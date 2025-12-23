Nam ca sĩ nổi danh hải ngoại bán mỗi tour 2 tỷ đồng

Mới đây, ca sĩ Quang Lê đã tổ chức một show nhạc với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hoài Tâm, Thúy Nga, Phương Vy, Thế Sơn.



Hoài Tâm

Danh hài Hoài Tâm chia sẻ trong hậu trường: "Hôm nay tôi làm MC cho show này nên phải mặc đồ đẹp. Làm MC và ca sĩ giống nhau là đều được mặc đồ đẹp còn diễn hài mà được mặc đồ đẹp thì không phải tôi. Tôi diễn hài chỉ mặc đồ xấu.

Đáng lẽ hôm nay tôi phải mặc đồ màu đỏ hoặc trắng cho đúng không khí giáng sinh nhưng vì bầu show yêu cầu mặc đồ đen với xanh nên tôi kiếm chút xanh mới vui. Tôi sợ mích lòng người giàu có (ý nói Quang Lê)".

Quang Lê nghe vậy liền thốt lên: "Anh Hoài Tâm bây giờ không đơn giản đâu. Anh ấy bây giờ là ông chủ rồi, vừa làm MC vừa làm bầu show, nhà sản xuất thống trị luôn.

Anh ấy còn có một cái "cung" Hoài Tâm, giống như kiểu muốn diễn ở đâu là phải qua "cung" của Hoài Tâm, toàn giai nhân, tráng sĩ, bao thầu hết". Hoài Tâm chia sẻ thêm: "Tết này tôi dựng tới 3 vở kịch dài, diễn live luôn".

Hoài Tâm và Quang Lê

Tiếp đó, Hoài Tâm tiết lộ về Quang Lê: "Nói về doanh nhân thành đạt thì phải kể đến Quang Lê. Bao nhiêu con người mở tour du lịch nhưng chết hết, chỉ mình Quang Lê và Mai Thiên Vân sống sót.



Hôm nọ tôi cũng vừa định mở tour du lịch nhưng nghĩ khó quá, không thể nào làm lại Quang Lê nên dẹp luôn.

Quang Lê làm tour du lịch đến nay cũng là năm thứ ba rồi mà vẫn thành công. Mỗi tour du lịch mở ra như thế, Quang Lê phải bán được 80 nghìn đô (tương đương khoảng 2 tỷ). Nói vậy chứ Quang Lê không lời nhiều, chủ yếu là đông khách đi".

Hoài Tâm được biết đến là một trong những danh hài thành công và đắt show top đầu tại Mỹ, khi đến giờ vẫn đi show liên tục.

Ngoài công việc nghệ thuật, Hoài Tâm còn kinh doanh để kiếm thêm thu nhập nhưng lại khá phát đạt. Anh sở hữu một nhà hàng và một shop mỹ phẩm tại Mỹ. Trong đó, nhà hàng do chính tay Hoài Tâm thành lập còn shop mỹ phẩm là anh làm đại lý cho công ty của Việt Hương.

Do làm ăn phát đạt nên Hoài Tâm mới mua đứt luôn mặt tiền rộng lớn tại khu phố đắt đỏ ở quận Cam, với giá trị ước tính lên đến cả triệu đô.

Hoài Tâm còn sở hữu một nhà mặt tiền tại con phố trung tâm quận 1 (nay là phường Sài Gòn) TP.HCM, giá trị hàng chục tỷ đồng.



