Nam ca sĩ nhóm Ngũ Hổ Tướng lần đầu phản hồi về MV dính hình ảnh quảng cáo web cá độ

Những ngày qua, nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng đang trở thành tâm điểm tranh cãi của mạng xã hội vì ồn ào liên quan đến việc quảng cáo trái phép cho một trang web cá độ. Nhóm nhạc gồm Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng chính thức ra mắt hôm 18/9 với MV Anh Em Trước Sau Như Một. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau màn debut, Ngũ Hổ Tướng lập tức vướng vào tranh cãi. Khán giả phát hiện nhiều phân cảnh trong MV Anh Em Trước Sau Như Một xuất hiện logo của một trang web cá độ.

Nhóm Ngũ Hổ Tướng

Hình ảnh in trên ly, áo và bao bì nhanh chóng làm dấy lên làn sóng chỉ trích, bởi quảng cáo cho cá cược trực tuyến là hành vi phạm luật. Dưới sức ép dư luận, MV nhanh chóng bị gỡ bỏ và đăng lại bản chỉnh sửa, loại bỏ chi tiết gây tranh cãi.

Công an TP.HCM đã triệu tập các nghệ sĩ liên quan để làm rõ vụ việc.

Dương Ngọc Thái và vợ lần đầu lên tiếng về MV dính quảng cáo web cá độ

Tối 30/9, Dương Ngọc Thái và vợ có mặt tại một sự kiện ở TP.HCM. Trong cuộc trò chuyện nhanh với chúng tôi, ca sĩ Dương Ngọc Thái lần đầu lên tiếng về MV dính quảng cáo web cá độ. Nam ca sĩ nhận sai, xin lỗi khán giả và cho biết đã chịu trách nhiệm với cơ quan có thẩm quyền.

“Vừa rồi vấn đề sự cố vô tình thôi. Anh em Ngũ Hổ Tướng dính app cá độ là vô tình thôi. Anh em đã khắc phục xong xuôi, biết là mình sai, vô tình làm khán giả phát hiện. Khi ra phim mới biết chuyện đó xảy ra… Tôi cũng chịu phạt từ cơ quan, nhân đây xin gửi lời xin lỗi khán giả, tôi sẽ cẩn trọng hơn khi quảng cáo cho đơn vị nào đó”, Dương Ngọc Thái nói.

Khi hỏi về quy trình, lý do nhận quảng cáo, Dương Ngọc Thái và vợ từ chối phản hồi. Nam ca sĩ cho biết, chuyện gì đã qua thì không nhắc lại.

Bắt đầu từ ngày 23/9, các thành viên nhóm Ngũ Hổ Tướng như Ưng Hoàng Phúc, Lâm Chấn Huy, Khánh Phương đã lần lượt đến Công an TP.HCM để phối hợp làm việc về việc phát hành MV. Đại diện Công an TP.HCM cho biết, Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng PA05 để xác minh, làm rõ. Phòng PA05 đã khẩn trương báo cáo, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao áp dụng đồng bộ các biện pháp để thu thập xác minh thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc.

Vụ việc của Ngũ Hổ Tướng kéo theo sự lên tiếng của loạt sao như Sơn Tùng

Thiều Bảo Trâm

Duy Mạnh

Vụ việc của nhóm Ngũ Hổ Tướng khiến nhiều ngôi sao bị cư dân mạng điểm danh, "đào" lại hình ảnh từng quảng cáo/biểu diễn sự kiện web cá độ. Sơn Tùng, Thiều Bảo Trâm, Trang Pháp, Ngô Lan Hương đều lên tiếng để giải thích với công chúng.