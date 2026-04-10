Nam ca sĩ nhận án tù giam vì say xỉn lái xe

Nam Tae-hyun bị cáo buộc tội lái xe trong tình trạng say xỉn lúc đang chịu quản chế. Thẩm phán Yang Eun-sang thuộc Tòa án Hình sự số 11, khu vực phía Tây Seoul – Hàn Quốc, đã tuyên bản án trên vào ngày 9 – 4. Ngoài 1 năm tù giam, bị cáo còn chịu phạt hành chính thêm 1 triệu won. Mức án này thấp hơn mức 1 năm 6 tháng tù giam mà bên công tố yêu cầu.

Tòa đưa ra mức án trên vì đây là vi phạm gây mất an toàn giao thông cao, cần phải có hình phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, phía tòa không ra lệnh tạm giam sau bản án, với lý do không có nguy cơ làm giả chứng cứ hoặc bỏ trốn.

Nam Tae-huyn bị cáo buộc lái xe trong tình trạng say xỉn vào tháng 4-2025, tại khu vực gần cầu Dongjak trên đường cao tốc Gangbyeonbuk-ro hướng về Ilsan. Anh đã đâm xe vào dải phân cách giữa đường khi đang lái với tốc độ 182 km/h, gấp đôi giới hạn tốc độ 80 km/h. Nồng độ cồn trong máu của nam ca sĩ tại thời điểm đó là 0,122%, cao hơn nhiều so với ngưỡng cho phép là 0,08%. May mắn, vụ tai nạn không có thương vong.

Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ việc, Nam Tae-hyun đang trong giai đoạn quản chế sau khi bị kết án về tội danh liên quan ma túy năm 2024. Trước đó, vào tháng 3-2023, anh đã bị phạt 6 triệu won vì gây tai nạn nhỏ với một chiếc taxi khi say rượu lái xe tại khu dân cư ở Gangnam, Seoul.

Ra mắt với nhóm WINNER của YG Entertainment năm 2014, Nam Tae-hyun rời nhóm sau hai năm và sau đó thành lập ban nhạc South Club. Tuy nhiên, anh đã rút lui khỏi ngành giải trí sau nhiều vụ bê bối.

Trong tuyên bố vào tháng trước, nam ca sĩ thừa nhận hành vi sai trái của mình: "Tôi hiểu rằng những hành động trong quá khứ là không thể chấp nhận được. Tôi sẽ thay đổi bản thân để đảm bảo điều này không bao giờ xảy ra nữa".