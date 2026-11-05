Nam ca sĩ mới phát hành album, vợ cũ liền đòi nợ ngay 6,2 tỷ đồng

Dù đã ly hôn gần 2 năm, 2 người vẫn tranh chấp về việc phân chia tài sản.

Mới đây, diễn viên lồng tiếng kiêm phát thanh viên Seo Yu Ri đã đăng tải trên mạng xã hội 1 thông điệp gay gắt: “Hãy trả lại tiền cho tôi nhanh lên. Tại sao các người lại phát hành thêm một album nữa?”. Cô tiếp tục bày tỏ sự bức xúc của mình: “À, giờ lại đến lượt tôi quảng bá hộ nữa. Seo Yu Ri cho đi vô điều kiện”.

Những bình luận mà Seo Yu Ri trao đổi với cư dân mạng cũng thu hút sự chú ý. Khi một cư dân mạng hỏi “Liệu khởi kiện có tốt hơn không?”, diễn viên lồng tiếng kiêm phát thanh viên nổi tiếng này chỉ đơn giản trả lời “Tôi đã làm rồi”. Người mà Seo Yu Ri công khai bày tỏ sự bất mãn là chồng cũ của cô, đạo diễn truyền hình (PD) Choi Byeong Gil. Bên cạnh công việc đạo diễn, Choi Byeong Gil hiện đang hoạt động song song với vai trò ca sĩ kiêm nhạc sĩ dưới nghệ danh Ashbun.

Seo Yu Ri lên tiếng đòi nợ khi chồng cũ phát hành album. Ảnh: Sports Chosun

Choi Byeong Gil - Seo Yu Ri kết hôn năm 2019 nhưng ly thân năm 2024. Kể từ đó, họ đã nhiều lần công khai mâu thuẫn về các khoản nợ và việc phân chia tài sản liên quan đến vụ ly hôn. Vào tháng Ba năm nay, Seo Yu Ri đã hé lộ một phần thỏa thuận ly hôn mà cô đã ký với chồng cũ. Thỏa thuận quy định rằng Choi Byeong Gil sẽ trả 323 triệu won (khoảng 6,2 tỷ đồng) tiền phân chia tài sản trước ngày 31/12/2024, và sẽ phải chịu lãi suất 12% mỗi năm nếu chậm trễ.

Tuy nhiên, Seo Yu Ri nói cô đã khiếu nại vì chưa nhận được số tiền này. Đáp lại, đến tháng Tư, Choi Byeong Gil đưa ra tuyên bố: “Tôi chưa bao giờ rút lại ý định trả tiền bồi thường sau khi ký kết thỏa thuận”. Nhưng đạo diễn này giải thích thêm chưa trả vì gặp khó khăn kinh tế: “Tôi đơn giản là không thể trả vì không có khả năng tạo ra thu nhập. Hiện tại tôi thậm chí không thể trả tiền điện thoại, vì vậy điện thoại đã bị cắt, nhưng số điện thoại vẫn giữ nguyên”.

Choi Byeong Gil nói anh sẽ trả nhưng hiện tại đang gặp khó khăn. Ảnh: X

Phía Seo Yu Ri đáp trả lại bằng những hành động lạnh lùng. Bạn trai mới kém 7 tuổi của cô đã công khai đòi tiền. Anh chỉ ra rằng Choi Byeong Gil nói mình không thể trả được tiền điện thoại mâu thuẫn với việc sáng tác nhạc mới, phát hành album. Người này thúc giục Choi Byeong Gil mau trả tiền: "Nếu muốn khôi phục hình ảnh và danh tiếng của mình, hãy trả tiền như một người đàn ông".

Đến nay, Choi Byeong Gil - Seo Yu Ri vẫn thường xuyên lời qua tiếng lại về khoản tiền 6,2 tỷ đồng. Choi Byeong Gil bày tỏ quan điểm khác với phía Seo Yu Ri về nguồn gốc khoản nợ và các cuộc đàm phán ly hôn. 2 người vẫn tiếp tục mâu thuẫn về vấn đề tài chính ngay cả sau khi thủ tục ly hôn đã hoàn tất được gần 2 năm.

Seo Yu Ri - Choi Byeong Gil đã ly hôn 2 năm nhưng vẫn drama ầm ĩ. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo