Nam ca sĩ làm lành với fan sau 15 năm giận hờn!

Vào ngày 29 Tết, nam ca sĩ Jang Hyun Seung (cựu thành viên BEAST) đã đăng tải video mới có tiêu đề "Jang Hyun Seung đã thay đổi". Trong video, nam ca sĩ ghi lại sự kiện ký tặng fan "A/S" dành cho những người hâm mộ đã ủng hộ anh suốt nhiều năm qua.

Trong số đó, câu chuyện của 1 fan nữ tên "A" đặc biệt gây chú ý. Cô A tiết lộ khi còn là học sinh trung học, cô đã tiết kiệm tiền suốt 1 năm mới có thể tham dự sự kiện ký tặng của BEAST. Lúc đó, cô hỏi Jang Hyun Seung rằng "Anh ơi, anh có mệt không?" và chỉ nhận lại câu trả lời cụt lủn "Có". Cô A thú nhận rằng câu trả lời lạnh lùng của nam ca sĩ đã khiến cô bị tổn thương sâu sắc.

Thời còn trẻ, Jang Hyun Seung đã nhiều lần làm các fan tổn thương. Ảnh: YouTube

"Lúc đó tôi mới 15 tuổi. Sau đó, tôi không bao giờ đi dự buổi ký tặng fan nào nữa. Anh ấy là ca sĩ đầu tiên và cũng là người cuối cùng tôi thích” - cô A trải lòng. Trước câu chuyện của fan, Jang Hyun Seung gãi đầu ngượng nghịu và nhìn xa xăm với nỗi hối tiếc sâu sắc. Ngay sau khi câu chuyện của A được đăng tải trên kênh MMTG, Jang Hyun Seung đã đọc được và nhắn tin xin lỗi cô A qua Instagram.

Cựu thành viên BEAST gửi những lời xin lỗi chân thành nhất đến fan anh từng làm tổn thương trong quá khứ: "Anh là người ở xa em nhưng lại luôn gần gũi, nhưng anh đã đối xử với em tệ hơn cả người lạ. Anh rất hối hận. Anh hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau, dù chỉ là tình cờ. Hơn cả tình cờ, anh hy vọng đó là định mệnh".

Cuối cùng, họ đã làm lành với nhau và gặp nhau trong sự kiện ký tặng "A/S". Cô A đề nghị cùng Jang Hyun Seung chụp ảnh selfie và đăng tải với chú thích: “Chúng ta đã làm lành rồi". Nam ca sĩ vui vẻ đồng ý, và cả hai cùng tạo dáng, giơ ngón tay hình trái tim trước ống kính. Cuối sự kiện, cô A hỏi Jang Hyun Seung đã hỏi anh câu hỏi quen thuộc từ nhiều năm trước: “Anh có mệt không?” Lần này, Jang Hyun Seung trả lời đầy hào hứng: “Không, hôm nay anh rất khỏe. Anh đã nạp đầy năng lượng rồi”. Fan nữ này liền cười rạng rỡ trước sự thay đổi tích cực của Jang Hyun Seung sau 15 năm.

Nam ca sĩ và fan cuối cùng đã hóa giải sự giận hờn, tổn thương kéo dài 15 năm. Ảnh: YouTube

Họ đã chụp ảnh làm lành. Ảnh: YouTube

Câu chuyện của fan nữ A nhanh chóng gây sốt các trang mạng xã hội Hàn Quốc trong ngày đầu năm mới. Trong quá khứ, Jang Hyun Seung từng vướng 1 số phốt thái độ, không trân trọng fan. Nhưng khi thời gian qua đi, anh đã trở thành 1 con người khác, thay đổi theo hướng tích cực, làm fan ấm lòng và cảm động.

Jang Hyun Seung sinh năm 1989, ra mắt cùng BEAST năm 2009. Năm 2011, anh cùng Hyuna tạo nên bộ đôi Trouble Maker "phá đảo" Kpop. Năm 2016, Jang Hyun Seung rời nhóm sau vụ tranh cãi về thái độ và sau đó nhập ngũ năm 2018. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nam ca sĩ trở lại và hát solo.

Jang Hyun Seung giờ trân trọng fan đến mức ôm xin lỗi từng người...

... và in hết tên của các fan lên tấm banner để cảm ơn. Ảnh: YouTube

Nguồn: Allkpop