tấn Minh chiêu đãi khán giả một bữa tiệc âm nhạc chỉ bằng giọng hát live suốt gần 3 tiếng đồng hồ, với 25 tiết mục. Hầu hết khán giả sau khi tới Nhã Concert đều hài lòng vì được thả mình vào không gian âm nhạc trọn vẹn, thưởng thức các giọng hát live chất lượng mà không cần đến sự cầu kỳ, hoa mỹ, công phu nào về dàn dựng.

NSND Tấn Minh và Lân Nhã

Nhã Concert vẫn giữ vững định hướng và phong cách Lân Nhã theo đuổi suốt sự nghiệp. Đó là sự lịch lãm, thâm trầm và sâu lắng, qua những tình khúc nhạc xưa, ballad đầy trữ tình, xúc cảm. Anh làm hài lòng đối tượng khán giả của mình – những người muốn tạm gác lại cuộc sống hiện đại sôi động, bon chen để được sống lại hoài niệm, thanh xuân trong tình yêu, ký ức, gắn với không gian nên thơ, mộng tưởng, với làn khói sương lãng du.

Vì thế, Nhã Concert có sự nhất quán về bố cục, concept đúng chất sang trọng, xưa cũ, từ các ca khúc được lựa chọn, dòng nhạc tới phục trang, dàn dựng sân khấu. Anh biến liveshow của mình thành một đêm dạ vũ dành cho tình nhân, ái ân, nơi người ca sĩ ru khán giả bằng giọng hát trầm ấm, êm ái của mình.

Bản thân Lân Nhã cũng cố gắng và nỗ lực vượt qua những giới hạn riêng để phục vụ khán giả. Không chỉ cầm mic đứng một chỗ hát, nam ca sĩ cũng thể hiện phần nào vũ đạo. Trong đó, anh khiêu vũ cùng vũ công nữ khá mượt mà, uyển chuyển và còn bế được cả vũ công nữ trên tay với thân hình gầy guộc, khiến ai cũng thót tim. Ngoài nhạc xưa, Lân Nhã cũng làm mới mình với ca khúc sôi động Sóng tình.

Dù không phải người hoạt ngôn, lanh miệng, Lân Nhã vẫn trò chuyện, giao lưu cùng khán giả một cách văn minh, lịch thiệp bằng chất giọng thâm trầm đậm chất quý ông. Bên cạnh đó, Lân Nhã cũng có nhiều pha "nhả miếng" khá hài hước, duyên dáng. Đây là sự cố gắng với một ca sĩ thuần hát như anh.

Giọng hát live thăng hạng, thể hiện đậm nét divo thế hệ mới kế cận Tuấn Ngọc

Như đã nói, vũ khí duy nhất để Lân Nhã chinh phục khán giả là giọng hát và anh đã thể hiện trọn vẹn điều đó tại Nhã Concert, qua việc hát live gần 25 ca khúc trong gần 3 tiếng đồng hồ. Đây cũng là một sự lao động tận tâm, cống hiến của Lân Nhã với khán giả.

Và tại Nhã Concert lần này, Lân Nhã đã cho khán giả thấy rõ sự thăng hạng, tiến bộ rõ nét trong vocal của mình, theo đúng style divo, xứng đáng kế cận danh ca Tuấn Ngọc – tượng đài nhạc xưa.

Lân Nhã vẫn giữ vững phong độ với giọng bartitone trầm ấm, nam tính, vững chắc, điều ít thấy ở các nam ca sĩ ngày nay (đa số là giọng tenor). Anh hát trầm rất tốt, không gắng gượng mà tự nhiên, mượt mà, quyện vào những ca từ nhạc xưa da diết, như một người lãng khách kể câu chuyện tình bằng âm nhạc. Với thế mạnh của một nam trung, Lân Nhã xuống tận D3 vẫn sustain vibrato dày, chắc khỏe.

Sự tiến bộ trong giọng hát Lân Nhã thể hiện rõ nét qua những đoạn cộng minh quãng trung cao trào. Anh cộng minh C#4 dày, kéo dài cả chục giây, lên tới D4, Eb4 vẫn cộng minh và vuốt giọng rung đuôi rất đẹp.

Kỹ năng của một ca sĩ luôn được khẳng định khi hát âm đóng vốn khó hơn nhiều với âm mở và Lân Nhã đã khiến khán giả phải nổi da gà khi giữ vibrato trên âm đóng /i/ F4 cộng minh 10s âm lượng lớn, vị trí âm thanh đẩy vùng head trán tạo sự cộng hưởng nhưng không bắn thẳng ra, vẫn ấm áp. Đây là một kỹ thuật khó thường thấy ở những ca sĩ được đào tạo bài bản về thanh nhạc chính thống.

Ở đoạn cuối ca khúc Sóng tình, Lân Nhã tung một cú cộng minh E4 cao trào với fast vibrato theo đúng style traditinonal pop của các diva divo, danh ca phương Tây như Frank Sinatra, Tony Bennett… tạo độ sử thi, kịch tính, thăng hoa, cao trào, lồng lộng, như một cơn bão âm thanh dữ dội, khiến ai cũng mãn nhĩ.

Hương Tràm và Lân Nhã

Các khách mời cũng đều là những vocalist chất lượng, giúp đêm nhạc càng thăng hoa hơn nữa. Hương Tràm khiến sân khấu bùng nổ với giọng hát dày, nội lực khi belting F4, Bb4 thuần chest voice dày, căng tràn hay tung C5 lồng lộng âm lượng lớn đến rè cả loa. Tuy vậy, Lân Nhã vẫn nổi bật trước giọng hát của đàn em nhờ phần bè trầm, cộng minh và ngân rung ngay trên quãng trầm.

NSND Tấn Minh là một điểm nhấn đẹp cho đêm nhạc, với giọng hát kỹ thuật nhưng ngọt ngào như một hoàng tử tình ca. Vì Lân Nhã là nam trung nên sự xuất hiện của NSND Tấn Minh với giọng nam cao mềm mượt giúp đêm nhạc được cân bằng sắc thái, người nghe không bị mệt tai và thưởng thức trọn vẹn bữa tiệc thanh từ sáng tối đầy đủ sắc màu.

Không chiêu trò, không ngồn ngộn, không hoa mỹ cầu kỳ, mọi thứ đều vừa vặn, chỉn chu và tận tâm là những gì khán giả cảm nhận được sau Nhã Conert, kỷ niệm trọn vẹn 15 năm ca hát của anh. 2000 khán giả kín khán đài là minh chứng lớn nhất khẳng định vị trí của Lân Nhã, một ngôi sao sáng đang hiện hữu trong nền âm nhạc Việt Nam với bầu trời riêng.