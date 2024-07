Nam ca sĩ nổi tiếng giả chết để trốn khỏi showbiz

Lưu Văn Chính là ca sĩ biểu tượng của giới nhạc pop Trung Quốc vào những năm 1980. Vị thế và tầm ảnh hưởng của ông từng được xếp ngang hàng với "đệ nhất danh ca" Đặng Lệ Quân. Năm 1990, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Lưu Văn Chính bất ngờ dừng hoạt động nghệ thuật và chuyển sang Mỹ định cư nhưng từ chối chia sẻ lý do. Kể từ đó, chẳng ai rõ tung tích của nam ca sĩ hạng A này. 30 năm qua, truyền thông xứ tỷ dân cũng không có được bất kỳ hình ảnh hay thông tin nào về cuộc sống ở nước ngoài của Lưu Văn Chính.

Đến năm 2023, showbiz Trung Quốc bàng hoàng trước thông tin Lưu Văn Chính đã qua đời sau 1 cơn đau tim ở tuổi 70. Trong lúc người hâm mộ và cả giới giải trí đang tiếc thương cho nam ca sĩ thì sự thật về cái chết của Lưu Văn Chính được hé lộ. Theo nguồn tin trong giới, Lưu Văn Chính đã giả chết để lừa công chúng vì ông không muốn xuất hiện thêm 1 lần nữa trong showbiz.

Lưu Văn Chính được mệnh danh là "hoàng tử nhạc pop". Ông được nhớ đến với hình ảnh lãng tử

Tên tuổi và vị thế của ông thời đỉnh cao ngang hàng với danh ca Đặng Lệ Quân. Tuy nhiên, Lưu Văn Chính sớm rút khỏi showbiz không rõ lý do

"Cái chết của Lưu Văn Chính chỉ là lời nói dối. Đúng là Lưu Văn Chính từng phải cấp cứu vì bị nhồi máu cơ tim nhưng không gặp bất trắc tính mạng. Lưu Văn Chính vẫn còn sống. 2 tháng trước vụ việc, Lưu Văn Chính biết bản thân bị loan tin đã chết. Cho nên, Lưu Văn Chính muốn thuận nước đẩy thuyền khiến dư luận tin rằng anh ấy đã qua đời", Hạ Ngọc Thuận - người đại diện và cũng là bạn thân của nam ca sĩ cho biết.

Theo Hạ Ngọc Thuận, Lưu Văn Chính có nguyện vọng an hưởng tuổi già, không bị người khác quấy rầy. Tuy nhiên, ngôi sao của làng nhạc Hoa ngữ một thời thường xuyên bị bầu show làm phiền, gọi điện ngày đêm thuyết phục ông tái xuất showbiz. Do đó, nam ca sĩ mới quyết định ngụy tạo cái chết cho bản thân. "Có không ít người chào giá 2 tỷ NDT (gần 7 nghìn tỷ đồng) để mời Lưu Văn Chính quay lại và tạo ra cơn địa chấn cho showbiz, nhưng đã bị anh ấy từ chối. Những người này sau đó liên tục làm phiền cuộc sống của Lưu Văn Chính. Do muốn sống bình yên và thoát khỏi kẻ đeo bám, bất đắc dĩ Văn Chính mới lừa gạt công chúng", người đại diện chia sẻ.

Lưu Văn Chính giả chết để thoát khỏi cảnh bị bầu show quấy rầy vì muốn ông quay lại showbiz

Theo thông tin mới nhất từ người đại diện Hạ Ngọc Thuận, Lưu Văn Chính hiện sống ở 1 hòn đảo vắng người tại Philippines nhưng không tiện tiết lộ địa điểm cụ thể. Nhờ khối tài sản kếch xù kiếm được từ nghệ thuật và buôn bán bất động sản thời trẻ, Lưu Văn Chính không phải lo lắng về tiền bạc lúc về già. Trước thông tin, Lưu Văn Chính thuê trọn 1 hòn đảo và đưa theo nhiều vệ sĩ, quản gia chăm lo cho cuộc sống ẩn dật của nam ca sĩ, Hà Ngọc Thuận bác bỏ. Theo người đại diện, Lưu Văn Chính đang được họ hàng chăm sóc, hỗ trợ trong sinh hoạt hàng ngày. Cuộc sống của ông cũng rất giản dị, không xa hoa như lời đồn thổi trên mạng.

Lưu Văn Chính hiện sống ở Philippines cùng họ hàng

Nguồn: China Times