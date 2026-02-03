Nam ca sĩ nổi tiếng bất ngờ gây sốt khi chung khung hình với Đình Bắc

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ "dậy sóng" trước khoảnh khắc thân thiết giữa cầu thủ Đình Bắc và nam ca sĩ đình đám Quân A.P. Chỉ với một bức ảnh chụp chung cùng dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý, Đình Bắc đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận của cộng đồng mạng.

Đình Bắc chụp ảnh chung cùng Quân A.P.

Đình Bắc hài hước chia sẻ bức ảnh chụp cùng Quân A.P kèm dòng chú thích: "Lửa gần rơm… thì cũng sẽ bén thôi mà em". Chưa dừng lại ở đó, bên dưới phần bình luận, cầu thủ sinh năm 2004 còn khiến dân tình "đứng ngồi không yên" khi tiết lộ: "Đã song ca cùng idol ạ".

Khoảnh khắc Đình Bắc song ca cùng thần tượng.

Cuộc hội ngộ giữa hai nhân vật nổi tiếng lập tức thu hút sự chú ý, nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác chỉ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi cho sự thân thiết giữa hai nhân vật nổi tiếng, cư dân mạng lại được phen cười nghiêng ngả với loạt bình luận trêu chọc xoay quanh màn song ca nói trên.

Một số đồng nghiệp của Đình Bắc để lại bình luận vui. "Em trai song ca cùng thần tượng luôn chứ", trung vệ U23 Việt Nam Nguyễn Đức Anh trêu đùa. Trung vệ Nguyễn Hồng Phúc cũng bày tỏ: "Phải 2 bài luôn chứ em trai".

Nhiều khán giả để lại bình luận hài hước trước màn song ca của Đình Bắc với Quân A.P.

Nhiều cư dân mạng cũng tỏ ra thích thú, để lại bình luận dưới bài đăng của Đình Bắc: "Cuối cùng họ cũng đã gặp nhau", "Đã Quân A.P lại còn Đình Bắc", "Gấp đôi visual (nhan sắc), "idol gặp idol".

Trước đó, Quân A.P và Đình Bắc có nhiều màn tương tác "gây sốt" trên mạng xã hội. Sau hành trình đầy dấu ấn tại giải U23 châu Á 2026, Đình Bắc đăng tải video chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trên trang cá nhân. Anh sử dụng một đoạn trong ca khúc Lửa gần rơm của ca sĩ Quân A.P làm nhạc nền kèm chú thích: "Nghe bài này chắc cũng phải 800 lần".

Sau đó, Quân A.P bất ngờ phản hồi và gọi Đình Bắc là idol. Bên cạnh chia sẻ lại video trên, nam ca sĩ còn hẹn gặp chân sút của U23 Việt Nam vào dịp Tết Nguyên đán 2026. Trước hành động của Quân A.P, Đình Bắc gửi lời cảm ơn và cho biết anh "mất ngủ".

Trong một video được người đồng đội Nguyễn Quốc Việt ghi lại và đăng tải từ năm 2022, Đình Bắc hát một đoạn ca khúc Tết đong đầy. Nam tiền đạo, khi đó 18 tuổi, khiến người nghe bật cười với giọng hát lệch tông. Khi video viral trở lại, Quân A.P hài hước bình luận: "Anh thích câu "Hoa mai đùa sắc", câu ấy đúng cao độ".

Từ đây, Quân A.P bất ngờ bị gọi tên trong loạt bình luận trêu đùa là đang vướng phải "kiếp nạn" khi phải song ca cùng Đình Bắc. Nhiều khán giả hài hước cho rằng nam ca sĩ sẽ phải "gánh còng lưng" phần âm nhạc trong màn kết hợp này, thậm chí còn đồng loạt gửi lời nhắn nhủ Đình Bắc và mong anh... đừng debut làm ca sĩ!

Dù chỉ là những lời trêu chọc vui vẻ, song màn tương tác giữa Đình Bắc và Quân A.P vẫn mang lại tiếng cười sảng khoái cho cộng đồng mạng. Qua đó cho thấy sức hút không nhỏ của những khoảnh khắc đời thường, gần gũi giữa các nhân vật nổi tiếng - nơi ranh giới giữa sân cỏ, sân khấu và mạng xã hội dường như được xóa nhòa trong sự hài hước và thân thiện.



