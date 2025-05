Nam ca sĩ ở Mỹ đi tìm hai người công an Đầm Sen: "Tôi hỏi nhưng không ai biết"

Mới đây, tại một buổi gặp gỡ danh hài Thúy Nga, ca sĩ Quang Lê đã chia sẻ về mong muốn tìm lại hai người công an năm xưa từng giúp đỡ mình.



Quang Lê

Anh nói: "Ngày xưa, lúc 10 tuổi, trước khi sang Mỹ tôi có ở trong Đầm Sen. Lúc đó, ở Đầm Sen có một khu ở cho những người chuẩn bị đi Mỹ như tôi.

Tôi vẫn nhớ ngày ấy có hai chú công an là chú Toàn và chú Úy. Hai chú rất thương tôi, nên bây giờ tôi muốn tìm lại hai chú. Nhưng tôi nghĩ hồi đó tôi còn nhỏ, giờ tôi lớn rồi nên hai chú có coi được cũng không nhớ tôi là ai.

Tôi nghĩ mấy chú cũng không nhớ tên tôi đâu, giờ chắc chỉ nhớ tôi là một thằng bé thôi.

Tuy nhiên, tôi vẫn muốn thông qua kênh Youtube của Thúy Nga để tìm lại hai chú công an đó. Nếu hai chú có xem được clip này thì hãy liên lạc với con, con là thằng nhỏ ngày xưa ở Đầm Sen mà hát hay đó.

Ngày ấy tôi đi thi một cuộc thi hát ở Đầm Sen còn đoạt cả giải nhì, nên hai chú công an ấn tượng với tôi.

Trước ngày tôi đi Mỹ năm 1990, chú Úy còn chở tôi ra chợ Bến Thành chơi. Tôi nhớ nhà chú Úy ở gần chợ Bến Thành, nhưng không nhớ ở cửa Đông hay cửa Tây.

Chú công an tên Úy rất thương tôi. Buổi chiều chú hay chở tôi đi chơi, con chú nhỏ hơn tôi mấy tuổi. Vì vậy, bây giờ tôi muốn tìm chú công an tên Úy đó và chú công an tên Toàn làm ở Đầm Sen.

Tôi không có hình hai chú, chỉ nhớ trong đầu thôi vì hồi đó đâu có tiền mua máy chụp hình. Tôi xa quê hương bao năm, đến giờ vẫn chỉ nhớ về hai chú công an đó vì hai chú rất thương tôi.

Hai chú không nhớ tên tôi, nhưng chắc chắn nhớ tôi vì tôi là thằng nhỏ mới 10 tuổi đã đoạt giải nhì cuộc thi hát. Hai chú còn dặn tôi sang Mỹ rồi sau này về nhớ tìm hai chú ở khu Đầm Sen.

Tôi về nước có lại khu Đầm Sen để hỏi hai chú công an nhưng không ai biết. Hi vọng qua kênh Youtube của Thúy Nga, tôi tìm lại được hai chú công an của tôi ngày xưa. Hai chú giờ chắc về hưu và lớn tuổi rồi.

Tới giờ tôi vẫn nhớ những người đã thương yêu tôi ngày đó, nhớ cả chị bán hàng ở căng tin. Vì thế, mọi người nên nhớ phải đối xử tốt với con nít vì con nít nhớ rất lâu, nhớ suốt cuộc đời".